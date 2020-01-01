Коронавірус забрав життя 10 волинських медиків
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Від початку пандемії внаслідок ускладнень від коронавірусної інфекції на Волині померли 10 медиків.
Про це йшлося у п’ятницю, 16 жовтня, під час брифінгу в ОДА.
Т.в.о. начальника управління охорони здоров’я Людмила Тимощук розповіла, що загалом в області 10 медиків померли від коронавірусу. Протягом останніх днів інфекція забрала життя 4 медиків, серед них – два лікаря та два працівника середнього медичного персоналу.
«Майже всі вони мали хронічні патології, але померли від коронавірусу, маючи дихальну недостатність і респіраторний дистрес-синдром, пневмонію», - повідомила Тимощук.
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Про це йшлося у п’ятницю, 16 жовтня, під час брифінгу в ОДА.
Т.в.о. начальника управління охорони здоров’я Людмила Тимощук розповіла, що загалом в області 10 медиків померли від коронавірусу. Протягом останніх днів інфекція забрала життя 4 медиків, серед них – два лікаря та два працівника середнього медичного персоналу.
«Майже всі вони мали хронічні патології, але померли від коронавірусу, маючи дихальну недостатність і респіраторний дистрес-синдром, пневмонію», - повідомила Тимощук.
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