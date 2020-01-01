Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 17 жовтня





Про це



Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6º, вдень 7-9º.



У Луцьку у суботу, 17 жовтня, також очікується мінлива хмарність та дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8º, вдень 6-11º.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 17 жовтня, синоптики прогнозують хмарну погоду з дощем.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6º, вдень 7-9º.У Луцьку у суботу, 17 жовтня, також очікується мінлива хмарність та дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8º, вдень 6-11º.

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