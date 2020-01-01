Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 17 жовтня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 17 жовтня, синоптики прогнозують хмарну погоду з дощем.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6º, вдень 7-9º.
У Луцьку у суботу, 17 жовтня, також очікується мінлива хмарність та дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8º, вдень 6-11º.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6º, вдень 7-9º.
У Луцьку у суботу, 17 жовтня, також очікується мінлива хмарність та дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8º, вдень 6-11º.
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