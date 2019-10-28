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У місті на Волині запустили сміттєсортувальну лінію. ФОТО

У місті на Волині запустили сміттєсортувальну лінію. ФОТО
У Нововолинську налагоджують роботу мобільної сортувальної установки з переробки твердих побутових відходів та небезпечних відходів, яку нещодавно встановили на території місцевого полігону.

Про це інформують на сайті Нововолинської міської ради.

"Сміття проходить через конвеєр, де люди його сортують, а те, що залишається подрібнює дробарка. Таким чином приблизно 30% сміття утилізовується, а 70% йде на вторинну переробку, – розповів міський голова Віктор Сапожніков.

Сортування дає можливість економити кошти міського бюджету, які витрачають на «захоронення» сміття і розширення меж сміттєзвалища. Крім того, його площа зменшуватиметься, адже на переробку відправлятимуть накопичене роками сміття.

На сміттєсортувальну лінію ще привезуть барабан, який відбиратиме органіку, пластик й інші відходи. Усе пресуватимуть, пакуватимуть і складуватимуть.

Таким чином, за добу сортуватимуть близько 60 тонн сміття. У планах налагодити роботу у три зміни. На даний час тут працює одна зміна із 10 осіб.

У місті на Волині запустили сміттєсортувальну лінію. ФОТО
У місті на Волині запустили сміттєсортувальну лінію. ФОТО
У місті на Волині запустили сміттєсортувальну лінію. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, сміттєсортувальна лінія, сміття, переробка
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