У місті на Волині запустили сміттєсортувальну лінію. ФОТО
Сьогодні, 08:26
У Нововолинську налагоджують роботу мобільної сортувальної установки з переробки твердих побутових відходів та небезпечних відходів, яку нещодавно встановили на території місцевого полігону.
Про це інформують на сайті Нововолинської міської ради.
"Сміття проходить через конвеєр, де люди його сортують, а те, що залишається подрібнює дробарка. Таким чином приблизно 30% сміття утилізовується, а 70% йде на вторинну переробку, – розповів міський голова Віктор Сапожніков.
Сортування дає можливість економити кошти міського бюджету, які витрачають на «захоронення» сміття і розширення меж сміттєзвалища. Крім того, його площа зменшуватиметься, адже на переробку відправлятимуть накопичене роками сміття.
На сміттєсортувальну лінію ще привезуть барабан, який відбиратиме органіку, пластик й інші відходи. Усе пресуватимуть, пакуватимуть і складуватимуть.
Таким чином, за добу сортуватимуть близько 60 тонн сміття. У планах налагодити роботу у три зміни. На даний час тут працює одна зміна із 10 осіб.
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Про це інформують на сайті Нововолинської міської ради.
"Сміття проходить через конвеєр, де люди його сортують, а те, що залишається подрібнює дробарка. Таким чином приблизно 30% сміття утилізовується, а 70% йде на вторинну переробку, – розповів міський голова Віктор Сапожніков.
Сортування дає можливість економити кошти міського бюджету, які витрачають на «захоронення» сміття і розширення меж сміттєзвалища. Крім того, його площа зменшуватиметься, адже на переробку відправлятимуть накопичене роками сміття.
На сміттєсортувальну лінію ще привезуть барабан, який відбиратиме органіку, пластик й інші відходи. Усе пресуватимуть, пакуватимуть і складуватимуть.
Таким чином, за добу сортуватимуть близько 60 тонн сміття. У планах налагодити роботу у три зміни. На даний час тут працює одна зміна із 10 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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