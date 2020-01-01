У волинській лікарні жінці видалили пухлину, розміром з футбольний м'яч. ФОТО 18+
Сьогодні, 11:28
На Волині жінці видалили величезну пухлину матки.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів лікар-гінеколог Петро Патій .
Операцію провели у центрі репродуктивної медицини МЦ "Боголюби". Жінка - родом з Львівщини.
За словами лікаря, пухлина була доброякісною, однак гігантського розміру - приблизно з футбольний м'яч.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів лікар-гінеколог Петро Патій .
Операцію провели у центрі репродуктивної медицини МЦ "Боголюби". Жінка - родом з Львівщини.
За словами лікаря, пухлина була доброякісною, однак гігантського розміру - приблизно з футбольний м'яч.
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