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У волинській лікарні жінці видалили пухлину, розміром з футбольний м'яч. ФОТО 18+

У волинській лікарні жінці видалили пухлину, розміром з футбольний м'яч. ФОТО 18+
На Волині жінці видалили величезну пухлину матки.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів лікар-гінеколог Петро Патій .

Операцію провели у центрі репродуктивної медицини МЦ "Боголюби". Жінка - родом з Львівщини.

За словами лікаря, пухлина була доброякісною, однак гігантського розміру - приблизно з футбольний м'яч.
У волинській лікарні жінці видалили пухлину, розміром з футбольний м'яч. ФОТО 18+

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Теги: операція, пухлина
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