У волинській лікарні жінці видалили пухлину, розміром з футбольний м'яч. ФОТО 18+





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів лікар-гінеколог Петро Патій .



Операцію провели у центрі репродуктивної медицини МЦ "Боголюби". Жінка - родом з Львівщини.



За словами лікаря, пухлина була доброякісною, однак гігантського розміру - приблизно з футбольний м'яч.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині жінці видалили величезну пухлину матки.Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів лікар-гінекологОперацію провели у центрі репродуктивної медицини МЦ "Боголюби". Жінка - родом з Львівщини.За словами лікаря, пухлина була доброякісною, однак гігантського розміру - приблизно з футбольний м'яч.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію