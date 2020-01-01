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За яблуками до волинських аграріїв приїздять люди з усієї України. ВІДЕО

За яблуками до волинських аграріїв приїздять люди з усієї України. ВІДЕО
У селі Ратнів сільськогосподарське підприємство "Рать" на 5 гектарах вирощує більше десятка сортів яблук без хімії.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Так, сільськогосподарське підприємство "Рать" має яблуневий сад на 5 га. Вирощують тут 15 різних сортів, а на збір врожаю до саду приїздять люди з різних регіонів України. Цьогоріч садоводи посадили ще три нових сорти яблук.

Яблука вирощують без хімії. Керівництво підприємства запевняє, що до вирощування фруктів підходить дуже відповідально.

"Дерева ми обробляємо ще з весни, коли ще немає бруньки. Обробляємо від хвороб дерева, яблука не бачать ніяких засобів захисту", — каже керівник підприємства Олександр Шумський. І додає, що сад спочатку не розглядали як бізнес-проект, а лише як заняття до душі. До слова, яблуневому саду вже 10 років.


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Теги: яблука, сад
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А в усіх супермаркетах міста турецькі яблука, що лежать десяткі років і не гниють.
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