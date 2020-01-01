За яблуками до волинських аграріїв приїздять люди з усієї України. ВІДЕО





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Так, сільськогосподарське підприємство "Рать" має яблуневий сад на 5 га. Вирощують тут 15 різних сортів, а на збір врожаю до саду приїздять люди з різних регіонів України. Цьогоріч садоводи посадили ще три нових сорти яблук.



Яблука вирощують без хімії. Керівництво підприємства запевняє, що до вирощування фруктів підходить дуже відповідально.



"Дерева ми обробляємо ще з весни, коли ще немає бруньки. Обробляємо від хвороб дерева, яблука не бачать ніяких засобів захисту", — каже керівник підприємства Олександр Шумський. І додає, що сад спочатку не розглядали як бізнес-проект, а лише як заняття до душі. До слова, яблуневому саду вже 10 років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Ратнів сільськогосподарське підприємство "Рать" на 5 гектарах вирощує більше десятка сортів яблук без хімії.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Так, сільськогосподарське підприємство "Рать" має яблуневий сад на 5 га. Вирощують тут 15 різних сортів, а на збір врожаю до саду приїздять люди з різних регіонів України. Цьогоріч садоводи посадили ще три нових сорти яблук.Яблука вирощують без хімії. Керівництво підприємства запевняє, що до вирощування фруктів підходить дуже відповідально."Дерева ми обробляємо ще з весни, коли ще немає бруньки. Обробляємо від хвороб дерева, яблука не бачать ніяких засобів захисту", — каже керівник підприємства. І додає, що сад спочатку не розглядали як бізнес-проект, а лише як заняття до душі. До слова, яблуневому саду вже 10 років.

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