За яблуками до волинських аграріїв приїздять люди з усієї України. ВІДЕО
Сьогодні, 16:14
У селі Ратнів сільськогосподарське підприємство "Рать" на 5 гектарах вирощує більше десятка сортів яблук без хімії.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Так, сільськогосподарське підприємство "Рать" має яблуневий сад на 5 га. Вирощують тут 15 різних сортів, а на збір врожаю до саду приїздять люди з різних регіонів України. Цьогоріч садоводи посадили ще три нових сорти яблук.
Яблука вирощують без хімії. Керівництво підприємства запевняє, що до вирощування фруктів підходить дуже відповідально.
"Дерева ми обробляємо ще з весни, коли ще немає бруньки. Обробляємо від хвороб дерева, яблука не бачать ніяких засобів захисту", — каже керівник підприємства Олександр Шумський. І додає, що сад спочатку не розглядали як бізнес-проект, а лише як заняття до душі. До слова, яблуневому саду вже 10 років.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Так, сільськогосподарське підприємство "Рать" має яблуневий сад на 5 га. Вирощують тут 15 різних сортів, а на збір врожаю до саду приїздять люди з різних регіонів України. Цьогоріч садоводи посадили ще три нових сорти яблук.
Яблука вирощують без хімії. Керівництво підприємства запевняє, що до вирощування фруктів підходить дуже відповідально.
"Дерева ми обробляємо ще з весни, коли ще немає бруньки. Обробляємо від хвороб дерева, яблука не бачать ніяких засобів захисту", — каже керівник підприємства Олександр Шумський. І додає, що сад спочатку не розглядали як бізнес-проект, а лише як заняття до душі. До слова, яблуневому саду вже 10 років.
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Коментарі 1
А в усіх супермаркетах міста турецькі яблука, що лежать десяткі років і не гниють.
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