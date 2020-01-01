вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зеленський їде на Волинь

Зеленський їде на Волинь
Президент України Володимир Зеленський має намір відвідати Волинську область цього тижня.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили декілька власних джерел.

Ймовірна дата приїзду Володимира Зеленського на Волинь – четвер, 22 жовтня.

За попередньою інформацією, президент відвідає село Вербка Ковельського району, де цьогоріч запрацювала оновлена школа. Окрім того, у переліку запланованих локацій – птахофабрика у Володимирі-Волинському, ділянка дороги Луцьк –Устилуг, а також Звірівське лісомисливське господарство.

У Волинській облдержадміністрації інформацію про візит гаранта поки не підтвердили, але і не спростували.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир Зеленський, приїзд, Волинь, робочий візит
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський їде на Волинь
Сьогодні, 11:39
У Ковелі вилучили цілий арсенал наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 11:35
На трасі «Київ-Чоп» в страшній аварії загинула 25-річна вагітна жінка. ФОТО
Сьогодні, 11:20
Відома велогонщиця з Луцька завоювала бронзову медаль на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 11:18
Синонтик розповіла, коли в Україні знову потепліє
Сьогодні, 11:07
Схожі новини
Зеленський приїхав на Волинь. ФОТО Зеленський приїхав на Волинь. ФОТО
09 липень, 11:07
Сьогодні Зеленський їде на Волинь. ПРОГРАМА ВІЗИТУ Сьогодні Зеленський їде на Волинь. ПРОГРАМА ВІЗИТУ
09 липень, 10:01
Зеленський призначив довічну стипендію ветерану з Волині Зеленський призначив довічну стипендію ветерану з Волині
25 липень, 12:18
Зеленський відвідав у Луцьку перинатальний центр. ФОТО Зеленський відвідав у Луцьку перинатальний центр. ФОТО
09 липень, 19:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Між волинськими селами замість дерев'яного мосту облаштували металевий
18 жовтень, 16:00
 1
Зеленський їде на Волинь
Сьогодні, 11:39
 0
У Ковелі вилучили цілий арсенал наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 11:35
 0
На трасі «Київ-Чоп» в страшній аварії загинула 25-річна вагітна жінка. ФОТО
Сьогодні, 11:20
 0
Відома велогонщиця з Луцька завоювала бронзову медаль на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 11:18
 0
Медіа
відео
1/8