Зеленський їде на Волинь

Володимир Зеленський має намір відвідати Волинську область цього тижня.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили декілька власних джерел.



Ймовірна дата приїзду Володимира Зеленського на Волинь – четвер, 22 жовтня.



За попередньою інформацією, президент відвідає село Вербка Ковельського району, де цьогоріч запрацювала оновлена школа. Окрім того, у переліку запланованих локацій – птахофабрика у Володимирі-Волинському, ділянка дороги Луцьк –Устилуг, а також Звірівське лісомисливське господарство.



У Волинській облдержадміністрації інформацію про візит гаранта поки не підтвердили, але і не спростували.





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