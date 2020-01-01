Зеленський їде на Волинь
Сьогодні, 11:39
Президент України Володимир Зеленський має намір відвідати Волинську область цього тижня.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили декілька власних джерел.
Ймовірна дата приїзду Володимира Зеленського на Волинь – четвер, 22 жовтня.
За попередньою інформацією, президент відвідає село Вербка Ковельського району, де цьогоріч запрацювала оновлена школа. Окрім того, у переліку запланованих локацій – птахофабрика у Володимирі-Волинському, ділянка дороги Луцьк –Устилуг, а також Звірівське лісомисливське господарство.
У Волинській облдержадміністрації інформацію про візит гаранта поки не підтвердили, але і не спростували.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили декілька власних джерел.
Ймовірна дата приїзду Володимира Зеленського на Волинь – четвер, 22 жовтня.
За попередньою інформацією, президент відвідає село Вербка Ковельського району, де цьогоріч запрацювала оновлена школа. Окрім того, у переліку запланованих локацій – птахофабрика у Володимирі-Волинському, ділянка дороги Луцьк –Устилуг, а також Звірівське лісомисливське господарство.
У Волинській облдержадміністрації інформацію про візит гаранта поки не підтвердили, але і не спростували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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