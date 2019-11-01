Спортсмени з Луцька здобули 6 медалей на чемпіонаті України з джиу-джитсу





Про це інформує Волинська обласна організація Асоціації джиу-джитсу України.



За результатами змагань у віковій категорії 18-20 років та різних вагових категоріях спортсмени з Луцька здобули 3 золотих і 3 срібних медалей.



У цьому році перші місця здобули – Богдан Мочульський (вагова категорія – 62 кг), Максим Гераськін (вагова категорія – 69 кг), Назар Можук (вагова категорія – 66 кг).



Другі місце зайняли – Максим Смірнов (вагова категорія - 62 кг), Андрій Мосійчук (вагова категорія - 52 кг), Богдан Шидловський (вагова категорія - 77 кг).



До слова, на Волині національну федерацію джиу-джитсу України очолює Ігор Юхименко, який є також тренером луцьких спортсменів.





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