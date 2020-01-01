Завтра у найбільшому виші Волині освятять університетський храм. ФОТО

У Волинському національному університеті імені Лесі Українки освятять церкву Святої Софії - Премудрості Божої.Про це повідомляє ректор університету Анатолій Цьось.Освячення церкви, яка знаходиться на вулиці Потапова, (біля школи №9 та університетської бібліотеки) розпочнеться 20 жовтня о 9:00.Чин освячення і першу Божественну літургію очолить митрополит Луцький і Волинський Михаїл.Настоятелем церкви буде протоієрей Віктор Пушко. Служби у храмі відбуватимуться щонеділі та щосвята, початок о 9 год. Церква буде відкрита не тільки для студентів і викладачів університету, а для всіх вірян, зокрема, які живуть у навколишніх будинках.Іконостас високої мистецької вартості виготовили волинські майстри Олексій Назаров, Василь Бочкай та Ярослав Жупанюк. Триває оригінальний розпис храму (розписує член Спілки художників України Ярослав Жупанюк).