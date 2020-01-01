Завтра у найбільшому виші Волині освятять університетський храм. ФОТО
19 жовтень, 23:34
У Волинському національному університеті імені Лесі Українки освятять церкву Святої Софії - Премудрості Божої.
Про це повідомляє ректор університету Анатолій Цьось.
Освячення церкви, яка знаходиться на вулиці Потапова, (біля школи №9 та університетської бібліотеки) розпочнеться 20 жовтня о 9:00.
Чин освячення і першу Божественну літургію очолить митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
Настоятелем церкви буде протоієрей Віктор Пушко. Служби у храмі відбуватимуться щонеділі та щосвята, початок о 9 год. Церква буде відкрита не тільки для студентів і викладачів університету, а для всіх вірян, зокрема, які живуть у навколишніх будинках.
Іконостас високої мистецької вартості виготовили волинські майстри Олексій Назаров, Василь Бочкай та Ярослав Жупанюк. Триває оригінальний розпис храму (розписує член Спілки художників України Ярослав Жупанюк).
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Про це повідомляє ректор університету Анатолій Цьось.
Освячення церкви, яка знаходиться на вулиці Потапова, (біля школи №9 та університетської бібліотеки) розпочнеться 20 жовтня о 9:00.
Чин освячення і першу Божественну літургію очолить митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
Настоятелем церкви буде протоієрей Віктор Пушко. Служби у храмі відбуватимуться щонеділі та щосвята, початок о 9 год. Церква буде відкрита не тільки для студентів і викладачів університету, а для всіх вірян, зокрема, які живуть у навколишніх будинках.
Іконостас високої мистецької вартості виготовили волинські майстри Олексій Назаров, Василь Бочкай та Ярослав Жупанюк. Триває оригінальний розпис храму (розписує член Спілки художників України Ярослав Жупанюк).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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