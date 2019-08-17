Як правильно погасити мікрокредит: пам'ятка для клієнта*





Що треба пам'ятати до отримання мікрокредиту



Не беріть гроші в борг, якщо вони потрібні на щось несуттєве, без чого можна обійтися.



Інколи



Як правильно гасити позику онлайн



Якщо швидка позика все-таки вам точно потрібна і ви розумієте, що можете її повернути, варто ще при оформленні дізнатися, які способи погашення є у вибраній МФО. Взагалі список у більшості компаній приблизно однаковий: переказ з карти, переказ на банківський рахунок в касі, переказ через термінал або готівкою в будь-якому відділенні, якщо у МФО воно є у вашому місті. Але, можливо, якийсь із способів відсутній або навпаки - є ще якийсь варіант.



При оформленні ви будете точно знати дату, до якої треба закрити мікрокредит. Її вказують у і договорі, і в онлайн-калькуляторі (коли ви вказуєте суму, яку хочете взяти і кількість днів), і в особистому кабінеті на сайті. Запишіть її в нагадування на телефоні, щоб точно не пропустити.



Кожен із способів погашення має свій термін виконання і свою комісію. Наприклад, переказ з карти йде протягом декількох хвилин і комісія за нього складає зазвичай приблизно 1%. Переказ в відділенні банку на рахунок може йти кілька робочих днів. Тому ще до оформлення варто вибрати спосіб погашення, дізнатися точно його комісію і максимальний термін виконання. Для спокою гроші треба відправляти не в останній день дії договору, а з запасом - за 1-3 дні (залежно від обраного способу).



Гроші потрібно надсилати з урахуванням комісії. Наприклад, якщо вам треба повернути 3000 грн і ви вибрали переказ з карти з комісією в 1%, відправляти треба 3030 грн. Якщо ви відправите рівно 3000 - комісія відніметься з них, і в результаті на рахунок МФО дійде 2970 грн. А це означає, що кредит не буде погашений до кінця і утворюється прострочення.



Що робити після погашення



Коли відправили переказ, треба переконатися, що він дійшов, що компанія його прийняла і що ваш кредит дійсно закритий без проблем.



Як це зробити



Для цього треба зайти в особистий кабінет на сайті МФО. Статус вашого кредиту повинен змінитися на «Закрито» (або «Погашено» - формулювання може бути й інше, головне - щоб сенс був такий).



Звернутися до відділення «Укрсиббанку», назвати ім'я та прізвище й уточнити, чи кредит закритий.



Далі варто отримати довідку про погашення. У ній повинна бути вказана дата, сума, ваші дані (ПІБ, номер договору), назва компанії. Взагалі отримання довідки - обов'язкова процедура: її багато людей ігнорує (як клієнти, так і самі МФО). Але для власного спокою краще все-таки отримати, навіть якщо надають її платно.



Необхідно пам'ятати, що відправлені гроші можуть дійти не відразу - тому статус кредиту теж може змінитися не одразу після відправки, а через годину або навіть через кілька робочих днів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У наш час до кредитних послуг (та й взагалі до ведення власного бюджету) часто чомусь ставляться несерйозно. І саме це є головною причиною проблем у більшості позичальників. Щоб проблем не виникло, розповімо, як правильно вести себе, оформляючи кредит та яку відповідальність бере на себе позичальник, беручи гроші на карту у мікрофінансовій організації.Не беріть гроші в борг, якщо вони потрібні на щось несуттєве, без чого можна обійтися.Інколи позика без відмов , якщо не маєте можливості її віддати (або якщо можливість є, але ви не впевнені в ній на 100%) може навіть нашкодити вашому гаманцю.Якщо швидка позика все-таки вам точно потрібна і ви розумієте, що можете її повернути, варто ще при оформленні дізнатися, які способи погашення є у вибраній МФО. Взагалі список у більшості компаній приблизно однаковий: переказ з карти, переказ на банківський рахунок в касі, переказ через термінал або готівкою в будь-якому відділенні, якщо у МФО воно є у вашому місті. Але, можливо, якийсь із способів відсутній або навпаки - є ще якийсь варіант.При оформленні ви будете точно знати дату, до якої треба закрити мікрокредит. Її вказують у і договорі, і в онлайн-калькуляторі (коли ви вказуєте суму, яку хочете взяти і кількість днів), і в особистому кабінеті на сайті. Запишіть її в нагадування на телефоні, щоб точно не пропустити.Кожен із способів погашення має свій термін виконання і свою комісію. Наприклад, переказ з карти йде протягом декількох хвилин і комісія за нього складає зазвичай приблизно 1%. Переказ в відділенні банку на рахунок може йти кілька робочих днів. Тому ще до оформлення варто вибрати спосіб погашення, дізнатися точно його комісію і максимальний термін виконання. Для спокою гроші треба відправляти не в останній день дії договору, а з запасом - за 1-3 дні (залежно від обраного способу).Гроші потрібно надсилати з урахуванням комісії. Наприклад, якщо вам треба повернути 3000 грн і ви вибрали переказ з карти з комісією в 1%, відправляти треба 3030 грн. Якщо ви відправите рівно 3000 - комісія відніметься з них, і в результаті на рахунок МФО дійде 2970 грн. А це означає, що кредит не буде погашений до кінця і утворюється прострочення.Коли відправили переказ, треба переконатися, що він дійшов, що компанія його прийняла і що ваш кредит дійсно закритий без проблем.Для цього треба зайти в особистий кабінет на сайті МФО. Статус вашого кредиту повинен змінитися на «Закрито» (або «Погашено» - формулювання може бути й інше, головне - щоб сенс був такий).Звернутися до відділення «Укрсиббанку», назвати ім'я та прізвище й уточнити, чи кредит закритий.Далі варто отримати довідку про погашення. У ній повинна бути вказана дата, сума, ваші дані (ПІБ, номер договору), назва компанії. Взагалі отримання довідки - обов'язкова процедура: її багато людей ігнорує (як клієнти, так і самі МФО). Але для власного спокою краще все-таки отримати, навіть якщо надають її платно.Необхідно пам'ятати, що відправлені гроші можуть дійти не відразу - тому статус кредиту теж може змінитися не одразу після відправки, а через годину або навіть через кілька робочих днів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію