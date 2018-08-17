Волинянин-співучасник жорстокого вбивства українця у Польщі не відповідатиме за скоєне





Про це йдеться в



Наприкінці квітня цього року прокурори області повідомили, що нарешті



Жахлива історія трапилася в ніч з 19 на 20 липня у 1994-му році. На території Республіки Польща поблизу митного поста «Дорогуськ» троє чоловіків напали на українця. Погрожуючи розправою, ті відібрали авто і вивезли його у безлюдний ліс.



Вбивці просто лишили чоловіка помирати, не даючи йому жодного шансу. Руки міцно зв’язали мотузками і прикріпили до стовбура дерева, при тому, перев’язуючи окремо по три пальці кожної руки, аби він взагалі не міг рухатися.



Викрадений автомобіль Ford, який на той час коштував 5 тисяч німецьких марок, що еквівалентно 63 мільйонам 600 тисячам карбованців карбованців, зловмисники забрали.



Українець помер від виснаження і зневоднення організму у важких муках. Точної дати його смерті у ході слідства встановити не вдалося, натомість, зазначають, що у такому стані чоловік міг протритматися від 20 липня максимум до 4 серпня.



Двох зловмисників упіймали та засудили ще у 1996 році. Вони вже відбули покарання. Щодо третього спільника, який негайно втік за кордон, прокуратура намагалася добитися екстрадиції, однак безрезультатно, навіть зважаючи на ступінь тяжкості злочину.



Натомість днями суд дійшов висновку, що підстав для переривання давності немає. Також звернули увагу на те, що відмова суду у звільненні обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності буде порушенням прав обвинуваченого.



Тож співучасника жортсокого вбивства відпустили з-під варти просто у залі суду. Його звільнили від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закрили кримінальне провадження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уродженця Волині, а тепер вже громадянина Ізраїлю, якого ще кілька місяців тому мали намір посадити на довічне, відпустили на свободу у зв’язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.Про це йдеться в ухвалі Ківерцівського районного суду Волинської області.Наприкінці квітня цього року прокурори області повідомили, що нарешті взяли під варту чоловіка, який 26 років тому скоїв вбивство українця на території Польщі і весь цей час переховувався від слідства в Ізраїлі. За кордоном він встиг отримати нове громадянство, одружитися і от, коли через понад два десятки років вирішив навідатися до родичів в Україну, його таки затримали. Щоправда, ненадовго.Жахлива історія трапилася в ніч з 19 на 20 липня у 1994-му році. На території Республіки Польща поблизу митного поста «Дорогуськ» троє чоловіків напали на українця. Погрожуючи розправою, ті відібрали авто і вивезли його у безлюдний ліс.Вбивці просто лишили чоловіка помирати, не даючи йому жодного шансу. Руки міцно зв’язали мотузками і прикріпили до стовбура дерева, при тому, перев’язуючи окремо по три пальці кожної руки, аби він взагалі не міг рухатися.Викрадений автомобіль Ford, який на той час коштував 5 тисяч німецьких марок, що еквівалентно 63 мільйонам 600 тисячам карбованців карбованців, зловмисники забрали.Українець помер від виснаження і зневоднення організму у важких муках. Точної дати його смерті у ході слідства встановити не вдалося, натомість, зазначають, що у такому стані чоловік міг протритматися від 20 липня максимум до 4 серпня.Двох зловмисників упіймали та засудили ще у 1996 році. Вони вже відбули покарання. Щодо третього спільника, який негайно втік за кордон, прокуратура намагалася добитися екстрадиції, однак безрезультатно, навіть зважаючи на ступінь тяжкості злочину.Натомість днями суд дійшов висновку, що підстав для переривання давності немає. Також звернули увагу на те, що відмова суду у звільненні обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності буде порушенням прав обвинуваченого.Тож співучасника жортсокого вбивства відпустили з-під варти просто у залі суду. Його звільнили від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закрили кримінальне провадження.

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