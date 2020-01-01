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Щомісяця викрадали до пів мільйона гривень: у центрі Луцька діяв підпільний call-центр. ФОТО

Щомісяця викрадали до пів мільйона гривень: у центрі Луцька діяв підпільний call-центр. ФОТО
У центрі Луцька кіберфахівці Служби безпеки України блокували діяльність організованої групи, учасники якої крали кошти з рахунків клієнтів приватних та державних банківських установ в Україні та за кордоном.

Про це повідомляє пресслужба УСБУ у Волинській області.

За даними досудового слідства, злочинну схему організували п’ятеро мешканців іншої області. Підпільний call-центр вони обладнали в офісному приміщенні у центрі Луцька і залучили штат із кількох десятків операторів. Зловмисники телефонували клієнтам і, представляючись співробітниками фінустанов, виманювали дані про CVV-коди, номери банківських рахунків, пін-коди до платіжних карток. Після отримання доступу до клієнтських коштів ділки переводили гроші на підконтрольні їм рахунки.

За оперативними даними, учасники групи викрадали щомісяця майже півмільйона гривень. Під час обшуків у приміщенні call-центру і за місцем проживання зловмисників правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та готівку.

Провадження розпочали за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, вчиненні за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру.

Заходи із викриття незаконних оборудок проводилися оперативниками УСБУ у Волинській області спільно з працівникам Ківерцівського ВП ГУ Нацполіції у Волинській області під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури.

Щомісяця викрадали до пів мільйона гривень: у центрі Луцька діяв підпільний call-центр. ФОТО
Щомісяця викрадали до пів мільйона гривень: у центрі Луцька діяв підпільний call-центр. ФОТО
Щомісяця викрадали до пів мільйона гривень: у центрі Луцька діяв підпільний call-центр. ФОТО

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Теги: колл-центр, Луцьк, шахраї
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