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На Волині ВАЗ зіткнувся з підводою: постраждав 23-річний хлопець

На Волині ВАЗ зіткнувся з підводою: постраждав 23-річний хлопець
На Волині водій автомобіля ВАЗ зіткнувся з підводою, внаслідок чого їздовий з численними травмами опинився у лікарні.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 20 жовтня, близько 22 години поблизу села Кадище Ківерцівського району.

Водій автомобіля здійснив наїзд на гужовий транспорт, який рухався в попутному напрямку. Внаслідок аварії їздовий підводи отримав численні травми голови та був госпіталізований до лікарні.

Як стало відомо, постраждалий – 23-річний житель селища Цумань.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: водій, підвода, Волинь, аварія
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