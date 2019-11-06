На Волині ВАЗ зіткнувся з підводою: постраждав 23-річний хлопець





Про це Інформаційному агентству



Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 20 жовтня, близько 22 години поблизу села Кадище Ківерцівського району.



Водій автомобіля здійснив наїзд на гужовий транспорт, який рухався в попутному напрямку. Внаслідок аварії їздовий підводи отримав численні травми голови та був госпіталізований до лікарні.



Як стало відомо, постраждалий – 23-річний житель селища Цумань.



Головне фото – ілюстративне.

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