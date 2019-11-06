На Волині ВАЗ зіткнувся з підводою: постраждав 23-річний хлопець
Сьогодні, 09:25
На Волині водій автомобіля ВАЗ зіткнувся з підводою, внаслідок чого їздовий з численними травмами опинився у лікарні.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 20 жовтня, близько 22 години поблизу села Кадище Ківерцівського району.
Водій автомобіля здійснив наїзд на гужовий транспорт, який рухався в попутному напрямку. Внаслідок аварії їздовий підводи отримав численні травми голови та був госпіталізований до лікарні.
Як стало відомо, постраждалий – 23-річний житель селища Цумань.
Головне фото – ілюстративне.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 20 жовтня, близько 22 години поблизу села Кадище Ківерцівського району.
Водій автомобіля здійснив наїзд на гужовий транспорт, який рухався в попутному напрямку. Внаслідок аварії їздовий підводи отримав численні травми голови та був госпіталізований до лікарні.
Як стало відомо, постраждалий – 23-річний житель селища Цумань.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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