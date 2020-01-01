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На Волині в аварії загинув 20-річний хлопець: розшукують свідків ДТП

На Волині в аварії загинув 20-річний хлопець: розшукують свідків ДТП
У селі Видерта Камінь-Каширському в аварії загинув хлопець.

Тіло чоловіка без ознак життя на узбіччі дороги виявили близько опівночі 19 жовтня, пише сектор комунікації поліції Волині.

Правоохоронці з’ясували, що 20-річний місцевий житель отримав травми, несумісні з життям, внаслідок наїзду невідомого транспортного засобу, водій якого зник з місця дорожньо-транспортної пригоди. Труп чоловіка направили на судово-медичну експертизу.

За фактом летальної автопригоди поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Нині тривають слідчі дії, аби встановити причетних до ДТП. Поліція просить громадян, які стали свідками аварії, повідомити всю відому інформацію.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: смертельна аварія, Волинь, молодий хлопець
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