Де у Луцьку та на Волині відключатимуть світло 22 жовтня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 22 жовтня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00 -17:00
с.Березовичі: РГ Введення Пресвятої Богородиці УПЦ – КП Церква, ФОП Чмир Діана Миколаївна Кафе "Ангеліна" СГ приватне підприємство " Ромашка ", Школа с. Березовичі ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" СМЗ с. Березовичі, ПАТ"Укртелеком" Волинська філія АТС с.Березовичі, ФОП Тлучкевич кафе млин. с.Березовичі-повністю
Горохівський район
1. 9.00 – 17.00
ФОП Кушнір О.І. пилорама
Іваничівський район
1 ПЛ-10 Л 04-03
від ЗТП-23 до КТПП-26 9:30-16:30 --- с. Заболотці вул. Садова, вул. Молодіжна
с. Заставне вул. Л. Українки, вул. Низова, вул. Шевченка
2. Л-1 від КТП-237 9:30-16:30 --- смт. Іваничі вул. Восьомого Березня
3. ПЛ-10 Л 04-05 від ЗТП-32 10:00-17:00 с. Мишів школа
ДНЗ
клуб
контора
ПАТ «Укртелеком»
ФО Євчук З.Д.
ФОП Кривенчук В.В.
ФОП Макарук О.А.
ФАП
ФО Чміль Г.Д. с. Мишів вул. Шкільна, вул. Колгоспна, вул. Зелена, вул. Молодіжна,
вул. Федотова, вул. Хутірська
с. Іванівка вул Хутірська
Камінь-Каширський район
1. КТП-136 09:00-17:00 УКРПОШТА в с. Підріччя, ФАП. с. Підріччя, вул.Лісна, вул.Віктора Павлова, пров.Лісний, вул.Садова (частково)
2. ПЛ-10 кВ Л-73-03 від ПС-110 «Тоболи» до РП-01 «Великий Обзир» та ЛР-57 10:00-17:00 с. Оленіно (повністю), с. Боровне (повністю), с. Житнівка (повністю),
с. Надрічне (повністю), с. Нові Червища (повністю), с. Рудка Червинська (повністю), с. Великий Обзир (частково).
3. ПЛ-10 кВ Л-59-10 прогони опор №1-58 09:00-17:00 ТзОВ «Волма». м. К-Каширський вул..Першого Травня (частково), вул. Героїв АТО та прилеглі вулиці.
Ківерцівський район
1. 9:00-17:00
с.Омельне
вул.Поліська,
вул.Шляхова,
вул.Жовтнева,буд.3-30,
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-368 9:00-17:00 м. Ківерці
Миколаївська парафія - церква м.Ківерці
вул.Володимирська,
вул.Тиверців буд.1-28,
вул.Горького,буд.19-31/непарні/,30,49а,
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-409 9:00-17:00 СГВК `Промінь` - пилорама с. Сильне
вул. Селянська
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Сільськогосподарське ТзОВ "Дружба"
с.Бруховичі
2.
ПЛ-0,4кВ КТП-344
9:00-17:00 АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
Відділ освіти Ковельської РДА
Свято-Дмитрівська церква с.Гішин
Ковельське МТМО
ФОП Денисюк Л.С
Дубівське споживче товариство
Доротищенська сільська Рада с.Гішин
3. ПЛ-0,4кВ КТП-53 9:00-17:00 Ковельське МТМО
ФОП Киденько О.М
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Свято-Успенська громада Української православної церкви с.Арсеновичі
4. ПЛ-10кВ Л.20-13
(ТП-236; ТП-255;) 9:00-17:00 ФГ "Мощена"
ФО Оліферук І.Й с.Мощена
Локачинський район
1. 09:00 – 17:00
с.Маньків вул.8 Березня, вул.Центральна, вул.Луцька, вул.Нова
місто Луцьк
1.Чистка від гілок дерев
9.00-16.00
Управління освіти
Єврейський фонд
Котельня буд.культури
Вул. Хмельницького 9-13 2-6
2. 13.30-17.00
Адмінсуд
Будинок малюка
Спортшкола
Школа №1
Котельня
Будинок культури
Луцький район
1. 10:00-17:00
ФАП с. Підгайці, Дитячий садок, ФОП Чигрин Василь Миколайович, ФОП Грушовець Надія Миколаївна. с. Підгайці вул. Шкільна, Симеренка
2. КТП-232 09:30-17:00 С/р с. Баківці (клуб, ФАП), ДГ "Перемога" (Кузня, склад, млин, житловий будинок) с. Озеряни вул. Незалежності, Лісова, Молодіжна
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-04 КТП-316 9:00 – 17:00 Побут с. Головне вул.: 1Травня, Шевченка, Ринкова, Червоної калини.
2. ПЛ-10 Л26-07 від ЛР-338 9:00 – 17:00 Побут, Митний пост Піща, Комендатура. С. Піща вул.: Шацька, Прикордонна, Центральна.
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. 10:00-17:00
Маневицька селищна рада (Адмінприміщення), Управління фінансів районної держадміністрації (гараж, контора), Відділ культури Маневицької райдержадміністрації (муз. школа), Маневицьке ВУЖКГ (котельня), ВОД НАСК "Оранта", ФОП Баран В.І. (магазин), ФОП Вавилюк С.А. (магазин «Маяк»), ФОП Романюк В.А. (магазин «Сонечко»), ФОП Радчук Богдан Анатолійович (аптека «Деметра»). смт. Маневичі
вул. Некрасова;
вул. Незалежності;
вул. Козацька;
пр. Волі.
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1.
ПЛ-0,4 кВ КТП-141
9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (магазин, ФАП, школа, їдальня школи) с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Шкільна
2.
ПЛ-0,4 кВ КТП-149
9:00-17:00 с.Козин (дитячий садок, клуб, ФАП) с.Козин, вул.Жовтнева, Миру
3.
ПЛ-0,4 кВ КТП-186
9:00-17:00 с.Тихотин (бригада)
4. ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)
5.
ПЛ-0,4 кВ КТП-298
9:00-17:00 с.Переспа тракторна бригада, майстерня, станція зв’язку, ППМ, БССЗ, майстерня. с.Переспа вул.Набережна, Спортивна, Учительська.
6.
ПЛ-10кВ Л69-02
9:00-17:00 с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю)
с.Носачевичі (повністю)
смт.Дубище школа, котельня, амбулаторія, селищна рада, станція очистки води, кіоск, котел, КНС, забійний цех, автомайстерня. с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю)
с.Носачевичі (повністю)
смт.Дубище Сонячна, Нова, Грушевського, І.Франка, Мазепи, Тичини, Молодіжна.
7.
ПЛ-10кВ Л34-07
9:00-17:00 с.Березолуки (повністю)
с.Підгірне (повністю)
с.Яблунівка (повністю)
с.Кроватка артсвердловина, комплекс, гуртожиток. с.Березолуки (повністю)
с.Підгірне (повністю)
с.Яблунівка (повністю)
8.
ПЛ-10кВ Л43-02 після ЛР-120
9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква, ФАП, церква, клуб, школа. с.Берегове вул.Набережна, 12-36,27-77, Набережна,4-10,1-25а, Луцька,19,23,1-17,27-37,2-16.
Старовижівський район
1. КТП-47 Л-2 09:00-16:00 Вишка моб звязку Астеліт-лайф. с.Дубечне вул.Зелена, Промислова, Ставкова
2. ЗТП-137 Л-5 14:00-17:00 Дитсадік с.Дубечне вул Незалежності, Вишнева
3. КТП-20 10:00-16:00 с. Сераховичі вул.Перемоги, Ветеранів, Польова, 17 вересня
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-122 10:00-16:30 Перевалівська с/р –клуб, млин, ФОП Здрок Т.Р. – магазин с.Осерби
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-154 10:00-16:30 ФОП Заколодежна Є.П. – магазин, СВК «Батьківщина»- контора, Купичівська с/р- дит.садок, ФАП, церква с.Чорніїв
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00 -17:00
с.Березовичі: РГ Введення Пресвятої Богородиці УПЦ – КП Церква, ФОП Чмир Діана Миколаївна Кафе "Ангеліна" СГ приватне підприємство " Ромашка ", Школа с. Березовичі ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" СМЗ с. Березовичі, ПАТ"Укртелеком" Волинська філія АТС с.Березовичі, ФОП Тлучкевич кафе млин. с.Березовичі-повністю
Горохівський район
1. 9.00 – 17.00
ФОП Кушнір О.І. пилорама
Іваничівський район
1 ПЛ-10 Л 04-03
від ЗТП-23 до КТПП-26 9:30-16:30 --- с. Заболотці вул. Садова, вул. Молодіжна
с. Заставне вул. Л. Українки, вул. Низова, вул. Шевченка
2. Л-1 від КТП-237 9:30-16:30 --- смт. Іваничі вул. Восьомого Березня
3. ПЛ-10 Л 04-05 від ЗТП-32 10:00-17:00 с. Мишів школа
ДНЗ
клуб
контора
ПАТ «Укртелеком»
ФО Євчук З.Д.
ФОП Кривенчук В.В.
ФОП Макарук О.А.
ФАП
ФО Чміль Г.Д. с. Мишів вул. Шкільна, вул. Колгоспна, вул. Зелена, вул. Молодіжна,
вул. Федотова, вул. Хутірська
с. Іванівка вул Хутірська
Камінь-Каширський район
1. КТП-136 09:00-17:00 УКРПОШТА в с. Підріччя, ФАП. с. Підріччя, вул.Лісна, вул.Віктора Павлова, пров.Лісний, вул.Садова (частково)
2. ПЛ-10 кВ Л-73-03 від ПС-110 «Тоболи» до РП-01 «Великий Обзир» та ЛР-57 10:00-17:00 с. Оленіно (повністю), с. Боровне (повністю), с. Житнівка (повністю),
с. Надрічне (повністю), с. Нові Червища (повністю), с. Рудка Червинська (повністю), с. Великий Обзир (частково).
3. ПЛ-10 кВ Л-59-10 прогони опор №1-58 09:00-17:00 ТзОВ «Волма». м. К-Каширський вул..Першого Травня (частково), вул. Героїв АТО та прилеглі вулиці.
Ківерцівський район
1. 9:00-17:00
с.Омельне
вул.Поліська,
вул.Шляхова,
вул.Жовтнева,буд.3-30,
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-368 9:00-17:00 м. Ківерці
Миколаївська парафія - церква м.Ківерці
вул.Володимирська,
вул.Тиверців буд.1-28,
вул.Горького,буд.19-31/непарні/,30,49а,
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-409 9:00-17:00 СГВК `Промінь` - пилорама с. Сильне
вул. Селянська
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Сільськогосподарське ТзОВ "Дружба"
с.Бруховичі
2.
ПЛ-0,4кВ КТП-344
9:00-17:00 АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
Відділ освіти Ковельської РДА
Свято-Дмитрівська церква с.Гішин
Ковельське МТМО
ФОП Денисюк Л.С
Дубівське споживче товариство
Доротищенська сільська Рада с.Гішин
3. ПЛ-0,4кВ КТП-53 9:00-17:00 Ковельське МТМО
ФОП Киденько О.М
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Свято-Успенська громада Української православної церкви с.Арсеновичі
4. ПЛ-10кВ Л.20-13
(ТП-236; ТП-255;) 9:00-17:00 ФГ "Мощена"
ФО Оліферук І.Й с.Мощена
Локачинський район
1. 09:00 – 17:00
с.Маньків вул.8 Березня, вул.Центральна, вул.Луцька, вул.Нова
місто Луцьк
1.Чистка від гілок дерев
9.00-16.00
Управління освіти
Єврейський фонд
Котельня буд.культури
Вул. Хмельницького 9-13 2-6
2. 13.30-17.00
Адмінсуд
Будинок малюка
Спортшкола
Школа №1
Котельня
Будинок культури
Луцький район
1. 10:00-17:00
ФАП с. Підгайці, Дитячий садок, ФОП Чигрин Василь Миколайович, ФОП Грушовець Надія Миколаївна. с. Підгайці вул. Шкільна, Симеренка
2. КТП-232 09:30-17:00 С/р с. Баківці (клуб, ФАП), ДГ "Перемога" (Кузня, склад, млин, житловий будинок) с. Озеряни вул. Незалежності, Лісова, Молодіжна
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-04 КТП-316 9:00 – 17:00 Побут с. Головне вул.: 1Травня, Шевченка, Ринкова, Червоної калини.
2. ПЛ-10 Л26-07 від ЛР-338 9:00 – 17:00 Побут, Митний пост Піща, Комендатура. С. Піща вул.: Шацька, Прикордонна, Центральна.
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. 10:00-17:00
Маневицька селищна рада (Адмінприміщення), Управління фінансів районної держадміністрації (гараж, контора), Відділ культури Маневицької райдержадміністрації (муз. школа), Маневицьке ВУЖКГ (котельня), ВОД НАСК "Оранта", ФОП Баран В.І. (магазин), ФОП Вавилюк С.А. (магазин «Маяк»), ФОП Романюк В.А. (магазин «Сонечко»), ФОП Радчук Богдан Анатолійович (аптека «Деметра»). смт. Маневичі
вул. Некрасова;
вул. Незалежності;
вул. Козацька;
пр. Волі.
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1.
ПЛ-0,4 кВ КТП-141
9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (магазин, ФАП, школа, їдальня школи) с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Шкільна
2.
ПЛ-0,4 кВ КТП-149
9:00-17:00 с.Козин (дитячий садок, клуб, ФАП) с.Козин, вул.Жовтнева, Миру
3.
ПЛ-0,4 кВ КТП-186
9:00-17:00 с.Тихотин (бригада)
4. ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)
5.
ПЛ-0,4 кВ КТП-298
9:00-17:00 с.Переспа тракторна бригада, майстерня, станція зв’язку, ППМ, БССЗ, майстерня. с.Переспа вул.Набережна, Спортивна, Учительська.
6.
ПЛ-10кВ Л69-02
9:00-17:00 с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю)
с.Носачевичі (повністю)
смт.Дубище школа, котельня, амбулаторія, селищна рада, станція очистки води, кіоск, котел, КНС, забійний цех, автомайстерня. с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю)
с.Носачевичі (повністю)
смт.Дубище Сонячна, Нова, Грушевського, І.Франка, Мазепи, Тичини, Молодіжна.
7.
ПЛ-10кВ Л34-07
9:00-17:00 с.Березолуки (повністю)
с.Підгірне (повністю)
с.Яблунівка (повністю)
с.Кроватка артсвердловина, комплекс, гуртожиток. с.Березолуки (повністю)
с.Підгірне (повністю)
с.Яблунівка (повністю)
8.
ПЛ-10кВ Л43-02 після ЛР-120
9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква, ФАП, церква, клуб, школа. с.Берегове вул.Набережна, 12-36,27-77, Набережна,4-10,1-25а, Луцька,19,23,1-17,27-37,2-16.
Старовижівський район
1. КТП-47 Л-2 09:00-16:00 Вишка моб звязку Астеліт-лайф. с.Дубечне вул.Зелена, Промислова, Ставкова
2. ЗТП-137 Л-5 14:00-17:00 Дитсадік с.Дубечне вул Незалежності, Вишнева
3. КТП-20 10:00-16:00 с. Сераховичі вул.Перемоги, Ветеранів, Польова, 17 вересня
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-122 10:00-16:30 Перевалівська с/р –клуб, млин, ФОП Здрок Т.Р. – магазин с.Осерби
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-154 10:00-16:30 ФОП Заколодежна Є.П. – магазин, СВК «Батьківщина»- контора, Купичівська с/р- дит.садок, ФАП, церква с.Чорніїв
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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