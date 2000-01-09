Де у Луцьку та на Волині відключатимуть світло 22 жовтня. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 22 жовтня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00 -17:00с.Березовичі: РГ Введення Пресвятої Богородиці УПЦ – КП Церква, ФОП Чмир Діана Миколаївна Кафе "Ангеліна" СГ приватне підприємство " Ромашка ", Школа с. Березовичі ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" СМЗ с. Березовичі, ПАТ"Укртелеком" Волинська філія АТС с.Березовичі, ФОП Тлучкевич кафе млин. с.Березовичі-повністю1. 9.00 – 17.00ФОП Кушнір О.І. пилорама1 ПЛ-10 Л 04-03від ЗТП-23 до КТПП-26 9:30-16:30 --- с. Заболотці вул. Садова, вул. Молодіжнас. Заставне вул. Л. Українки, вул. Низова, вул. Шевченка2. Л-1 від КТП-237 9:30-16:30 --- смт. Іваничі вул. Восьомого Березня3. ПЛ-10 Л 04-05 від ЗТП-32 10:00-17:00 с. Мишів школаДНЗклубконтораПАТ «Укртелеком»ФО Євчук З.Д.ФОП Кривенчук В.В.ФОП Макарук О.А.ФАПФО Чміль Г.Д. с. Мишів вул. Шкільна, вул. Колгоспна, вул. Зелена, вул. Молодіжна,вул. Федотова, вул. Хутірськас. Іванівка вул Хутірська1. КТП-136 09:00-17:00 УКРПОШТА в с. Підріччя, ФАП. с. Підріччя, вул.Лісна, вул.Віктора Павлова, пров.Лісний, вул.Садова (частково)2. ПЛ-10 кВ Л-73-03 від ПС-110 «Тоболи» до РП-01 «Великий Обзир» та ЛР-57 10:00-17:00 с. Оленіно (повністю), с. Боровне (повністю), с. Житнівка (повністю),с. Надрічне (повністю), с. Нові Червища (повністю), с. Рудка Червинська (повністю), с. Великий Обзир (частково).3. ПЛ-10 кВ Л-59-10 прогони опор №1-58 09:00-17:00 ТзОВ «Волма». м. К-Каширський вул..Першого Травня (частково), вул. Героїв АТО та прилеглі вулиці.1. 9:00-17:00с.Омельневул.Поліська,вул.Шляхова,вул.Жовтнева,буд.3-30,2. ПЛ-0,4 кВ КТП-368 9:00-17:00 м. КіверціМиколаївська парафія - церква м.Ківерцівул.Володимирська,вул.Тиверців буд.1-28,вул.Горького,буд.19-31/непарні/,30,49а,3. ПЛ-0,4 кВ КТП-409 9:00-17:00 СГВК `Промінь` - пилорама с. Сильневул. Селянська1. 9:00-17:00Сільськогосподарське ТзОВ "Дружба"с.Бруховичі2.ПЛ-0,4кВ КТП-3449:00-17:00 АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"Відділ освіти Ковельської РДАСвято-Дмитрівська церква с.ГішинКовельське МТМОФОП Денисюк Л.СДубівське споживче товариствоДоротищенська сільська Рада с.Гішин3. ПЛ-0,4кВ КТП-53 9:00-17:00 Ковельське МТМОФОП Киденько О.МВолинська дирекція АТ "Укрпошта"ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИСвято-Успенська громада Української православної церкви с.Арсеновичі4. ПЛ-10кВ Л.20-13(ТП-236; ТП-255;) 9:00-17:00 ФГ "Мощена"ФО Оліферук І.Й с.Мощена1. 09:00 – 17:00с.Маньків вул.8 Березня, вул.Центральна, вул.Луцька, вул.Нова1.Чистка від гілок дерев9.00-16.00Управління освітиЄврейський фондКотельня буд.культуриВул. Хмельницького 9-13 2-62. 13.30-17.00АдмінсудБудинок малюкаСпортшколаШкола №1КотельняБудинок культури1. 10:00-17:00ФАП с. Підгайці, Дитячий садок, ФОП Чигрин Василь Миколайович, ФОП Грушовець Надія Миколаївна. с. Підгайці вул. Шкільна, Симеренка2. КТП-232 09:30-17:00 С/р с. Баківці (клуб, ФАП), ДГ "Перемога" (Кузня, склад, млин, житловий будинок) с. Озеряни вул. Незалежності, Лісова, Молодіжна1. ПЛ-04 КТП-316 9:00 – 17:00 Побут с. Головне вул.: 1Травня, Шевченка, Ринкова, Червоної калини.2. ПЛ-10 Л26-07 від ЛР-338 9:00 – 17:00 Побут, Митний пост Піща, Комендатура. С. Піща вул.: Шацька, Прикордонна, Центральна.Вимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-17:00Маневицька селищна рада (Адмінприміщення), Управління фінансів районної держадміністрації (гараж, контора), Відділ культури Маневицької райдержадміністрації (муз. школа), Маневицьке ВУЖКГ (котельня), ВОД НАСК "Оранта", ФОП Баран В.І. (магазин), ФОП Вавилюк С.А. (магазин «Маяк»), ФОП Романюк В.А. (магазин «Сонечко»), ФОП Радчук Богдан Анатолійович (аптека «Деметра»). смт. Маневичівул. Некрасова;вул. Незалежності;вул. Козацька;пр. Волі.Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1.ПЛ-0,4 кВ КТП-1419:00-17:00 с.Рудка-Козинська (магазин, ФАП, школа, їдальня школи) с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Шкільна2.ПЛ-0,4 кВ КТП-1499:00-17:00 с.Козин (дитячий садок, клуб, ФАП) с.Козин, вул.Жовтнева, Миру3.ПЛ-0,4 кВ КТП-1869:00-17:00 с.Тихотин (бригада)4. ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)5.ПЛ-0,4 кВ КТП-2989:00-17:00 с.Переспа тракторна бригада, майстерня, станція зв’язку, ППМ, БССЗ, майстерня. с.Переспа вул.Набережна, Спортивна, Учительська.6.ПЛ-10кВ Л69-029:00-17:00 с.Єлизаветин (повністю)с.Олешковичі (повністю)с.Носачевичі (повністю)смт.Дубище школа, котельня, амбулаторія, селищна рада, станція очистки води, кіоск, котел, КНС, забійний цех, автомайстерня. с.Єлизаветин (повністю)с.Олешковичі (повністю)с.Носачевичі (повністю)смт.Дубище Сонячна, Нова, Грушевського, І.Франка, Мазепи, Тичини, Молодіжна.7.ПЛ-10кВ Л34-079:00-17:00 с.Березолуки (повністю)с.Підгірне (повністю)с.Яблунівка (повністю)с.Кроватка артсвердловина, комплекс, гуртожиток. с.Березолуки (повністю)с.Підгірне (повністю)с.Яблунівка (повністю)8.ПЛ-10кВ Л43-02 після ЛР-1209:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква, ФАП, церква, клуб, школа. с.Берегове вул.Набережна, 12-36,27-77, Набережна,4-10,1-25а, Луцька,19,23,1-17,27-37,2-16.1. КТП-47 Л-2 09:00-16:00 Вишка моб звязку Астеліт-лайф. с.Дубечне вул.Зелена, Промислова, Ставкова2. ЗТП-137 Л-5 14:00-17:00 Дитсадік с.Дубечне вул Незалежності, Вишнева3. КТП-20 10:00-16:00 с. Сераховичі вул.Перемоги, Ветеранів, Польова, 17 вересня1. ПЛ-0,4кВКТП-122 10:00-16:30 Перевалівська с/р –клуб, млин, ФОП Здрок Т.Р. – магазин с.Осерби2. ПЛ-0,4кВКТП-154 10:00-16:30 ФОП Заколодежна Є.П. – магазин, СВК «Батьківщина»- контора, Купичівська с/р- дит.садок, ФАП, церква с.Чорніїв