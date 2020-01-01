У Луцьку знову запрацює фермерський ярмарок, який нещодавно закрили
Сьогодні, 16:27
У Луцьку відновить роботу фермерський ярмарок на вулиці Єршова (поблизу ТЦ «Глобус»).
Про це йшлося у середу, 21 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
В.о. мера Григорій Пустовіт нагадав, що раніше діяльність ярмарку призупинили через нехтування карантинними обмеженнями. Утім, у мерію звернулися мешканці з проханням відновити роботу ярмарку.
«Зараз є порозуміння і ми сподіваємося, що карантинні правила будуть дотримані», - сказав посадовець.
Ярмарок працюватиме з 07.00 до 15.00 щосуботи. Дозвіл на продаж власної сільськогосподарської продукції надали лише членам Асоціації фермерів та приватних землевласників Волинської області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 21 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
В.о. мера Григорій Пустовіт нагадав, що раніше діяльність ярмарку призупинили через нехтування карантинними обмеженнями. Утім, у мерію звернулися мешканці з проханням відновити роботу ярмарку.
«Зараз є порозуміння і ми сподіваємося, що карантинні правила будуть дотримані», - сказав посадовець.
Ярмарок працюватиме з 07.00 до 15.00 щосуботи. Дозвіл на продаж власної сільськогосподарської продукції надали лише членам Асоціації фермерів та приватних землевласників Волинської області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На кисень для хворих на коронавірус, яких лікуватимуть у пологовому, дали 1,5 мільйона
Сьогодні, 16:35
У Луцьку знову запрацює фермерський ярмарок, який нещодавно закрили
Сьогодні, 16:27
У Луцьку на Вишкові – аварія. ВІДЕО
Сьогодні, 15:45