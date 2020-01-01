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У Луцьку знову запрацює фермерський ярмарок, який нещодавно закрили

У Луцьку знову запрацює фермерський ярмарок, який нещодавно закрили
У Луцьку відновить роботу фермерський ярмарок на вулиці Єршова (поблизу ТЦ «Глобус»).

Про це йшлося у середу, 21 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.

В.о. мера Григорій Пустовіт нагадав, що раніше діяльність ярмарку призупинили через нехтування карантинними обмеженнями. Утім, у мерію звернулися мешканці з проханням відновити роботу ярмарку.

«Зараз є порозуміння і ми сподіваємося, що карантинні правила будуть дотримані», - сказав посадовець.

Ярмарок працюватиме з 07.00 до 15.00 щосуботи. Дозвіл на продаж власної сільськогосподарської продукції надали лише членам Асоціації фермерів та приватних землевласників Волинської області.

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Теги: Луцьк, фермерський ярмарок, відкриття
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