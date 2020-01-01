У Луцьку знову запрацює фермерський ярмарок, який нещодавно закрили

У Луцьку відновить роботу фермерський ярмарок на вулиці Єршова (поблизу ТЦ «Глобус»).Про це йшлося у середу, 21 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.В.о. меранагадав, що раніше діяльність ярмарку призупинили через нехтування карантинними обмеженнями. Утім, у мерію звернулися мешканці з проханням відновити роботу ярмарку.«Зараз є порозуміння і ми сподіваємося, що карантинні правила будуть дотримані», - сказав посадовець.Ярмарок працюватиме з 07.00 до 15.00 щосуботи. Дозвіл на продаж власної сільськогосподарської продукції надали лише членам Асоціації фермерів та приватних землевласників Волинської області.