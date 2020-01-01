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Зеленський прилетів на Волинь

Зеленський прилетів на Волинь
Президент України Володимир Зеленський прилетів у Волинську область.

Він прибув на військовий аеродром, що поблизу Луцька, приблизно о 10 годині ранку 22 жовтня.

Після прибуття літака на аеродром Зеленський пересів на вертоліт та попрямував до Ковеля.

Як повідомляло раніше Інформаційне агентство ВолиньPost, у ймовірному переліку локацій, які відвідає Зеленський, - село Вербка Ковельського району, де цьогоріч запрацювала оновлена школа, птахофабрика у Володимирі-Волинському, ділянка дороги Луцьк–Устилуг, а також Звірівське лісомисливське господарство.

Нині ж на офіційному сайті Офісу президента з'явилася інформація про те, що глава держави зустрінеться з представниками об’єднаних територіальних громад, а також перевірить стан реалізації в регіоні програми «Велике будівництво».

Зауважимо, що Волинська облдержадміністрація не повідомляла про візит Володимира Зеленського в область. На запитання журналістів у пресслужбі виконавчого органу ще до ранку 22 жовтня запевняли, що нічого про візит президента в область не знали та працюють у звичному режимі. Вже після прибуття гаранта у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost запевнили, що рішення не запрошувати журналістів та не повідомляти про візит у ЗМІ - за Офісом президента. Мовляв, причина - карантин і "помаранчева зона".

Нагадаємо, у липні Зеленський вже був із робочим візитом на Волині.

Зеленський прилетів на Волинь
Зеленський прилетів на Волинь
Зеленський прилетів на Волинь
Зеленський прилетів на Волинь
Зеленський прилетів на Волинь

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Теги: візит, Володимир Зеленський, Волинь, приїзд, президент
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