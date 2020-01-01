Зеленський прилетів на Волинь

Президент України Володимир Зеленський прилетів у Волинську область.Він прибув на військовий аеродром, що поблизу Луцька, приблизно о 10 годині ранку 22 жовтня.Після прибуття літака на аеродром Зеленський пересів на вертоліт та попрямував до Ковеля.Як повідомляло раніше, - село Вербка Ковельського району, де цьогоріч запрацювала оновлена школа, птахофабрика у Володимирі-Волинському, ділянка дороги Луцьк–Устилуг, а також Звірівське лісомисливське господарство.Нині ж на офіційному сайті Офісу президента, що глава держави зустрінеться з представниками об’єднаних територіальних громад, а також перевірить стан реалізації в регіоні програми «Велике будівництво».Зауважимо, що Волинська облдержадміністрація не повідомляла про візит Володимира Зеленського в область. На запитання журналістів у пресслужбі виконавчого органу ще до ранку 22 жовтня запевняли, що нічого про візит президента в область не знали та працюють у звичному режимі. Вже після прибуття гаранта у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost запевнили, що рішення не запрошувати журналістів та не повідомляти про візит у ЗМІ - за Офісом президента. Мовляв, причина - карантин і "помаранчева зона".Нагадаємо, у липні Зеленський вже був із робочим візитом на Волині.