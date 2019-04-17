Як купити таунхаус у ЖК «Струмочок». ФОТОРЕПОРТАЖ*

Збираєтесь купувати житло, але ніяк не можете обрати між квартирою у сучасному житловому комплексі та заміським будинком? Тоді - і не варто вибирати. Бо сучасний ринок житла пропонує варіанти, які поєднують плюси індивідуального житла та компактних квартир. Наприклад, таунхауси.Таке житло - двоповерхові квартири із власною територією поруч - вперше на Волині почала зводити Будівельна компанія “Інвестор”. Наразі ЖК “Струмочок” - ціле містечко таунхаусів та котеджів із закритою територією та власною інфраструктурою. Житло тут - популярне. Другу чергу почали будувати трохи більше року тому, проте лишилося тільки кілька варіантів, - йдеться на сайті забудовника.Про те, чим особливий “Струмочок” і яке житло тут можна ще купити розповідає менеджерка відділу продажів компанії “Інвестор”Мене часто питають, чому “Струмочок” має саме таку назву. Не космічну. Адже багато наших комплексів і справді перегукуються з планетами і зірками. Але “Струмочок” - інший, і ця назва йому дуже пасує. Тут життя пливе якимось особливим, своїм ритмом. З одного боку - дуже динамічно, адже в комплексі живуть переважно молоді сім’ї, активні люди. Але з іншого боку, життя тут дуже спокійне і розмірене.* * *Спочатку люди не зовсім розуміли, що таке таунхауси: такого житла на Волині ніхто не будував. Хоча загалом таунхауси в Європі будували ще в 19 столітті як міські резиденції для дворян. Фактично - це невеличкі будиночки, з’єднані між собою. Та коли ми почали розказувати про переваги такого житла, а особливо, коли здали першу чергу і показали, яким воно є - попит на таунхауси дуже зріс.* * *Які переваги? В першу чергу, це власна ділянка поруч з будинком і відкрита тераса. Власний під’їзд до будинку та місце, щоб припаркувати два автомобілі. Якщо порівнювати із приватним будинком, то таунхауси - менші площею, відповідно - дешевші при купівлі та пізніше - в утриманні.А ще - їх легше обігрівати, бо лише з двох боків - вулиця, а з двох інших - сусідське житло. У порівнянні з квартирами, тут краща шумоізоляція. Ніхто не “стрибає” по голові, і сусіди - не з чотирьох боків, а лише з двох.Перше, що питають, коли вибирають таунхаус, яка найменша площа та найдовше відтермінування. Ми врахували цей момент і навіть спроектували новий вид таунхаусів “Смарт”. Компактні площею - 92 квадрати і, відповідно, ціна виходить дуже хороша. В жовтні минулого року стартував їх продаж і буквально за кілька місяців усі розібрали… Дуже сподіваюсь, що в майбутньому в “Струмочку” ще запланують “Смарти”.* * *Зараз лишилося на продаж лише три таунхауси “Класичні” площею 135 квадратів.* * *На “Класичні” таунхауси є хороше відтермінування - до травня 2022 року. Перший внесок - від 25%. Приблизно на цей час очікується їхня здача, зараз уже залитий фундамент.Є один “Класичний”, який збудують раніше - його уже мурують. Але і відтермінування там можливе лише на рік.* * *У “Класичному” таунхаусі на другому поверсі - три спальні. Тому якщо в сім’ї є двоє діток, вце ідеальний варіант.* * *З інших переваг “Класичних” таунхаусів - гараж відразу поруч з житлом. Вхід у гараж є з вулиці і з будинку. Крім того, дах у гаража може бути експлуатований, тож тут можна зробити терасу.* * *Таунхаус можна купувати з наповненням і без нього, від цього залежить ціна. Наповнення - це стяжка, штукатурка, тепла підлога повністю на першому поверсі та в ванній кімнаті на другому поверсі, батареї, розведена електрика.Усім клієнтам ми проводимо екскурсію. Показуємо готове житло, територію. “Струмочок” - це ж не тільки таунхауси і котеджі. Це вулиці, які будуть гарно вимощені бруківкою. Зараз на території є дитячий майданчик, але в планах - хороша спортивна інфраструктура.* * *Навіть якщо люди цікавляться таунхаусами, все одно не можуть пройти повз котеджі. Вони і справді мають дуже гарні фасади. Бувало, що клієнти дивуться: точно такі, як на картинках! На жаль, більшість забудовників в рекламі просто “малюють” гарні картинки, щоб привабити клієнтів, а на ділі і близько так не виходить. Ми ж намагаємося максимально повторити намальований рендер. Хоча завжди пояснюємо нашим клієнтам, що будівельники користуються проектом, а не картинками, проте розчарувань немає і це найголовніше.Всередині котеджі тим більше не залишать нікого байдужими. Просторі кімнати, височенні стелі на другому поверсі. А панорамні вікна на всю стіну і краєвиди, які з них відкриваються!..До речі, попри таку площу вікон - вони енергоощадні, тож жодних тепловтрат не буде. Натомість - дуже багато світла в кімнатах, що візуально робить їх іще більшими.* * *Вільних пропозицій на котеджі теж лишилося небагато - тільки 2 будинки.Мені здається, що хто хоч раз був у “Струмочку”, навряд чи буде мріяти про інше житло. Таунхауси і котеджі тут - це справді не просто квадратні метри. Це інший стиль життя. Вільний і дуже комфортний, до якого так і хочеться прагнути.