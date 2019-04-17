Як купити таунхаус у ЖК «Струмочок». ФОТОРЕПОРТАЖ*
Сьогодні, 10:40
Збираєтесь купувати житло, але ніяк не можете обрати між квартирою у сучасному житловому комплексі та заміським будинком? Тоді - і не варто вибирати. Бо сучасний ринок житла пропонує варіанти, які поєднують плюси індивідуального житла та компактних квартир. Наприклад, таунхауси.
Таке житло - двоповерхові квартири із власною територією поруч - вперше на Волині почала зводити Будівельна компанія “Інвестор”. Наразі ЖК “Струмочок” - ціле містечко таунхаусів та котеджів із закритою територією та власною інфраструктурою. Житло тут - популярне. Другу чергу почали будувати трохи більше року тому, проте лишилося тільки кілька варіантів, - йдеться на сайті забудовника.
Про те, чим особливий “Струмочок” і яке житло тут можна ще купити розповідає менеджерка відділу продажів компанії “Інвестор” Олена Радчук.
ЯК КОРАБЕЛЬ НАЗВЕШ...
Мене часто питають, чому “Струмочок” має саме таку назву. Не космічну. Адже багато наших комплексів і справді перегукуються з планетами і зірками. Але “Струмочок” - інший, і ця назва йому дуже пасує. Тут життя пливе якимось особливим, своїм ритмом. З одного боку - дуже динамічно, адже в комплексі живуть переважно молоді сім’ї, активні люди. Але з іншого боку, життя тут дуже спокійне і розмірене.
* * *
Спочатку люди не зовсім розуміли, що таке таунхауси: такого житла на Волині ніхто не будував. Хоча загалом таунхауси в Європі будували ще в 19 столітті як міські резиденції для дворян. Фактично - це невеличкі будиночки, з’єднані між собою. Та коли ми почали розказувати про переваги такого житла, а особливо, коли здали першу чергу і показали, яким воно є - попит на таунхауси дуже зріс.
* * *
Які переваги? В першу чергу, це власна ділянка поруч з будинком і відкрита тераса. Власний під’їзд до будинку та місце, щоб припаркувати два автомобілі. Якщо порівнювати із приватним будинком, то таунхауси - менші площею, відповідно - дешевші при купівлі та пізніше - в утриманні.
А ще - їх легше обігрівати, бо лише з двох боків - вулиця, а з двох інших - сусідське житло. У порівнянні з квартирами, тут краща шумоізоляція. Ніхто не “стрибає” по голові, і сусіди - не з чотирьох боків, а лише з двох.
ВАРІАНТІВ - НЕБАГАТО
Перше, що питають, коли вибирають таунхаус, яка найменша площа та найдовше відтермінування. Ми врахували цей момент і навіть спроектували новий вид таунхаусів “Смарт”. Компактні площею - 92 квадрати і, відповідно, ціна виходить дуже хороша. В жовтні минулого року стартував їх продаж і буквально за кілька місяців усі розібрали… Дуже сподіваюсь, що в майбутньому в “Струмочку” ще запланують “Смарти”.
* * *
Зараз лишилося на продаж лише три таунхауси “Класичні” площею 135 квадратів.
* * *
На “Класичні” таунхауси є хороше відтермінування - до травня 2022 року. Перший внесок - від 25%. Приблизно на цей час очікується їхня здача, зараз уже залитий фундамент.
Є один “Класичний”, який збудують раніше - його уже мурують. Але і відтермінування там можливе лише на рік.
* * *
У “Класичному” таунхаусі на другому поверсі - три спальні. Тому якщо в сім’ї є двоє діток, вце ідеальний варіант.
* * *
З інших переваг “Класичних” таунхаусів - гараж відразу поруч з житлом. Вхід у гараж є з вулиці і з будинку. Крім того, дах у гаража може бути експлуатований, тож тут можна зробити терасу.
* * *
Таунхаус можна купувати з наповненням і без нього, від цього залежить ціна. Наповнення - це стяжка, штукатурка, тепла підлога повністю на першому поверсі та в ванній кімнаті на другому поверсі, батареї, розведена електрика.
ЕКСКУРСІЯ
Усім клієнтам ми проводимо екскурсію. Показуємо готове житло, територію. “Струмочок” - це ж не тільки таунхауси і котеджі. Це вулиці, які будуть гарно вимощені бруківкою. Зараз на території є дитячий майданчик, але в планах - хороша спортивна інфраструктура.
* * *
Навіть якщо люди цікавляться таунхаусами, все одно не можуть пройти повз котеджі. Вони і справді мають дуже гарні фасади. Бувало, що клієнти дивуться: точно такі, як на картинках! На жаль, більшість забудовників в рекламі просто “малюють” гарні картинки, щоб привабити клієнтів, а на ділі і близько так не виходить. Ми ж намагаємося максимально повторити намальований рендер. Хоча завжди пояснюємо нашим клієнтам, що будівельники користуються проектом, а не картинками, проте розчарувань немає і це найголовніше.
Всередині котеджі тим більше не залишать нікого байдужими. Просторі кімнати, височенні стелі на другому поверсі. А панорамні вікна на всю стіну і краєвиди, які з них відкриваються!..
До речі, попри таку площу вікон - вони енергоощадні, тож жодних тепловтрат не буде. Натомість - дуже багато світла в кімнатах, що візуально робить їх іще більшими.
* * *
Вільних пропозицій на котеджі теж лишилося небагато - тільки 2 будинки.Мені здається, що хто хоч раз був у “Струмочку”, навряд чи буде мріяти про інше житло. Таунхауси і котеджі тут - це справді не просто квадратні метри. Це інший стиль життя. Вільний і дуже комфортний, до якого так і хочеться прагнути.
Записала: Людмила ЯВОРСЬКА
Фото: Роман ДОМБРОВСЬКИЙ
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Таке житло - двоповерхові квартири із власною територією поруч - вперше на Волині почала зводити Будівельна компанія “Інвестор”. Наразі ЖК “Струмочок” - ціле містечко таунхаусів та котеджів із закритою територією та власною інфраструктурою. Житло тут - популярне. Другу чергу почали будувати трохи більше року тому, проте лишилося тільки кілька варіантів, - йдеться на сайті забудовника.
Про те, чим особливий “Струмочок” і яке житло тут можна ще купити розповідає менеджерка відділу продажів компанії “Інвестор” Олена Радчук.
ЯК КОРАБЕЛЬ НАЗВЕШ...
Мене часто питають, чому “Струмочок” має саме таку назву. Не космічну. Адже багато наших комплексів і справді перегукуються з планетами і зірками. Але “Струмочок” - інший, і ця назва йому дуже пасує. Тут життя пливе якимось особливим, своїм ритмом. З одного боку - дуже динамічно, адже в комплексі живуть переважно молоді сім’ї, активні люди. Але з іншого боку, життя тут дуже спокійне і розмірене.
* * *
Спочатку люди не зовсім розуміли, що таке таунхауси: такого житла на Волині ніхто не будував. Хоча загалом таунхауси в Європі будували ще в 19 столітті як міські резиденції для дворян. Фактично - це невеличкі будиночки, з’єднані між собою. Та коли ми почали розказувати про переваги такого житла, а особливо, коли здали першу чергу і показали, яким воно є - попит на таунхауси дуже зріс.
* * *
Які переваги? В першу чергу, це власна ділянка поруч з будинком і відкрита тераса. Власний під’їзд до будинку та місце, щоб припаркувати два автомобілі. Якщо порівнювати із приватним будинком, то таунхауси - менші площею, відповідно - дешевші при купівлі та пізніше - в утриманні.
А ще - їх легше обігрівати, бо лише з двох боків - вулиця, а з двох інших - сусідське житло. У порівнянні з квартирами, тут краща шумоізоляція. Ніхто не “стрибає” по голові, і сусіди - не з чотирьох боків, а лише з двох.
ВАРІАНТІВ - НЕБАГАТО
Перше, що питають, коли вибирають таунхаус, яка найменша площа та найдовше відтермінування. Ми врахували цей момент і навіть спроектували новий вид таунхаусів “Смарт”. Компактні площею - 92 квадрати і, відповідно, ціна виходить дуже хороша. В жовтні минулого року стартував їх продаж і буквально за кілька місяців усі розібрали… Дуже сподіваюсь, що в майбутньому в “Струмочку” ще запланують “Смарти”.
* * *
Зараз лишилося на продаж лише три таунхауси “Класичні” площею 135 квадратів.
* * *
На “Класичні” таунхауси є хороше відтермінування - до травня 2022 року. Перший внесок - від 25%. Приблизно на цей час очікується їхня здача, зараз уже залитий фундамент.
Є один “Класичний”, який збудують раніше - його уже мурують. Але і відтермінування там можливе лише на рік.
* * *
У “Класичному” таунхаусі на другому поверсі - три спальні. Тому якщо в сім’ї є двоє діток, вце ідеальний варіант.
* * *
З інших переваг “Класичних” таунхаусів - гараж відразу поруч з житлом. Вхід у гараж є з вулиці і з будинку. Крім того, дах у гаража може бути експлуатований, тож тут можна зробити терасу.
* * *
Таунхаус можна купувати з наповненням і без нього, від цього залежить ціна. Наповнення - це стяжка, штукатурка, тепла підлога повністю на першому поверсі та в ванній кімнаті на другому поверсі, батареї, розведена електрика.
ЕКСКУРСІЯ
Усім клієнтам ми проводимо екскурсію. Показуємо готове житло, територію. “Струмочок” - це ж не тільки таунхауси і котеджі. Це вулиці, які будуть гарно вимощені бруківкою. Зараз на території є дитячий майданчик, але в планах - хороша спортивна інфраструктура.
* * *
Навіть якщо люди цікавляться таунхаусами, все одно не можуть пройти повз котеджі. Вони і справді мають дуже гарні фасади. Бувало, що клієнти дивуться: точно такі, як на картинках! На жаль, більшість забудовників в рекламі просто “малюють” гарні картинки, щоб привабити клієнтів, а на ділі і близько так не виходить. Ми ж намагаємося максимально повторити намальований рендер. Хоча завжди пояснюємо нашим клієнтам, що будівельники користуються проектом, а не картинками, проте розчарувань немає і це найголовніше.
Всередині котеджі тим більше не залишать нікого байдужими. Просторі кімнати, височенні стелі на другому поверсі. А панорамні вікна на всю стіну і краєвиди, які з них відкриваються!..
До речі, попри таку площу вікон - вони енергоощадні, тож жодних тепловтрат не буде. Натомість - дуже багато світла в кімнатах, що візуально робить їх іще більшими.
* * *
Вільних пропозицій на котеджі теж лишилося небагато - тільки 2 будинки.Мені здається, що хто хоч раз був у “Струмочку”, навряд чи буде мріяти про інше житло. Таунхауси і котеджі тут - це справді не просто квадратні метри. Це інший стиль життя. Вільний і дуже комфортний, до якого так і хочеться прагнути.
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Записала: Людмила ЯВОРСЬКА
Фото: Роман ДОМБРОВСЬКИЙ
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