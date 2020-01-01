Чим опікуватиметься новий заступник Погуляйка і які райони за ним «закріпили»
Сьогодні, 11:50
19 жовтня голова облдержадміністрації офіційно представив свого заступника Ігоря Чуліпу, який до цього очолював департамент зовнішніх зносин, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів Волинської облдержадміністрації.
Очільник Волині Юрій Погуляйко розподілив обов'язки, які доведеться виконувати Ігорю Чуліпі на посаді, - йдеться у відповідному розпорядженні.
Посадовець координуватиме такі райони: Горохівський, Іваничівський, Локачинський, Луцький, Любомльський. Окрім того, "закріпили" за Чуліпою і Ковель.
Відповідно до документа, новопризначений заступник голови ОДА забезпечує реалізацію на території області державної політики у сферах зовнішніх зносин та інвестиційної діяльності, туризму та рекреації, економічного розвитку та торгівлі, праці, зайнятості населення, трудової міграції, охорони здоров'я, регіональної політики та децентралізації.
Здійснює безпосереднє керівництво:
департаментом зовнішніх зносин, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів облдержадміністрації;
управлінням економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації;
управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації;
відділом регіональної політики та з питань децентралізації облдержадміністрації.
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Координує діяльність:
установи «Агенція регіонального розвитку Волинської області»;
Управління Держпраці в області;
Управління Державної міграційної служби України в області;
обласного центру зайнятості;
Сектору Державної регуляторної служби України в області;
Відділу досліджень і розслідувань Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного Комітету України в області;
Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях;
Головного управління статистики в області;
Відділення Національної служби посередництва і примирення в області;
Волинської торгово-промислової палати;
державного підприємства «Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»;
державного підприємства «Волиньторф»;
державного підприємства «Волиньвугілля»;
державного підприємства «Шахта № 1 «Нововолинська»;
Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в області;
державної установи «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України»;
закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління облдержадміністрації.
Взаємодіє, сприяє виконанню статутних завдань, забезпечує дотримання законних прав обласних комітетів, правлінь, відділень добровільних товариств і обласних громадських організацій, рад, спілок, братств, а також організовує роботу комісій, робочих груп, консультативно-дорадчих органів, що утворюються розпорядженнями голови облдержадміністрації, які він очолює.
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Очільник Волині Юрій Погуляйко розподілив обов'язки, які доведеться виконувати Ігорю Чуліпі на посаді, - йдеться у відповідному розпорядженні.
Посадовець координуватиме такі райони: Горохівський, Іваничівський, Локачинський, Луцький, Любомльський. Окрім того, "закріпили" за Чуліпою і Ковель.
Відповідно до документа, новопризначений заступник голови ОДА забезпечує реалізацію на території області державної політики у сферах зовнішніх зносин та інвестиційної діяльності, туризму та рекреації, економічного розвитку та торгівлі, праці, зайнятості населення, трудової міграції, охорони здоров'я, регіональної політики та децентралізації.
Здійснює безпосереднє керівництво:
департаментом зовнішніх зносин, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів облдержадміністрації;
управлінням економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації;
управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації;
відділом регіональної політики та з питань децентралізації облдержадміністрації.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Які статки у новопризначеного заступника голови Волинської ОДА
Координує діяльність:
установи «Агенція регіонального розвитку Волинської області»;
Управління Держпраці в області;
Управління Державної міграційної служби України в області;
обласного центру зайнятості;
Сектору Державної регуляторної служби України в області;
Відділу досліджень і розслідувань Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного Комітету України в області;
Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях;
Головного управління статистики в області;
Відділення Національної служби посередництва і примирення в області;
Волинської торгово-промислової палати;
державного підприємства «Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»;
державного підприємства «Волиньторф»;
державного підприємства «Волиньвугілля»;
державного підприємства «Шахта № 1 «Нововолинська»;
Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в області;
державної установи «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України»;
закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління облдержадміністрації.
Взаємодіє, сприяє виконанню статутних завдань, забезпечує дотримання законних прав обласних комітетів, правлінь, відділень добровільних товариств і обласних громадських організацій, рад, спілок, братств, а також організовує роботу комісій, робочих груп, консультативно-дорадчих органів, що утворюються розпорядженнями голови облдержадміністрації, які він очолює.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А що ж будуть робити і чим опікуватись мають інші заступники? :) І це на таку маленьку область?! А там ще одного збираються призначати...
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