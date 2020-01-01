Чим опікуватиметься новий заступник Погуляйка і які райони за ним «закріпили»

19 жовтня голова облдержадміністрації офіційно представив свого заступника, який до цього очолював департамент зовнішніх зносин, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів Волинської облдержадміністрації.Очільник Волинірозподілив обов'язки, які доведеться виконувати Ігорю Чуліпі на посаді, - йдеться у відповідному розпорядженні.Посадовець координуватиме такі райони: Горохівський, Іваничівський, Локачинський, Луцький, Любомльський. Окрім того, "закріпили" за Чуліпою і Ковель.Відповідно до документа, новопризначений заступник голови ОДА забезпечує реалізацію на території області державної політики у сферах зовнішніх зносин та інвестиційної діяльності, туризму та рекреації, економічного розвитку та торгівлі, праці, зайнятості населення, трудової міграції, охорони здоров'я, регіональної політики та децентралізації.департаментом зовнішніх зносин, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів облдержадміністрації;управлінням економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації;управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації;відділом регіональної політики та з питань децентралізації облдержадміністрації.установи «Агенція регіонального розвитку Волинської області»;Управління Держпраці в області;Управління Державної міграційної служби України в області;обласного центру зайнятості;Сектору Державної регуляторної служби України в області;Відділу досліджень і розслідувань Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного Комітету України в області;Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях;Головного управління статистики в області;Відділення Національної служби посередництва і примирення в області;Волинської торгово-промислової палати;державного підприємства «Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»;державного підприємства «Волиньторф»;державного підприємства «Волиньвугілля»;державного підприємства «Шахта № 1 «Нововолинська»;Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в області;державної установи «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України»;закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління облдержадміністрації.Взаємодіє, сприяє виконанню статутних завдань, забезпечує дотримання законних прав обласних комітетів, правлінь, відділень добровільних товариств і обласних громадських організацій, рад, спілок, братств, а також організовує роботу комісій, робочих груп, консультативно-дорадчих органів, що утворюються розпорядженнями голови облдержадміністрації, які він очолює.