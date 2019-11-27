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Вибори ректора луцького «політеху»: результати голосування

Вибори ректора луцького «політеху»: результати голосування
Відбулися вибори на посаду ректора Луцького національного технічного університету. Згідно з результатами голосування, другий тур таки відбудеться. Жоден із чотирьох кандидатів не набрав більше 50 відсотків голосів виборців, яких всього на дільниці у Луцьку було 532.

Зазначимо, що вибори стартували без порушень о 9 ранку 22 жовтня на чотирьох виборчих дільницях Волині і завершилися одночасно о 15 дня.

Загальна кількість виборців, яку очікували прийняти на дільниці у Луцьку – 571, однак під час підрахунку бюлетенів повідомили, що 39 із них лишилися невикористаними, їх відразу ж «погасили».

Результати голосування на дільниці №1 у Луцьку:

Вахович Ірина Михайлівна – доктор економічних наук, професор, голова Волинської обласної ради здобула 232 голоси, трохи більше 40%

Ковальчук Олена Сергіївна – доктор педагогічних наук, професор отримала 5 голосів підтримки

Ляшенко Оксана Миколаївна – доктор економічних наук, професор – 44

Савчук Петро Петрович – чинний ректор університету, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України – 241, трохи більше 42%

Недійсними виявилися 2 бюлетені, не підтримали жодного кандидата 8 виборців.

Кандидати також очікують результати голосування на інших виборчих дільницях, коли ж їх підсумують, то прийматимуть рішення про проведення другого туру.

Вибори ректора луцького «політеху»: результати голосування
Вибори ректора луцького «політеху»: результати голосування
Вибори ректора луцького «політеху»: результати голосування
Вибори ректора луцького «політеху»: результати голосування
Вибори ректора луцького «політеху»: результати голосування
Вибори ректора луцького «політеху»: результати голосування


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Теги: Вибори, Луцьк, ректор, політех, ЛТНУ
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