Перший тур виборів ректора ЛНТУ: Вахович перемагає Савчука

У першому турі виборів ректора Луцького національного технічного університету перемогла нині чинна голова Волинської обласної ради, доктор економічних наук, професорЗагалом вона набрала 403 голоси (46,16%), тоді як в.о. ректораотримав 349 голосів виборців (39,98%).Тож, у зв’язку з тим, що жоден з кандидатів у ректори не перетнув межу у 50% голосів, через тиждень відбудеться другий тур виборів ректора «політеху».Зауважимо, що голосування з 9 до 15 години 22 жовтня тривало на 4 дільницях – власне у корпусі ЛНТУ, Технічному фаховому коледжі Луцького НТУ, Ковельському промислово-економічному фаховому коледжі Луцького НТУ та Любешівському технічному фаховому коледжі Луцького НТУ.Загалом проголосувати повинні були 873 людини із викладацького та студентського складу. Натомість проголосували за кандидатів 814 людей.Нагадаємо, у виборах. Це – доктор педагогічних наук, професорта доктор економічних наук, професор. Перша загалом отримала на виборах 6 голосів (0,69%), а друга – 48 голосів (5,5%).