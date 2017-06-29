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Перший тур виборів ректора ЛНТУ: Вахович перемагає Савчука

Перший тур виборів ректора ЛНТУ: Вахович перемагає Савчука
У першому турі виборів ректора Луцького національного технічного університету перемогла нині чинна голова Волинської обласної ради, доктор економічних наук, професор Ірина Вахович.

Загалом вона набрала 403 голоси (46,16%), тоді як в.о. ректора Петро Савчук отримав 349 голосів виборців (39,98%).

Тож, у зв’язку з тим, що жоден з кандидатів у ректори не перетнув межу у 50% голосів, через тиждень відбудеться другий тур виборів ректора «політеху».

Зауважимо, що голосування з 9 до 15 години 22 жовтня тривало на 4 дільницях – власне у корпусі ЛНТУ, Технічному фаховому коледжі Луцького НТУ, Ковельському промислово-економічному фаховому коледжі Луцького НТУ та Любешівському технічному фаховому коледжі Луцького НТУ.

Загалом проголосувати повинні були 873 людини із викладацького та студентського складу. Натомість проголосували за кандидатів 814 людей.

Нагадаємо, у виборах брали участь ще двоє претендентів на цю посаду. Це – доктор педагогічних наук, професор Олена Ковальчук та доктор економічних наук, професор Оксана Ляшенко. Перша загалом отримала на виборах 6 голосів (0,69%), а друга – 48 голосів (5,5%).

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Теги: Ірина Вахович, Петро Савчук, вибори, ректор, ЛНТУ
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