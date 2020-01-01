Помер священник, який тривалий час викладав у Волинській духовній семінарії

24 жовтня на 88-му році життя відійшов у вічність клірик кафедрального собору Святої Трійці протоієрейПро це інформує пресслужба Волинської єпархії Православної Церкви України.Довідка. Отець Сергій народився 25 червня 1933 року в с. Марковичі Локачинського району. Закінчив Одеську духовну семінарію та Ленінградську духовну академію. Кандидат богословських наук. Удостоєний низки церковних нагород.19 серпня 1967 р. його висвятили на священника. Служив душпастир у різних парафіях Волині та Поліссі, наприкінці 90-х рр. був настоятелем луцького Свято-Троїцького кафедрального собору. Тривалий час викладав у Волинській духовній семінарії, у тому числі після її реорганізації у Волинську православну богословську академію. Був ректором цієї духовної школи. Більше 50 років звершував священниче служіння.Видав мемуари свого батька Мусія Мельничука «Моя довга страждальна дорога». Також душпастир написав автобіографічну книгу «Мої спогади без прикрас».висловлює щирі співчуття рідним покійного.