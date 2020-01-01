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Вибори мера Луцька: оголосили офіційні результати з 10 ДВК

Вибори мера Луцька: оголосили офіційні результати з 10 ДВК
У приміщенні Луцької міської ради триває засідання Луцької міської територіальної виборчої комісії. Після півночі сюди привезли перші протоколи з дільниць. Станом на 05:00 26 жовтня оголосили результати голосування на десяти дільницях.

Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost, який перебуває на засіданні.

Із десяти ДВК, протоколи яких зачитала голова Луцької міської ТВК Марія Парфенюк – декілька спецдільниць, кількість виборців на яких невелика, тож загальна кількість голосів поки теж незначна.

Оголосили, зокрема, протоколи таких ДВК: 071097 (КП «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» Волинської обласної ради), 071100 (Комунальне підприємство «Луцький клінічний пологовий будинок»), 071101 (Волинська обласна клінічна лікарня), 071104 (Волинський медичний центр терапії залежностей), 071099 (КП «Волинська обласна інфекційна лікарня»), 071096 (КП «Волинський обласний медичний центр онкології»), 071048 (межі дільниці – місто Луцьк – вул.Арцеулова: 1–6; вул.Гулака-Артемовського: 1–17. Адреса місця для голосування – спорткомплекс Східноєвропейського національного ун-ту ім.Лесі Українки), 070488 (село Брище), 070498 (село Тарасове), 071060 (м.Луцьк – вул.В’ячеслава Хурсенка: 41–69; вул.Декабристів: 31, 50–74; вул.Електроапаратна, вул.Казакова: 1–2, 4, 6; вул.Рівненська: 50, 56, 58, 81–87).

Далі подаємо список кандидатів на посаду Луцького міського голови та кількість голосів, які кожен з них отримав сумарно на десяти вказаних вище дільницях:

Роман Бондарук («Слуга народу») – 145 голосів
Дмитро Глазунов (самовисування) – 26
Віктор Грисюк «ЕКО ПАРТІЯ БЕРЕЗИ» – 21
Артур Мартіросян (Аграрна партія України) – 50
Євген Мельник («Сила і честь») – 59
Юрій Моклиця («Європейська Солідарність») – 226
Алла Надточій («Громадянський Рух «СВІДОМІ») – 213
Ігор Поліщук («ЗА МАЙБУТНЄ») – 701
Микола Федік (Всеукраїнське об’єднання «Свобода») – 109
Ірина Чебелюк (Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина») – 110
Богдан Шиба (самовисування) – 235.

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Теги: вибори, голосування, Луцьк, ТВК, кандидати
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Коментарі 2
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Полішуки таки оберуть Поліщука. Це печально
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Дивні люди, ще недавно боролися з олігархатом, Ахмєтовими, Коломойськими ітд, і бачили до чого це призводить. А тепер знову голосують за Палиць (читай олігарх, бандюк з 90-х), Поліщуків - ставленика Палиці
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