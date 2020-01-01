Вибори мера Луцька: оголосили офіційні результати з 10 ДВК

У приміщенні Луцької міської ради триває засідання Луцької міської територіальної виборчої комісії. Після півночі сюди привезли перші протоколи з дільниць. Станом на 05:00 26 жовтня оголосили результати голосування на десяти дільницях.Про це повідомляє кореспондент, який перебуває на засіданні.Із десяти ДВК, протоколи яких зачитала голова Луцької міської ТВК– декілька спецдільниць, кількість виборців на яких невелика, тож загальна кількість голосів поки теж незначна.Оголосили, зокрема, протоколи таких ДВК: 071097 (КП «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» Волинської обласної ради), 071100 (Комунальне підприємство «Луцький клінічний пологовий будинок»), 071101 (Волинська обласна клінічна лікарня), 071104 (Волинський медичний центр терапії залежностей), 071099 (КП «Волинська обласна інфекційна лікарня»), 071096 (КП «Волинський обласний медичний центр онкології»), 071048 (межі дільниці – місто Луцьк – вул.Арцеулова: 1–6; вул.Гулака-Артемовського: 1–17. Адреса місця для голосування – спорткомплекс Східноєвропейського національного ун-ту ім.Лесі Українки), 070488 (село Брище), 070498 (село Тарасове), 071060 (м.Луцьк – вул.В’ячеслава Хурсенка: 41–69; вул.Декабристів: 31, 50–74; вул.Електроапаратна, вул.Казакова: 1–2, 4, 6; вул.Рівненська: 50, 56, 58, 81–87).Далі подаємо список кандидатів на посаду Луцького міського голови та кількість голосів, які кожен з них отримав сумарно на десяти вказаних вище дільницях:(«Слуга народу») – 145 голосів(самовисування) – 26«ЕКО ПАРТІЯ БЕРЕЗИ» – 21(Аграрна партія України) – 50(«Сила і честь») – 59(«Європейська Солідарність») – 226(«Громадянський Рух «СВІДОМІ») – 213(«ЗА МАЙБУТНЄ») – 701(Всеукраїнське об’єднання «Свобода») – 109(Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина») – 110(самовисування) – 235.