Епоха Сапожнікова закінчилася: мер, який 22 роки керував Нововолинськом, програв вибори

На виборах Нововолинського міського голови перемогу здобуває кандидат від партії «За майбутнє»Про це свідчать результати підрахунку голосів із 23 виборчих дільниць міста, які оприлюднив Борис Карпус. Зауважимо, що усього дільниць у місті – 25.Так, за результатами голосування на 23 дільницях Борис Карпус отримав 37,4% голосів нововолинців, поки ще чинний міський голова, який керував містом 22 роки, – 27,67%. Ще 18,35% голосів отримав голова Іваничівської районної радиСтаном на 8 ранку 26 жовтня ще невідомо про результати голосування на двох інших дільницях. Утім, вони суттєво не вплинуть на загальну картину результатів голосування за мера Нововолинська.Зауважимо, що Борисові Карпусу – 37 років років. Він – підприємець, голова фонду «Прибужжя».