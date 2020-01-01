Коли повідомлять остаточні результати виборів у Луцьку

Попередньо офіційні результати виборів у Луцьку планують оголосити у середу, 28 жовтня.Про церозповіла голова Луцької міської ТВК«Поки ми не маємо нових попередніх результатів із дільниць, адже рахуємо голоси в ручному режимі. Сайт, який обіцяла ТВК, «висить», ми все рахуємо вручну, тому про якісь результати можна говорити лише після підбиття підсумків», - каже Марія Парфенюк.За її словами, станом на 10:20 26 жовтня отримали результати голосування із 25 дільниць. 10 дільниць відправили на уточнення протоколів.Також голова Луцької міської ТВК повідомила, що остаточні результати виборів планують оголосити ввечері 28 жовтня.Нагадаємо, станом на 05:00 26 жовтня оголосили результати голосування на десяти дільницях. Інформаційне агентство ВолиньPost повідомляло,