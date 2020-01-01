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Коли повідомлять остаточні результати виборів у Луцьку

Коли повідомлять остаточні результати виборів у Луцьку
Попередньо офіційні результати виборів у Луцьку планують оголосити у середу, 28 жовтня.

Про це Інформаційному агенству ВолиньPost розповіла голова Луцької міської ТВК Марія Парфенюк.

«Поки ми не маємо нових попередніх результатів із дільниць, адже рахуємо голоси в ручному режимі. Сайт, який обіцяла ТВК, «висить», ми все рахуємо вручну, тому про якісь результати можна говорити лише після підбиття підсумків», - каже Марія Парфенюк.

За її словами, станом на 10:20 26 жовтня отримали результати голосування із 25 дільниць. 10 дільниць відправили на уточнення протоколів.

Також голова Луцької міської ТВК повідомила, що остаточні результати виборів планують оголосити ввечері 28 жовтня.

Нагадаємо, станом на 05:00 26 жовтня оголосили результати голосування на десяти дільницях. Інформаційне агентство ВолиньPost повідомляло, як на цих 10 дільницях проголосували за кандидатів на міського голову Луцька.

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Теги: вибори, Луцьк, Марія Парфенюк, голосування, ТВК, результати, варте уваги
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Коментарі 3
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Оце вже схоже на правду,а то гонять воза попереду коней...спокійно,можуть бути непедбачувані повороти...
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Почему в Луцке нет экзитполов...
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До середи якраз "домалюють" панові Поліщуку необхідну кількість голосів)))
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