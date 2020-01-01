Де у Луцьку та на Волині не буде світла 27 жовтня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 27 жовтня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1 ТП-71 Л-11 09:00-17:00 магазин вул. Олени Пчілки м. Володимир пров. Вербний, вул. Олени Пчілки, кн. Олега №39, 32-362 ПЛ-10 Л-02-01 від ЛР-5 09:00-17:00 Відділ ДПС Пархоменкове с. Пархоменкове - повністю3 ПЛ-6 Л-95-01 09:00-17:00 ДЕУ вул. Луцька с. Володимирівка вул. Луцька, с. Фалемичі - повністю4 ПЛ-10 Л-36-02 від ЛР-61 09:00-17:00 с. Березовичі: школа, магазин, сільрада, СМЗ Київстар, кафе «Ангеліна», СГПП «Ромашка» с. Березовичі,с. Хворостів вул. Яворівка1 Пл-0.4 л-1 ктп159 с.Наталін 9:00-17:00 башта Вул.Незалежності2 Ктп-232 с.Перемиль 10:00-13:00 СКЗ,магазин Струмок,Ковельмолоко. Вул.Ставкова Паркова,Поліська.3 ЩТП-574с.Перемиль 13:00-17:00 Вул.Ставкова.4 КТП-422 м.Горохів 9:00-11:00 Вул.Бересткцька.1. 9:30—17:00Школа, ДНЗ,ФАП с.Мелятин,вул.Молодіжна.2. ПЛ10кВ Л46-01 до ЗТП№69 10:00—16:00 Школа,ДНЗ,БК-с.Переславичі;СМЗ «Укр ТАУЕР» с.Павлівка. с.Переславичі часткововул.Комарова,1-го Травня, Незалежностіс.Павлівка частково ,вул.1-го Травня1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-205 09.00-17:00 c.Видерта(частково)1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-51 9:00-17:00СФГ "Юско-агро"с.Звіріввул.Київська,61-103,2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-208 9:00-17:00с. Сильне - контора,клуб, с/ рада, школа, церкваФОП Смірнов С.А. - магазинс.Сильневул.Л.Українки, вул.Шкільна,3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-66 9:00-17:00с.Хорлупивул.Першотравнева, 1-59/непарні/, 2-84/парні/, вул.Комсомольська,17-22,1. ПЛ-10кВ Л.37-08(ТП-132;)9:00-17:00с.Колодяжне2. ПЛ-0,4кВ № КТП №539:00-17:00 Ковельське МТМОФОП Киденько О.МВолинська дирекція АТ "Укрпошта"ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИСвято-Успенська громада Української православної церкви с.Арсеновичі1. 9:00-17:00ФОП Остапчуксмт. Локачівул. Героїв. Майдану,вул. Володимирська,вул. Садова, вул. Котляревського2. ПЛ-0,4кВ Л-3від КТП-24 9:00-16:30 с. Марковичівул.Центральна, вул. Л.Українки1.Ремонтні роботи13:30-17:00Церква ввід №2ЗОШ №12 ввід №2 вул. Безіменна, вул. Салтикова-Щедрінавул. Героїв УПА(частково)вул. Заньковецької(частково)2 ПЛ-10кВ Л-6 від ТП-453 до ТП-357 09.00-17.00 ВетлікарняПП «Візнюк»АвтомийкаТзОВ «Балкон Україна»Луцька РайспілкаЖ/К «Еталон» вул. Симиренка, вул. Качаловавул. Стефаника, вул. Старицькоговул. Ковельська, вул. Надозернавул. Поштова, вул. Затишнавул. Княжна, вул. Шкільнавул. Слов’янська, вул. Чернишевського, 1-20, вул. Кічкарівська, 61-73вул. Ковельська, 146-1481 КТП-327 10:00-17:00 ФОП Бендовська І.С. – магазин с. Лище с. Лище, вул. Центральна, Підгаєцька1. 8:00-17:00СВК "Батьківщина"Сільська Рада с.Ст.Смолярис.Столенські Смоляри2. КТП-216 з ПЛ-10 до ЛВН 150 ЛВН-218 8:00-17:00 ФОП"Лисий", Шацьке Районне споживче товариство, Контора смт.ШацькШацьке Районне споживче товариствоковбасний цех, Б/в Профкому ДП Луцького КХП №2, ТЗОВ"Електрон", СВК "Украіна"ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА", ФОП Кузьмич М.А., ФОП Натальчук Степан Іванович смт Шацьк3. ПЛ-'10 Л-58-04 від ЗТП-94 до ЗТП-100 кап ремонт 8:00-17:00 Любомльська ДЮСШКомунальне підприємство "Любомльське ЖКГ"ФОП Гаврилюк Валентина Володимирівна м.Любомльвул.Хлібна, Польова, 1Травня, Незалежності, пров.Хлібний1 ПЛ-10 кВ Л-11-02 від КР-14 до ЛР-9 10:00 - 17:00 с. Шлапань (Школа, ФАП, Магазин) с.Гречище, Шлапань2 ПЛ-0,4кВ від КТП-186 10:00 -17:00 ДП «Любешівське ЛМГ»Дольське лісництво с.Дольськ вул.БілоруськаМаневицький районВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-Л-6-ТП-39:00-17:00 відділ поліції вул.Нововолинська 15Укр.пожежна страхова компаніяДАІ вул.Нововолинська 20міська друкарня бульв.Шевченка 37ощадбанк філія№0115 вул.Нововолинська 22аСвято-покровська церква вул.Нововолинська 2страхова компанія бульв.Шевченка 37м-н BOSCH бульв..Шевченка 37м-н Папірус бульв.Шевченка 37м-н Родюче поле бульв..Шевченка 37аген. Центр нерухомості бульв..Шевченка 37Кримінальне бюро вул.Нововолинська 222. ПЛ-Л-4-КТП-38 9:00-17:00 м.Нововолинськ:вул.Луцька 31-45,24-343. ПЛ-Л-1-ТП-26 9:00-17:00 центр зайнятості пров.Поштовий 1, м-н Феміда вул.Піонерська 23, м-н Колобок бульв..Шевченка 20 , стом.Єврозуб бульв..Шевченка 20ресторан Шахтар бульв..Шевченка 24Держохорона вул.Піонерська 19,м-н Мілена б.Шевченка 26/1 м.Нововолинськ:пр.Поштовий 1бульв..Шевченка 20,22,24,26вул.Піонерська 19,21,23Вимкнень споживачів не запланованоПЛ-0,4 кВ КТП-1419:00-17:00 с.Рудка-Козинська (магазин, ФАП, школа, їдальня школи) с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, ШкільнаПЛ-0,4 кВ КТП-1499:00-17:00 с.Козин (дитячий садок, клуб, ФАП) с.Козин, вул.Жовтнева, Миру3 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)ПЛ-0,4 кВ ТП-3929:00-17:00 м.Рожище відділення банку, офіс, магазин м.Рожище вул.Незалежності, 12,18-22, Миру,1,2,5ПЛ-10кВ Л69-029:00-17:00 с.Єлизаветин (повністю)с.Олешковичі (повністю)с.Носачевичі (повністю)смт.Дубище школа, котельня, амбулаторія, селищна рада, станція очистки води, кіоск, котел, КНС, забійний цех, автомайстерня. с.Єлизаветин (повністю)с.Олешковичі (повністю)с.Носачевичі (повністю)смт.Дубище Сонячна, Нова, Грушевського, І.Франка, Мазепи, Тичини, Молодіжна.ПЛ-10кВ Л71-019:00-17:00 с.Переспа (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю)ПЛ-10кВ Л71-029:00-17:00 с.Малинівка (повністю)с.Мар’янівка (повністю)с.Линівка (повністю)с.Трилісці (повністю) с.Малинівка (повністю)с.Мар’янівка (повністю)с.Линівка (повністю)с.Трилісці (повністю)1 КТП-242 Л-1,2 10:00 до 16:00. ПП Мрочко магазин Вікторія .с Глухи вул Денисова,Лугова,Головобурди2 КТП-220 Л-1,2 09:00-16:00 Церква с Глухи вул Денисова3 КТП-125 10:00-17:00 с Кукуріки вул Незалежності,Пісочна4 КТП-170 Л-3 10:00-17:00 смт Стара Вижва вул Поліська,Проектна1 ПЛ-10кВ Л-64-01 від ЛР-77 до КР-382КТП-124 10:00-16:00 Перевалівська с/р- клуб, церква,ТРСТ-магазин с. Торговище2 ПЛ-10кВ Л-24-02 від ПС до ЗТП-275КТП-189ЩТП-190ЩТП-174 10:00-16:30 СВК «Дружба»- бригада, ФАП, ГРП с.Нири, Н.Двір3 ПЛ-0,4кВКТП-341 10:00-16:30 ВО Турійської РДА –школа, ПАТ «Укртелеком»- АТС, ВД УППЗ «Укрпошта» - ВПЗ, КЗ «ТЦПМСД» - ФАП с.Оса