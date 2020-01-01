Де у Луцьку та на Волині не буде світла 27 жовтня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 27 жовтня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1 ТП-71 Л-11 09:00-17:00 магазин вул. Олени Пчілки м. Володимир пров. Вербний, вул. Олени Пчілки, кн. Олега №39, 32-36
2 ПЛ-10 Л-02-01 від ЛР-5 09:00-17:00 Відділ ДПС Пархоменкове с. Пархоменкове - повністю
3 ПЛ-6 Л-95-01 09:00-17:00 ДЕУ вул. Луцька с. Володимирівка вул. Луцька, с. Фалемичі - повністю
4 ПЛ-10 Л-36-02 від ЛР-61 09:00-17:00 с. Березовичі: школа, магазин, сільрада, СМЗ Київстар, кафе «Ангеліна», СГПП «Ромашка» с. Березовичі,
с. Хворостів вул. Яворівка
Горохівський район
1 Пл-0.4 л-1 ктп159 с.Наталін 9:00-17:00 башта Вул.Незалежності
2 Ктп-232 с.Перемиль 10:00-13:00 СКЗ,магазин Струмок,Ковельмолоко. Вул.Ставкова Паркова,Поліська.
3 ЩТП-574с.Перемиль 13:00-17:00 Вул.Ставкова.
4 КТП-422 м.Горохів 9:00-11:00 Вул.Бересткцька.
Іваничівський район
1. 9:30—17:00
Школа, ДНЗ,ФАП с.Мелятин,вул.Молодіжна.
2. ПЛ10кВ Л46-01 до ЗТП№69 10:00—16:00 Школа,ДНЗ,БК-с.Переславичі;СМЗ «Укр ТАУЕР» с.Павлівка. с.Переславичі частково
вул.Комарова,1-го Травня, Незалежності
с.Павлівка частково ,вул.1-го Травня
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-205 09.00-17:00 c.Видерта(частково)
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-51 9:00-17:00
СФГ "Юско-агро"
с.Звірів
вул.Київська,61-103,
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-208 9:00-17:00
с. Сильне - контора,клуб, с/ рада, школа, церква
ФОП Смірнов С.А. - магазин
с.Сильне
вул.Л.Українки, вул.Шкільна,
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-66 9:00-17:00
с.Хорлупи
вул.Першотравнева, 1-59/непарні/, 2-84/парні/, вул.Комсомольська,17-22,
Ковельський район
1. ПЛ-10кВ Л.37-08
(ТП-132;)
9:00-17:00
с.Колодяжне
2. ПЛ-0,4кВ № КТП №53
9:00-17:00 Ковельське МТМО
ФОП Киденько О.М
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Свято-Успенська громада Української православної церкви с.Арсеновичі
Локачинський район
1. 9:00-17:00
ФОП Остапчук
смт. Локачі
вул. Героїв. Майдану,
вул. Володимирська,
вул. Садова, вул. Котляревського
2. ПЛ-0,4кВ Л-3
від КТП-24 9:00-16:30 с. Марковичі
вул.Центральна, вул. Л.Українки
місто Луцьк
1.
Ремонтні роботи
13:30-17:00
Церква ввід №2
ЗОШ №12 ввід №2 вул. Безіменна, вул. Салтикова-Щедріна
вул. Героїв УПА(частково)
вул. Заньковецької(частково)
2 ПЛ-10кВ Л-6 від ТП-453 до ТП-357 09.00-17.00 Ветлікарня
ПП «Візнюк»
Автомийка
ТзОВ «Балкон Україна»
Луцька Райспілка
Ж/К «Еталон» вул. Симиренка, вул. Качалова
вул. Стефаника, вул. Старицького
вул. Ковельська, вул. Надозерна
вул. Поштова, вул. Затишна
вул. Княжна, вул. Шкільна
вул. Слов’янська, вул. Чернишевського, 1-20, вул. Кічкарівська, 61-73
вул. Ковельська, 146-148
Луцький район
1 КТП-327 10:00-17:00 ФОП Бендовська І.С. – магазин с. Лище с. Лище, вул. Центральна, Підгаєцька
Любомльський та Шацький райони
1. 8:00-17:00
СВК "Батьківщина"
Сільська Рада с.Ст.Смоляри
с.Столенські Смоляри
2. КТП-216 з ПЛ-10 до ЛВН 150 ЛВН-218 8:00-17:00 ФОП"Лисий", Шацьке Районне споживче товариство, Контора смт.Шацьк
Шацьке Районне споживче товариство
ковбасний цех, Б/в Профкому ДП Луцького КХП №2, ТЗОВ"Електрон", СВК "Украіна"
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА", ФОП Кузьмич М.А., ФОП Натальчук Степан Іванович смт Шацьк
3. ПЛ-'10 Л-58-04 від ЗТП-94 до ЗТП-100 кап ремонт 8:00-17:00 Любомльська ДЮСШ
Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ"
ФОП Гаврилюк Валентина Володимирівна м.Любомль
вул.Хлібна, Польова, 1Травня, Незалежності, пров.Хлібний
Любешівський район
1 ПЛ-10 кВ Л-11-02 від КР-14 до ЛР-9 10:00 - 17:00 с. Шлапань (Школа, ФАП, Магазин) с.Гречище, Шлапань
2 ПЛ-0,4кВ від КТП-186 10:00 -17:00 ДП «Любешівське ЛМГ»Дольське лісництво с.Дольськ вул.Білоруська
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-Л-6-ТП-3
9:00-17:00 відділ поліції вул.Нововолинська 15
Укр.пожежна страхова компанія
ДАІ вул.Нововолинська 20
міська друкарня бульв.Шевченка 37
ощадбанк філія№0115 вул.Нововолинська 22а
Свято-покровська церква вул.Нововолинська 2
страхова компанія бульв.Шевченка 37
м-н BOSCH бульв..Шевченка 37
м-н Папірус бульв.Шевченка 37
м-н Родюче поле бульв..Шевченка 37
аген. Центр нерухомості бульв..Шевченка 37
Кримінальне бюро вул.Нововолинська 22
2. ПЛ-Л-4-КТП-38 9:00-17:00 м.Нововолинськ:
вул.Луцька 31-45,24-34
3. ПЛ-Л-1-ТП-26 9:00-17:00 центр зайнятості пров.Поштовий 1, м-н Феміда вул.Піонерська 23, м-н Колобок бульв..Шевченка 20 , стом.Єврозуб бульв..Шевченка 20
ресторан Шахтар бульв..Шевченка 24
Держохорона вул.Піонерська 19,
м-н Мілена б.Шевченка 26/1 м.Нововолинськ:
пр.Поштовий 1
бульв..Шевченка 20,22,24,26
вул.Піонерська 19,21,23
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1
ПЛ-0,4 кВ КТП-141
9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (магазин, ФАП, школа, їдальня школи) с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Шкільна
2
ПЛ-0,4 кВ КТП-149
9:00-17:00 с.Козин (дитячий садок, клуб, ФАП) с.Козин, вул.Жовтнева, Миру
3 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)
4
ПЛ-0,4 кВ ТП-392
9:00-17:00 м.Рожище відділення банку, офіс, магазин м.Рожище вул.Незалежності, 12,18-22, Миру,1,2,5
5
ПЛ-10кВ Л69-02
9:00-17:00 с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю)
с.Носачевичі (повністю)
смт.Дубище школа, котельня, амбулаторія, селищна рада, станція очистки води, кіоск, котел, КНС, забійний цех, автомайстерня. с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю)
с.Носачевичі (повністю)
смт.Дубище Сонячна, Нова, Грушевського, І.Франка, Мазепи, Тичини, Молодіжна.
6
ПЛ-10кВ Л71-01
9:00-17:00 с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
7
ПЛ-10кВ Л71-02
9:00-17:00 с.Малинівка (повністю)
с.Мар’янівка (повністю)
с.Линівка (повністю)
с.Трилісці (повністю) с.Малинівка (повністю)
с.Мар’янівка (повністю)
с.Линівка (повністю)
с.Трилісці (повністю)
Старовижівський район
1 КТП-242 Л-1,2 10:00 до 16:00. ПП Мрочко магазин Вікторія .с Глухи вул Денисова,Лугова,Головобурди
2 КТП-220 Л-1,2 09:00-16:00 Церква с Глухи вул Денисова
3 КТП-125 10:00-17:00 с Кукуріки вул Незалежності,Пісочна
4 КТП-170 Л-3 10:00-17:00 смт Стара Вижва вул Поліська,Проектна
Турійський район
1 ПЛ-10кВ Л-64-01 від ЛР-77 до КР-382
КТП-124 10:00-16:00 Перевалівська с/р- клуб, церква,ТРСТ-магазин с. Торговище
2 ПЛ-10кВ Л-24-02 від ПС до ЗТП-275
КТП-189
ЩТП-190
ЩТП-174 10:00-16:30 СВК «Дружба»- бригада, ФАП, ГРП с.Нири, Н.Двір
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-341 10:00-16:30 ВО Турійської РДА –школа, ПАТ «Укртелеком»- АТС, ВД УППЗ «Укрпошта» - ВПЗ, КЗ «ТЦПМСД» - ФАП с.Оса
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1 ТП-71 Л-11 09:00-17:00 магазин вул. Олени Пчілки м. Володимир пров. Вербний, вул. Олени Пчілки, кн. Олега №39, 32-36
2 ПЛ-10 Л-02-01 від ЛР-5 09:00-17:00 Відділ ДПС Пархоменкове с. Пархоменкове - повністю
3 ПЛ-6 Л-95-01 09:00-17:00 ДЕУ вул. Луцька с. Володимирівка вул. Луцька, с. Фалемичі - повністю
4 ПЛ-10 Л-36-02 від ЛР-61 09:00-17:00 с. Березовичі: школа, магазин, сільрада, СМЗ Київстар, кафе «Ангеліна», СГПП «Ромашка» с. Березовичі,
с. Хворостів вул. Яворівка
Горохівський район
1 Пл-0.4 л-1 ктп159 с.Наталін 9:00-17:00 башта Вул.Незалежності
2 Ктп-232 с.Перемиль 10:00-13:00 СКЗ,магазин Струмок,Ковельмолоко. Вул.Ставкова Паркова,Поліська.
3 ЩТП-574с.Перемиль 13:00-17:00 Вул.Ставкова.
4 КТП-422 м.Горохів 9:00-11:00 Вул.Бересткцька.
Іваничівський район
1. 9:30—17:00
Школа, ДНЗ,ФАП с.Мелятин,вул.Молодіжна.
2. ПЛ10кВ Л46-01 до ЗТП№69 10:00—16:00 Школа,ДНЗ,БК-с.Переславичі;СМЗ «Укр ТАУЕР» с.Павлівка. с.Переславичі частково
вул.Комарова,1-го Травня, Незалежності
с.Павлівка частково ,вул.1-го Травня
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-205 09.00-17:00 c.Видерта(частково)
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-51 9:00-17:00
СФГ "Юско-агро"
с.Звірів
вул.Київська,61-103,
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-208 9:00-17:00
с. Сильне - контора,клуб, с/ рада, школа, церква
ФОП Смірнов С.А. - магазин
с.Сильне
вул.Л.Українки, вул.Шкільна,
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-66 9:00-17:00
с.Хорлупи
вул.Першотравнева, 1-59/непарні/, 2-84/парні/, вул.Комсомольська,17-22,
Ковельський район
1. ПЛ-10кВ Л.37-08
(ТП-132;)
9:00-17:00
с.Колодяжне
2. ПЛ-0,4кВ № КТП №53
9:00-17:00 Ковельське МТМО
ФОП Киденько О.М
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Свято-Успенська громада Української православної церкви с.Арсеновичі
Локачинський район
1. 9:00-17:00
ФОП Остапчук
смт. Локачі
вул. Героїв. Майдану,
вул. Володимирська,
вул. Садова, вул. Котляревського
2. ПЛ-0,4кВ Л-3
від КТП-24 9:00-16:30 с. Марковичі
вул.Центральна, вул. Л.Українки
місто Луцьк
1.
Ремонтні роботи
13:30-17:00
Церква ввід №2
ЗОШ №12 ввід №2 вул. Безіменна, вул. Салтикова-Щедріна
вул. Героїв УПА(частково)
вул. Заньковецької(частково)
2 ПЛ-10кВ Л-6 від ТП-453 до ТП-357 09.00-17.00 Ветлікарня
ПП «Візнюк»
Автомийка
ТзОВ «Балкон Україна»
Луцька Райспілка
Ж/К «Еталон» вул. Симиренка, вул. Качалова
вул. Стефаника, вул. Старицького
вул. Ковельська, вул. Надозерна
вул. Поштова, вул. Затишна
вул. Княжна, вул. Шкільна
вул. Слов’янська, вул. Чернишевського, 1-20, вул. Кічкарівська, 61-73
вул. Ковельська, 146-148
Луцький район
1 КТП-327 10:00-17:00 ФОП Бендовська І.С. – магазин с. Лище с. Лище, вул. Центральна, Підгаєцька
Любомльський та Шацький райони
1. 8:00-17:00
СВК "Батьківщина"
Сільська Рада с.Ст.Смоляри
с.Столенські Смоляри
2. КТП-216 з ПЛ-10 до ЛВН 150 ЛВН-218 8:00-17:00 ФОП"Лисий", Шацьке Районне споживче товариство, Контора смт.Шацьк
Шацьке Районне споживче товариство
ковбасний цех, Б/в Профкому ДП Луцького КХП №2, ТЗОВ"Електрон", СВК "Украіна"
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА", ФОП Кузьмич М.А., ФОП Натальчук Степан Іванович смт Шацьк
3. ПЛ-'10 Л-58-04 від ЗТП-94 до ЗТП-100 кап ремонт 8:00-17:00 Любомльська ДЮСШ
Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ"
ФОП Гаврилюк Валентина Володимирівна м.Любомль
вул.Хлібна, Польова, 1Травня, Незалежності, пров.Хлібний
Любешівський район
1 ПЛ-10 кВ Л-11-02 від КР-14 до ЛР-9 10:00 - 17:00 с. Шлапань (Школа, ФАП, Магазин) с.Гречище, Шлапань
2 ПЛ-0,4кВ від КТП-186 10:00 -17:00 ДП «Любешівське ЛМГ»Дольське лісництво с.Дольськ вул.Білоруська
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-Л-6-ТП-3
9:00-17:00 відділ поліції вул.Нововолинська 15
Укр.пожежна страхова компанія
ДАІ вул.Нововолинська 20
міська друкарня бульв.Шевченка 37
ощадбанк філія№0115 вул.Нововолинська 22а
Свято-покровська церква вул.Нововолинська 2
страхова компанія бульв.Шевченка 37
м-н BOSCH бульв..Шевченка 37
м-н Папірус бульв.Шевченка 37
м-н Родюче поле бульв..Шевченка 37
аген. Центр нерухомості бульв..Шевченка 37
Кримінальне бюро вул.Нововолинська 22
2. ПЛ-Л-4-КТП-38 9:00-17:00 м.Нововолинськ:
вул.Луцька 31-45,24-34
3. ПЛ-Л-1-ТП-26 9:00-17:00 центр зайнятості пров.Поштовий 1, м-н Феміда вул.Піонерська 23, м-н Колобок бульв..Шевченка 20 , стом.Єврозуб бульв..Шевченка 20
ресторан Шахтар бульв..Шевченка 24
Держохорона вул.Піонерська 19,
м-н Мілена б.Шевченка 26/1 м.Нововолинськ:
пр.Поштовий 1
бульв..Шевченка 20,22,24,26
вул.Піонерська 19,21,23
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1
ПЛ-0,4 кВ КТП-141
9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (магазин, ФАП, школа, їдальня школи) с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Шкільна
2
ПЛ-0,4 кВ КТП-149
9:00-17:00 с.Козин (дитячий садок, клуб, ФАП) с.Козин, вул.Жовтнева, Миру
3 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)
4
ПЛ-0,4 кВ ТП-392
9:00-17:00 м.Рожище відділення банку, офіс, магазин м.Рожище вул.Незалежності, 12,18-22, Миру,1,2,5
5
ПЛ-10кВ Л69-02
9:00-17:00 с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю)
с.Носачевичі (повністю)
смт.Дубище школа, котельня, амбулаторія, селищна рада, станція очистки води, кіоск, котел, КНС, забійний цех, автомайстерня. с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю)
с.Носачевичі (повністю)
смт.Дубище Сонячна, Нова, Грушевського, І.Франка, Мазепи, Тичини, Молодіжна.
6
ПЛ-10кВ Л71-01
9:00-17:00 с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
7
ПЛ-10кВ Л71-02
9:00-17:00 с.Малинівка (повністю)
с.Мар’янівка (повністю)
с.Линівка (повністю)
с.Трилісці (повністю) с.Малинівка (повністю)
с.Мар’янівка (повністю)
с.Линівка (повністю)
с.Трилісці (повністю)
Старовижівський район
1 КТП-242 Л-1,2 10:00 до 16:00. ПП Мрочко магазин Вікторія .с Глухи вул Денисова,Лугова,Головобурди
2 КТП-220 Л-1,2 09:00-16:00 Церква с Глухи вул Денисова
3 КТП-125 10:00-17:00 с Кукуріки вул Незалежності,Пісочна
4 КТП-170 Л-3 10:00-17:00 смт Стара Вижва вул Поліська,Проектна
Турійський район
1 ПЛ-10кВ Л-64-01 від ЛР-77 до КР-382
КТП-124 10:00-16:00 Перевалівська с/р- клуб, церква,ТРСТ-магазин с. Торговище
2 ПЛ-10кВ Л-24-02 від ПС до ЗТП-275
КТП-189
ЩТП-190
ЩТП-174 10:00-16:30 СВК «Дружба»- бригада, ФАП, ГРП с.Нири, Н.Двір
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-341 10:00-16:30 ВО Турійської РДА –школа, ПАТ «Укртелеком»- АТС, ВД УППЗ «Укрпошта» - ВПЗ, КЗ «ТЦПМСД» - ФАП с.Оса
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