Які партії проходять до Волиньради: паралельний підрахунок голосів

На виборах до Волинської обласної ради лідирує партія «За майбутнє».Окрім цього, п’ятивідсотковий бар’єр наразі долають ще декілька партій.Так, за результатами паралельного підрахунку приблизно 95% голосів, виборчі перегони до облради очолює партія «За майбутнє» із рейтингом 31,18%. Кандидати саме від цієї політичної сили отримають найбільшу кількість мандатів у новій обласній раді. На другому місці – «Європейська солідарність», яка, згідно з результатами паралельного підрахунку приблизно 95% голосів, отримує 12,43%. На третьому – «Батьківщина» із 11,59%.Окрім того, п’ятивідсотковий бар’єр долають такі політичні сили: «Слуга Народу» (9,62%), «Свобода» (8,57%), «Аграрна партія України» (6,14%), «Сила і честь» (5,12%).Зауважимо, що результати – не остаточні й презентують дані паралельного підрахунку голосів із приблизно 95% протоколів.