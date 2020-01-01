У Єгипті акула напала на українських туристів
Сьогодні, 18:12
У Єгипті під час снорклінгу на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська родина.
Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму України.
12-річний хлопчик досі в реанімації, він переніс одну операцію, завтра - друга, поранену руку врятувати не вдалося.
Зараз лікування взяв на себе уряд Єгипту.
"На жаль, це не перший випадок, коли попри застереження туроператорів та заборони, відпочиваючі за межами готелю купують у місцевих екстремальні тури", - зазначили в установі.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму України.
12-річний хлопчик досі в реанімації, він переніс одну операцію, завтра - друга, поранену руку врятувати не вдалося.
Зараз лікування взяв на себе уряд Єгипту.
"На жаль, це не перший випадок, коли попри застереження туроператорів та заборони, відпочиваючі за межами готелю купують у місцевих екстремальні тури", - зазначили в установі.
Головне фото - ілюстративне.
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