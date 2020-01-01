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У Єгипті акула напала на українських туристів

У Єгипті акула напала на українських туристів
У Єгипті під час снорклінгу на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська родина.

Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму України.

12-річний хлопчик досі в реанімації, він переніс одну операцію, завтра - друга, поранену руку врятувати не вдалося.

Зараз лікування взяв на себе уряд Єгипту.

"На жаль, це не перший випадок, коли попри застереження туроператорів та заборони, відпочиваючі за межами готелю купують у місцевих екстремальні тури", - зазначили в установі.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: напад акули, українська родина, Єгипет
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