Усі дільничні виборчі комісії на Волині завершили підрахунок голосів, – ЦВК
Сьогодні, 16:05
У регіонах України завершується процес підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, складання відповідних протоколів, передачі їх разом з іншою виборчою документацією від дільничних виборчих комісій до сільських, селищних та міських ТВК.
Так, за інформацією, яка надійшла до Секретаріату Центральної виборчої комісії, станом на 12:00 27 жовтня 2020 року, майже 26,7 тисяч дільничних виборчих комісій, що становить понад 91 % від загальної кількості утворених ДВК, завершили підрахунок голосів виборців, склали про це протоколи та передали всю виборчу документацію до відповідних територіальних виборчих комісій.
Цей процес повністю завершено в 6 регіонах: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Сумській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.
Окрім того, вже розпочався процес передачі протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад від ТВК територіальних громад (сільських, селищних, міських) до районних та обласних територіальних виборчих комісій.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Волиньраду проходять 7 партій: хто скільки мандатів отримає.
Нагадуємо, що сільські, селищні та міські ТВК складають протоколи про результати виборів з виборів депутатів сільської, селищної та міської ради, а також відповідного сільського, селищного та міського голови. Окрім того, зазначені ТВК складають протоколи про підсумки голосування з виборів депутатів районної та обласної ради, які передають до відповідних районних і обласних ТВК. Останні на підставі цих протоколів встановлюють результати виборів депутатів районних та обласних рад.
Зокрема, в 15 областях України (Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській) районні ТВК вже прийняли 60 таких протоколів. Своєю чергою у 9 регіонах (Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській та Черкаській областях) 9 протоколів отримали обласні ТВК.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку може бути другий тур виборів міського голови, – ОПОРА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, за інформацією, яка надійшла до Секретаріату Центральної виборчої комісії, станом на 12:00 27 жовтня 2020 року, майже 26,7 тисяч дільничних виборчих комісій, що становить понад 91 % від загальної кількості утворених ДВК, завершили підрахунок голосів виборців, склали про це протоколи та передали всю виборчу документацію до відповідних територіальних виборчих комісій.
Цей процес повністю завершено в 6 регіонах: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Сумській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.
Окрім того, вже розпочався процес передачі протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад від ТВК територіальних громад (сільських, селищних, міських) до районних та обласних територіальних виборчих комісій.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Волиньраду проходять 7 партій: хто скільки мандатів отримає.
Нагадуємо, що сільські, селищні та міські ТВК складають протоколи про результати виборів з виборів депутатів сільської, селищної та міської ради, а також відповідного сільського, селищного та міського голови. Окрім того, зазначені ТВК складають протоколи про підсумки голосування з виборів депутатів районної та обласної ради, які передають до відповідних районних і обласних ТВК. Останні на підставі цих протоколів встановлюють результати виборів депутатів районних та обласних рад.
Зокрема, в 15 областях України (Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській) районні ТВК вже прийняли 60 таких протоколів. Своєю чергою у 9 регіонах (Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській та Черкаській областях) 9 протоколів отримали обласні ТВК.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку може бути другий тур виборів міського голови, – ОПОРА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Рівному з вікна багатоповерхівки на жінку впав диван. ВІДЕО
Сьогодні, 16:22
Усі дільничні виборчі комісії на Волині завершили підрахунок голосів, – ЦВК
Сьогодні, 16:05