У Ковелі матір «забула» дитину в готельному номері
Сьогодні, 17:55
У Ковелі на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що жінка й чоловік поселились в готелі, а потім поїхали, залишивши дитину в номері.
Подія трапилася вранці 26 жовтня, – повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Зазначили, що хлопчика, приблизно трирічного віку, лишили самого в готелі, його знайшли заплаканим в одному із номерів.
На місце прибули патрульні поліцейські, працівники служби у справах дітей та ювенальної превенції. Дитину першочергово помістили в лікувальну установу, а потім передали батькові, особу якого встановили.
Весь цей час хлопця супроводжував небайдужий громадянин, який розмістив відповідне відео в мережі Facebook, опубліковане у ЗМІ.
Умови проживання батька були задовільні, тому дитина нині в нього.
Місце перебування матері встановлюють, після чого її притягнуть до адміністративної відповідальності за неналежний догляд за дитиною.
Вирішуватиметься й питання про позбавлення її батьківських прав.
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Подія трапилася вранці 26 жовтня, – повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Зазначили, що хлопчика, приблизно трирічного віку, лишили самого в готелі, його знайшли заплаканим в одному із номерів.
На місце прибули патрульні поліцейські, працівники служби у справах дітей та ювенальної превенції. Дитину першочергово помістили в лікувальну установу, а потім передали батькові, особу якого встановили.
Весь цей час хлопця супроводжував небайдужий громадянин, який розмістив відповідне відео в мережі Facebook, опубліковане у ЗМІ.
Умови проживання батька були задовільні, тому дитина нині в нього.
Місце перебування матері встановлюють, після чого її притягнуть до адміністративної відповідальності за неналежний догляд за дитиною.
Вирішуватиметься й питання про позбавлення її батьківських прав.
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