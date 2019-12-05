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У Ковелі матір «забула» дитину в готельному номері

У Ковелі матір «забула» дитину в готельному номері
У Ковелі на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що жінка й чоловік поселились в готелі, а потім поїхали, залишивши дитину в номері.

Подія трапилася вранці 26 жовтня, – повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Зазначили, що хлопчика, приблизно трирічного віку, лишили самого в готелі, його знайшли заплаканим в одному із номерів.

На місце прибули патрульні поліцейські, працівники служби у справах дітей та ювенальної превенції. Дитину першочергово помістили в лікувальну установу, а потім передали батькові, особу якого встановили.

Весь цей час хлопця супроводжував небайдужий громадянин, який розмістив відповідне відео в мережі Facebook, опубліковане у ЗМІ.

Умови проживання батька були задовільні, тому дитина нині в нього.

Місце перебування матері встановлюють, після чого її притягнуть до адміністративної відповідальності за неналежний догляд за дитиною.

Вирішуватиметься й питання про позбавлення її батьківських прав.

У Ковелі матір «забула» дитину в готельному номері



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Теги: поліція, Волинь, дитина, Ковель
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