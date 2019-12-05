У Ковелі матір «забула» дитину в готельному номері





Подія трапилася вранці 26 жовтня, –



Зазначили, що хлопчика, приблизно трирічного віку, лишили самого в готелі, його знайшли заплаканим в одному із номерів.



На місце прибули патрульні поліцейські, працівники служби у справах дітей та ювенальної превенції. Дитину першочергово помістили в лікувальну установу, а потім передали батькові, особу якого встановили.



Весь цей час хлопця супроводжував небайдужий громадянин, який розмістив відповідне відео в мережі Facebook, опубліковане у ЗМІ.



Умови проживання батька були задовільні, тому дитина нині в нього.



Місце перебування матері встановлюють, після чого її притягнуть до адміністративної відповідальності за неналежний догляд за дитиною.



Вирішуватиметься й питання про позбавлення її батьківських прав.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що жінка й чоловік поселились в готелі, а потім поїхали, залишивши дитину в номері.Подія трапилася вранці 26 жовтня, – повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Зазначили, що хлопчика, приблизно трирічного віку, лишили самого в готелі, його знайшли заплаканим в одному із номерів.На місце прибули патрульні поліцейські, працівники служби у справах дітей та ювенальної превенції. Дитину першочергово помістили в лікувальну установу, а потім передали батькові, особу якого встановили.Весь цей час хлопця супроводжував небайдужий громадянин, який розмістив відповідне відео в мережі Facebook, опубліковане у ЗМІ.Умови проживання батька були задовільні, тому дитина нині в нього.Місце перебування матері встановлюють, після чого її притягнуть до адміністративної відповідальності за неналежний догляд за дитиною.Вирішуватиметься й питання про позбавлення її батьківських прав.

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