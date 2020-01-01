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На Волині помер воїн АТО. ФОТО

На Волині помер воїн АТО. ФОТО
На Волині відійшов у вічність учасник бойових дій на Сході України Віктор Дмитрук.

Про це повідомляє газета "Нова доба".

Померлий захисник України проживав у селі Вовчицьк Маневицького району. Життя 43-річного волинянина Віктора Дмитрука обірвалося внаслідок хвороби.

Віддати останню шану спочилому земляку прийшли односельчани, родичі та друзі атовця, його колеги із ДП "Маневицьке ЛГ", керівництво сільської ради та голова районної організації ветеранів АТО на сході України Андрій Яцина і його заступник Руслан Шпота.

На Волині помер воїн АТО. ФОТО
На Волині помер воїн АТО. ФОТО
На Волині помер воїн АТО. ФОТО

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Теги: Волинь, смерть
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