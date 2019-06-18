Офіційно: назвали переможця виборів міського голови Володимира-Волинського





Результати стали відомі ввечері, близько 18:00 години, 27-го жовтня, - повідомляє



Неофіційні результати виборів, згідно з паралельними підрахунками, були відомі вже зранку 26-го жовтня. Результати, які оголосила ТВК, відрізняються від них зовсім трохи.



Так, згідно з даними Володимир-Волинської територіальної виборчої комісії мешканці громади проголосували за мера наступним чином:



Максим Климюк – 2596 голосів – 21,4%

Ігор Пальонка – 5098 – 42%

Олексій Панасюк – 688 – 5,7%

Петро Саганюк- 2525 – 20,8%

Микола Юнак – 1228 – 10,1 %



Згідно з протоколом ТВК, мером Володимира-Волинського на наступні 5 років стане Пальонка Ігор Анатолійович.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Володимир-Волинська ТВК оголосила результати виборів у громаді.Результати стали відомі ввечері, близько 18:00 години, 27-го жовтня, - повідомляє БУГ Неофіційні результати виборів, згідно з паралельними підрахунками, були відомі вже зранку 26-го жовтня. Результати, які оголосила ТВК, відрізняються від них зовсім трохи.Так, згідно з даними Володимир-Волинської територіальної виборчої комісії мешканці громади проголосували за мера наступним чином:Максим Климюк – 2596 голосів – 21,4%Ігор Пальонка – 5098 – 42%Олексій Панасюк – 688 – 5,7%Петро Саганюк- 2525 – 20,8%Микола Юнак – 1228 – 10,1 %Згідно з протоколом ТВК, мером Володимира-Волинського на наступні 5 років стане

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію