Офіційно: назвали переможця виборів міського голови Володимира-Волинського
Сьогодні, 21:16
Володимир-Волинська ТВК оголосила результати виборів у громаді.
Результати стали відомі ввечері, близько 18:00 години, 27-го жовтня, - повідомляє БУГ.
Неофіційні результати виборів, згідно з паралельними підрахунками, були відомі вже зранку 26-го жовтня. Результати, які оголосила ТВК, відрізняються від них зовсім трохи.
Так, згідно з даними Володимир-Волинської територіальної виборчої комісії мешканці громади проголосували за мера наступним чином:
Максим Климюк – 2596 голосів – 21,4%
Ігор Пальонка – 5098 – 42%
Олексій Панасюк – 688 – 5,7%
Петро Саганюк- 2525 – 20,8%
Микола Юнак – 1228 – 10,1 %
Згідно з протоколом ТВК, мером Володимира-Волинського на наступні 5 років стане Пальонка Ігор Анатолійович.
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Результати стали відомі ввечері, близько 18:00 години, 27-го жовтня, - повідомляє БУГ.
Неофіційні результати виборів, згідно з паралельними підрахунками, були відомі вже зранку 26-го жовтня. Результати, які оголосила ТВК, відрізняються від них зовсім трохи.
Так, згідно з даними Володимир-Волинської територіальної виборчої комісії мешканці громади проголосували за мера наступним чином:
Максим Климюк – 2596 голосів – 21,4%
Ігор Пальонка – 5098 – 42%
Олексій Панасюк – 688 – 5,7%
Петро Саганюк- 2525 – 20,8%
Микола Юнак – 1228 – 10,1 %
Згідно з протоколом ТВК, мером Володимира-Волинського на наступні 5 років стане Пальонка Ігор Анатолійович.
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