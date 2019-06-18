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Офіційно: назвали переможця виборів міського голови Володимира-Волинського

Офіційно: назвали переможця виборів міського голови Володимира-Волинського
Володимир-Волинська ТВК оголосила результати виборів у громаді.

Результати стали відомі ввечері, близько 18:00 години, 27-го жовтня, - повідомляє БУГ.

Неофіційні результати виборів, згідно з паралельними підрахунками, були відомі вже зранку 26-го жовтня. Результати, які оголосила ТВК, відрізняються від них зовсім трохи.

Так, згідно з даними Володимир-Волинської територіальної виборчої комісії мешканці громади проголосували за мера наступним чином:

Максим Климюк – 2596 голосів – 21,4%
Ігор Пальонка – 5098 – 42%
Олексій Панасюк – 688 – 5,7%
Петро Саганюк- 2525 – 20,8%
Микола Юнак – 1228 – 10,1 %

Згідно з протоколом ТВК, мером Володимира-Волинського на наступні 5 років стане Пальонка Ігор Анатолійович.


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Теги: Володимир-Волинський, вибори
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