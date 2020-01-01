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Скільки у луцькому СІЗО заробили на VIP-камері

Скільки у луцькому СІЗО заробили на VIP-камері
Експериментальний проект Міністерства юстиції щодо впровадження платних камер у СІЗО вже за менш ніж пів року приніс держбюджету понад мільйон гривень. В обласному центрі Волині, де заселитися у VIP-камеру можна було з 13 липня, попит на послугу – не надто великий. Луцький слідчий ізолятор виручив лише 2 200 гривень, найменше із усіх в Україні.

Про це повідомили на сторінці Міністерства юстиції України у Facebook.

Загалом станом на 26 жовтня за користування приміщеннями з поліпшеними умовами перебування у слідчих ізоляторах України сплатили майже 1 млн 220 тисяч гривень, найбільшу суму принесли камери Київського слідчого ізолятора – 744 тисячі гривень.

У топі найбільш прибуткових – також ДУ «Полтавська УВП (№23)», що заробила 58 тисяч гривень та ДУ «Одеський слідчий ізолятор» із прибутком у 53 223 гривень.

Найменше вдалося заробити VIP-камерам у Луцьку. Трохи більше – 3 940 гривень виручила ДУ «Житомирська УВП (№8)», а понад 6 тисяч гривень – ДУ «Вінницька УВП (№1)».

Скільки у луцькому СІЗО заробили на VIP-камері


Зазначимо, що у луцькому СІЗО ще влітку облаштували двомісну камеру із холодильником, електрочайником, окремою душовою і туалетом, навіть телевізор є. На відміну від звичайних камер, меблі у VIP в’язнів не прикріплені до підлоги.

Наразі перебування там вартує: 300 гривень за добу, 1000 гривень за тиждень, 2200 грн. за місяць. Ціна визначалася з Міністерством юстиції згідно з коефіцієнтом регіональності для кожної області окремо.

Разом із запуском камери стартувала ще одна послуга: можна купити сертифікат на перебування у такій камері для людини, яка вчинила злочин. Сертифікат діє пів року. Вартість його така сама, як і вартість камери.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: У луцькому СІЗО можна наперед купити сертифікат на платну камеру.

Нагадаємо, що перші такі VIP-апартаменти почали діяти 8 травня у Київському та Львівському слідчих ізоляторах, відразу за ними «підтягнулися» такі ж установи у 19-ти містах обласного значення, серед них і Луцьк, тож створення таких камер - не регіональний експеримент, а загальноукраїнська ініціатива, яка стартувала 22 квітня цього року і триватиме до 31 грудня 2021 року.

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Теги: СІЗО, камери, Луцьк, міністерство юстиції
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