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У Луцьку чоловік незаконно підключав мешканцям міста українські телеканали

У Луцьку чоловік незаконно підключав мешканцям міста українські телеканали
У Луцьку правоохоронці викрили зловмисника, який підключав населенню українські телеканали без дозволів правововласників.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Слідчі Луцького відділу поліції спільно з кіберполіцією, бійцями спецпідрозділу ТОР під процесуальним керівництвом Луцької міської прокуратури припинили незаконну діяльність місцевого жителя.

Чоловік організували власну підпільну точку та надавав населенню доступ до деяких українських телеканалів, не маючи на це жодних дозволів від правовласників.

У фігуранта справи правоохоронці провели санкціоновані обшуки – вилучили комп’ютерну техніку, флеш-носії інформації, жорсткі диски, чорнові записи.

Незабаром йому повідомлять про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України. Нині встановлюються всі обставини правопорушення.

У Луцьку чоловік незаконно підключав мешканцям міста українські телеканали
У Луцьку чоловік незаконно підключав мешканцям міста українські телеканали

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Теги: Луцьк, українські телеканали, підключення
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