У Ковелі фейковим указом Зеленського агітували за Унігу, – ЗМІ





Цей указ, зокрема, поширював у фейсбуці член команди Олега Уніги, громадський діяч Василь Байцим, – йдеться у статті «Указ, якого не було, або Олег Уніга і ще одна підробка документів”, яку опублікувало



Як йдеться у статті, цей «указ» підготували Василь Байцим та Олег Уніга, щоб вручити його президенту під час візиту до Ковеля 22 жовтня.



Після приїзду Зеленського Василь Байцим оприлюднив у фейсбуці «указ» президента «Щодо вирішення окремих питань соціально-економічного розвитку Волинської області».







“Постановляю Кабінету міністрів України для реалізації програми “Велике будівництво” забезпечити дофінансування з державного бюджету реконструкції спортивного ядра стадіону “Локомотив”... у сумі згідно проектно-кошторисної документації 23 651 104 грн” - йдеться, зокрема, в цьому “указі”.



Цей документ, – результат виключно вільної творчості команди Уніги. Василь Байцим у пізнішій розмові з журналістом, яка відбулася вже після виборів, так і пояснив: “Це проект Указу, який ми з Олегом Унігою підготували на зустріч з Президентом”.



Хоча насправді це можна трактувати як порушення відразу кількох законодавчих норм - йдеться у статті. Адже підготовка проектів Указів регламентується



Василь Байцим оприлюднивши цей документ, навіть не натякнув на його справжнє походження “Схоже, команда Уніги з усіх сил намагалася переконати ковельчан, що їх кандидат добився для Ковеля неможливого - покровительства самого Президента. Бо ж бачите: Зеленський приїжджає - і підписує долесносі укази про виділення мільйонних інвестицій з держбюжету на болючі ковельські проблеми” - йдеться у публікації ІА «Волинські новини».



Нагадаємо, 27 жовтня на засіданні Ковельської ТВК голова комісії викликала поліцію, запідозривши, що Уніга подав на її розгляд підроблені документи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У команді кандидата на пост Ковельського міського голови від партії «Слуга народу» Олега Уніги зробили несправжній указ президента України, де той нібито наказував виділити для Ковеля більше 23 мільйонів гривень, і за кілька днів до виборів видавали це за досягнення свого кандидата.Цей указ, зокрема, поширював у фейсбуці член команди Олега Уніги, громадський діяч, – йдеться у статті «Указ, якого не було, або Олег Уніга і ще одна підробка документів”, яку опублікувало ІА «Волинські новини» Як йдеться у статті, цей «указ» підготували Василь Байцим та Олег Уніга, щоб вручити його президенту під час візиту до Ковеля 22 жовтня.Після приїзду Зеленського Василь Байцим оприлюднив у фейсбуці «указ» президента «Щодо вирішення окремих питань соціально-економічного розвитку Волинської області».“Постановляю Кабінету міністрів України для реалізації програми “Велике будівництво” забезпечити дофінансування з державного бюджету реконструкції спортивного ядра стадіону “Локомотив”... у сумі згідно проектно-кошторисної документації 23 651 104 грн” - йдеться, зокрема, в цьому “указі”.Цей документ, – результат виключно вільної творчості команди Уніги. Василь Байцим у пізнішій розмові з журналістом, яка відбулася вже після виборів, так і пояснив: “Це проект Указу, який ми з Олегом Унігою підготували на зустріч з Президентом”.Хоча насправді це можна трактувати як порушення відразу кількох законодавчих норм - йдеться у статті. Адже підготовка проектів Указів регламентується окремим президентським указом , згідно з яким їх готують і вносять офіційні установи та організації. А Кримінальний Кодекс України за “Використання завідомо підробленого документа” передбачає покарання обмеженням волі на строк до двох років.Василь Байцим оприлюднивши цей документ, навіть не натякнув на його справжнє походження “Схоже, команда Уніги з усіх сил намагалася переконати ковельчан, що їх кандидат добився для Ковеля неможливого - покровительства самого Президента. Бо ж бачите: Зеленський приїжджає - і підписує долесносі укази про виділення мільйонних інвестицій з держбюжету на болючі ковельські проблеми” - йдеться у публікації ІА «Волинські новини».Нагадаємо, 27 жовтня на засіданні Ковельської ТВК голова комісії викликала поліцію, запідозривши, що Уніга

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