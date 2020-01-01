Оголосили офіційні результати виборів мера Луцька
Сьогодні, 16:07
Луцька міська територіальна виборча комісія провела підсумкове засідання, на якому оголосила результати виборів Луцького міського голови, що відбулися 25 жовтня. Згідно з підсумками голосування, другий тур виборів таки відбудеться. У ньому змагатимуться Ігор Поліщук та Богдан Шиба.
Засідання ТВК відбулося сьогодні, 29 жовтня.
Голова Луцької міської ТВК Марія Парфенюк поінформувала, що загалом проголосувала 58 301 людина, 1517 бюлетенів – недійсні.
Подаємо результати кожного з 11 кандидатів на пост Луцького міського голови:
Ігор Поліщук («ЗА МАЙБУТНЄ») – 18 934 (32,47%).
Богдан Шиба (самовисування) – 7662 (13,14%).
Юрій Моклиця («Європейська Солідарність») – 7429
Алла Надточій («Громадянський Рух «СВІДОМІ») – 5957
Роман Бондарук («Слуга народу») – 4732
Микола Федік (Всеукраїнське об’єднання «Свобода») – 3871
Ірина Чебелюк (Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина») – 3478
Євген Мельник («Сила і честь») – 1880
Артур Мартіросян (Аграрна партія України) – 1060
Віктор Грисюк («ЕКО ПАРТІЯ БЕРЕЗИ») – 998
Дмитро Глазунов (самовисування) – 783
Встановивши результати голосування, керуючись нормами чинного законодавства й, зокрема, те, що жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів, Луцька міська ТВК постановила призначити повторне голосування.
Другий тур виборів Луцького міського голови призначили на 15 листопада.
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Засідання ТВК відбулося сьогодні, 29 жовтня.
Голова Луцької міської ТВК Марія Парфенюк поінформувала, що загалом проголосувала 58 301 людина, 1517 бюлетенів – недійсні.
Подаємо результати кожного з 11 кандидатів на пост Луцького міського голови:
Ігор Поліщук («ЗА МАЙБУТНЄ») – 18 934 (32,47%).
Богдан Шиба (самовисування) – 7662 (13,14%).
Юрій Моклиця («Європейська Солідарність») – 7429
Алла Надточій («Громадянський Рух «СВІДОМІ») – 5957
Роман Бондарук («Слуга народу») – 4732
Микола Федік (Всеукраїнське об’єднання «Свобода») – 3871
Ірина Чебелюк (Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина») – 3478
Євген Мельник («Сила і честь») – 1880
Артур Мартіросян (Аграрна партія України) – 1060
Віктор Грисюк («ЕКО ПАРТІЯ БЕРЕЗИ») – 998
Дмитро Глазунов (самовисування) – 783
Встановивши результати голосування, керуючись нормами чинного законодавства й, зокрема, те, що жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів, Луцька міська ТВК постановила призначити повторне голосування.
Другий тур виборів Луцького міського голови призначили на 15 листопада.
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