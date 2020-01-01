Оголосили офіційні результати виборів мера Луцька

Ігор Поліщук та Богдан Шиба.



Засідання ТВК відбулося сьогодні, 29 жовтня.



Голова Луцької міської ТВК Марія Парфенюк поінформувала, що загалом проголосувала 58 301 людина, 1517 бюлетенів – недійсні.



Подаємо результати кожного з 11 кандидатів на пост Луцького міського голови:



Ігор Поліщук («ЗА МАЙБУТНЄ») – 18 934 (32,47%).

Богдан Шиба (самовисування) – 7662 (13,14%).

Юрій Моклиця («Європейська Солідарність») – 7429

Алла Надточій («Громадянський Рух «СВІДОМІ») – 5957

Роман Бондарук («Слуга народу») – 4732

Микола Федік (Всеукраїнське об’єднання «Свобода») – 3871

Ірина Чебелюк (Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина») – 3478

Євген Мельник («Сила і честь») – 1880

Артур Мартіросян (Аграрна партія України) – 1060

Віктор Грисюк («ЕКО ПАРТІЯ БЕРЕЗИ») – 998

Дмитро Глазунов (самовисування) – 783



Встановивши результати голосування, керуючись нормами чинного законодавства й, зокрема, те, що жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів, Луцька міська ТВК постановила призначити повторне голосування.



Другий тур виборів Луцького міського голови призначили на 15 листопада.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька міська територіальна виборча комісія провела підсумкове засідання, на якому оголосила результати виборів Луцького міського голови, що відбулися 25 жовтня. Згідно з підсумками голосування, другий тур виборів таки відбудеться. У ньому змагатимутьсятаЗасідання ТВК відбулося сьогодні, 29 жовтня.Голова Луцької міської ТВКпоінформувала, що загалом проголосувала 58 301 людина, 1517 бюлетенів – недійсні.Подаємо результати кожного з 11 кандидатів на пост Луцького міського голови:(«ЗА МАЙБУТНЄ») – 18 934 (32,47%).(самовисування) – 7662 (13,14%).(«Європейська Солідарність») – 7429(«Громадянський Рух «СВІДОМІ») – 5957(«Слуга народу») – 4732(Всеукраїнське об’єднання «Свобода») – 3871(Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина») – 3478(«Сила і честь») – 1880(Аграрна партія України) – 1060(«ЕКО ПАРТІЯ БЕРЕЗИ») – 998(самовисування) – 783Встановивши результати голосування, керуючись нормами чинного законодавства й, зокрема, те, що жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів, Луцька міська ТВК постановила призначити повторне голосування.Другий тур виборів Луцького міського голови призначили на 15 листопада.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію