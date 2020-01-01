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Оголосили офіційні результати виборів мера Луцька

Оголосили офіційні результати виборів мера Луцька
Луцька міська територіальна виборча комісія провела підсумкове засідання, на якому оголосила результати виборів Луцького міського голови, що відбулися 25 жовтня. Згідно з підсумками голосування, другий тур виборів таки відбудеться. У ньому змагатимуться Ігор Поліщук та Богдан Шиба.

Засідання ТВК відбулося сьогодні, 29 жовтня.

Голова Луцької міської ТВК Марія Парфенюк поінформувала, що загалом проголосувала 58 301 людина, 1517 бюлетенів – недійсні.

Подаємо результати кожного з 11 кандидатів на пост Луцького міського голови:

Ігор Поліщук («ЗА МАЙБУТНЄ») – 18 934 (32,47%).
Богдан Шиба (самовисування) – 7662 (13,14%).
Юрій Моклиця («Європейська Солідарність») – 7429
Алла Надточій («Громадянський Рух «СВІДОМІ») – 5957
Роман Бондарук («Слуга народу») – 4732
Микола Федік (Всеукраїнське об’єднання «Свобода») – 3871
Ірина Чебелюк (Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина») – 3478
Євген Мельник («Сила і честь») – 1880
Артур Мартіросян (Аграрна партія України) – 1060
Віктор Грисюк («ЕКО ПАРТІЯ БЕРЕЗИ») – 998
Дмитро Глазунов (самовисування) – 783

Встановивши результати голосування, керуючись нормами чинного законодавства й, зокрема, те, що жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів, Луцька міська ТВК постановила призначити повторне голосування.

Другий тур виборів Луцького міського голови призначили на 15 листопада.

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Теги: вибори, Богдан Шиба, Ігор Поліщук, Луцьк, ТВК, Марія Парфенюк, вибір редактора
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Коментарі 5
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Ну что ж, пойдём 15-го голосовать против коломойско-паличного клана.
Хоть бабу снеговую в мэри, но не шестёрку граждан Швейцарии.
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Не буде спокою Укропам!Коломойський не захопить Волинь.
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Нам не потрібні не українці!
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Це вам гарну методичку приготували, но так не буде! Хто не ходив на вибори, то підуть голосувати аби не Шиба!!!
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Нам при владі потрібні українці.Геть нечисть з Волині!
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