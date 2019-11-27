Обрали нового ректора ЛНТУ

Ірина Вахович.



Голосування відбулося у четвер, 29 жовтня.



Результати голосування на усіх чотирьох дільницях такі:



Луцьк (вул. Львівська,75) – 292 (51,14%) голоси за Ірину Вахович, 213 (37,31%) - за Петра Савчука.



Технічний фаховий коледж Луцького НТУ (вул. Конякіна,5) – 66 (62,86%) голосів за Ірину Вахович, 30 (28,57%) - за Петра Савчука.



Ковельський промислово-економічний коледж Луцького НТУ – 78 голосів за Ірину Вахович, 3 - за Петра Савчука.



Любешівський технічний фаховий коледж Луцького НТУ – 76 (67,27%) голосів за Ірину Вахович, 26 (23,01%) - за Петра Савчука.



На усіх дільницях загалом проголосувала 801 особа.



За підсумками голосування, 512 осіб обрали кандидатуру Ірини Вахович, що склало 58,65% від загальної кількості, 272 виборці підтримали Петра Савчука (31,16%).



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Ірина Вахович, каже, що перемогу прогнозувала ще у першому турі, тож оголошення другого було певною несподіванкою для неї та її команди.



«Не легкий був тиждень, емоційний, чесно, тиждень переосмислення. Мабуть, так мало бути, аби люди визначилися остаточно», – говорила Ірина Михайлівна напередодні підрахунку голосів.



На виборчій дільниці у Луцьку знаходилася із самого ранку так само як і її опонент – доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Петро Савчук, який обіймав посаду ректора одного із найпрестижніших вишів Волині із 2015-го року.



Обидва кандидати вірили у свою перемогу, аби працювати на благо університету, однак зізнаються, що один із одним працювати надалі не зможуть.



До слова, у листопаді минулого року провели Анатолій Цьось.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому національному технічному університеті відбулися вибори ректора вишу. У другому турі перемогу здобула голова Волинської обласної радиГолосування відбулося у четвер, 29 жовтня.Результати голосування на усіх чотирьох дільницях такі:Луцьк (вул. Львівська,75) – 292 (51,14%) голоси за Ірину Вахович, 213 (37,31%) - за Петра Савчука.Технічний фаховий коледж Луцького НТУ (вул. Конякіна,5) – 66 (62,86%) голосів за Ірину Вахович, 30 (28,57%) - за Петра Савчука.Ковельський промислово-економічний коледж Луцького НТУ – 78 голосів за Ірину Вахович, 3 - за Петра Савчука.Любешівський технічний фаховий коледж Луцького НТУ – 76 (67,27%) голосів за Ірину Вахович, 26 (23,01%) - за Петра Савчука.На усіх дільницях загалом проголосувала 801 особа.За підсумками голосування, 512 осіб обрали кандидатуру Ірини Вахович, що склало 58,65% від загальної кількості, 272 виборці підтримали Петра Савчука (31,16%).Ірина Вахович, каже, що перемогу прогнозувала ще у першому турі, тож оголошення другого було певною несподіванкою для неї та її команди.«Не легкий був тиждень, емоційний, чесно, тиждень переосмислення. Мабуть, так мало бути, аби люди визначилися остаточно», – говорила Ірина Михайлівна напередодні підрахунку голосів.На виборчій дільниці у Луцьку знаходилася із самого ранку так само як і її опонент – доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, який обіймав посаду ректора одного із найпрестижніших вишів Волині із 2015-го року.Обидва кандидати вірили у свою перемогу, аби працювати на благо університету, однак зізнаються, що один із одним працювати надалі не зможуть.До слова, у листопаді минулого року провели вибори ректора СНУ імені Лесі Українки . Перемогу здобув доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор

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