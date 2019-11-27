Обрали нового ректора ЛНТУ
Сьогодні, 16:45
У Луцькому національному технічному університеті відбулися вибори ректора вишу. У другому турі перемогу здобула голова Волинської обласної ради Ірина Вахович.
Голосування відбулося у четвер, 29 жовтня.
Результати голосування на усіх чотирьох дільницях такі:
Луцьк (вул. Львівська,75) – 292 (51,14%) голоси за Ірину Вахович, 213 (37,31%) - за Петра Савчука.
Технічний фаховий коледж Луцького НТУ (вул. Конякіна,5) – 66 (62,86%) голосів за Ірину Вахович, 30 (28,57%) - за Петра Савчука.
Ковельський промислово-економічний коледж Луцького НТУ – 78 голосів за Ірину Вахович, 3 - за Петра Савчука.
Любешівський технічний фаховий коледж Луцького НТУ – 76 (67,27%) голосів за Ірину Вахович, 26 (23,01%) - за Петра Савчука.
На усіх дільницях загалом проголосувала 801 особа.
За підсумками голосування, 512 осіб обрали кандидатуру Ірини Вахович, що склало 58,65% від загальної кількості, 272 виборці підтримали Петра Савчука (31,16%).
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Вибори ректора луцького «політеху»: результати голосування першого туру.
Ірина Вахович, каже, що перемогу прогнозувала ще у першому турі, тож оголошення другого було певною несподіванкою для неї та її команди.
«Не легкий був тиждень, емоційний, чесно, тиждень переосмислення. Мабуть, так мало бути, аби люди визначилися остаточно», – говорила Ірина Михайлівна напередодні підрахунку голосів.
На виборчій дільниці у Луцьку знаходилася із самого ранку так само як і її опонент – доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Петро Савчук, який обіймав посаду ректора одного із найпрестижніших вишів Волині із 2015-го року.
Обидва кандидати вірили у свою перемогу, аби працювати на благо університету, однак зізнаються, що один із одним працювати надалі не зможуть.
До слова, у листопаді минулого року провели вибори ректора СНУ імені Лесі Українки. Перемогу здобув доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Анатолій Цьось.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Голосування відбулося у четвер, 29 жовтня.
Результати голосування на усіх чотирьох дільницях такі:
Луцьк (вул. Львівська,75) – 292 (51,14%) голоси за Ірину Вахович, 213 (37,31%) - за Петра Савчука.
Технічний фаховий коледж Луцького НТУ (вул. Конякіна,5) – 66 (62,86%) голосів за Ірину Вахович, 30 (28,57%) - за Петра Савчука.
Ковельський промислово-економічний коледж Луцького НТУ – 78 голосів за Ірину Вахович, 3 - за Петра Савчука.
Любешівський технічний фаховий коледж Луцького НТУ – 76 (67,27%) голосів за Ірину Вахович, 26 (23,01%) - за Петра Савчука.
На усіх дільницях загалом проголосувала 801 особа.
За підсумками голосування, 512 осіб обрали кандидатуру Ірини Вахович, що склало 58,65% від загальної кількості, 272 виборці підтримали Петра Савчука (31,16%).
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Вибори ректора луцького «політеху»: результати голосування першого туру.
Ірина Вахович, каже, що перемогу прогнозувала ще у першому турі, тож оголошення другого було певною несподіванкою для неї та її команди.
«Не легкий був тиждень, емоційний, чесно, тиждень переосмислення. Мабуть, так мало бути, аби люди визначилися остаточно», – говорила Ірина Михайлівна напередодні підрахунку голосів.
На виборчій дільниці у Луцьку знаходилася із самого ранку так само як і її опонент – доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Петро Савчук, який обіймав посаду ректора одного із найпрестижніших вишів Волині із 2015-го року.
Обидва кандидати вірили у свою перемогу, аби працювати на благо університету, однак зізнаються, що один із одним працювати надалі не зможуть.
До слова, у листопаді минулого року провели вибори ректора СНУ імені Лесі Українки. Перемогу здобув доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Анатолій Цьось.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Полегшення на душі. Прибрали руйнівника, нищівника, після якого залишається пустеля. Якщо Савчук елементарно поважає себе (однак, слабо віриться), то він повинен взагалі піти з вузу. І з усього сорому залишити Луцьк. Виїхати світ за очі, щоб навіть ніхто не знав, куди він подівся.
Останні новини
Обрали нового ректора ЛНТУ
Сьогодні, 16:45
Від коронавірусу помер колишній народний депутат України
Сьогодні, 16:41
На дорозі Горохів – Луцьк перекинулася вантажівка. ФОТО
Сьогодні, 16:13