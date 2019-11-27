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Обрали нового ректора ЛНТУ

Обрали нового ректора ЛНТУ
У Луцькому національному технічному університеті відбулися вибори ректора вишу. У другому турі перемогу здобула голова Волинської обласної ради Ірина Вахович.

Голосування відбулося у четвер, 29 жовтня.

Результати голосування на усіх чотирьох дільницях такі:

Луцьк (вул. Львівська,75) – 292 (51,14%) голоси за Ірину Вахович, 213 (37,31%) - за Петра Савчука.

Технічний фаховий коледж Луцького НТУ (вул. Конякіна,5) – 66 (62,86%) голосів за Ірину Вахович, 30 (28,57%) - за Петра Савчука.

Ковельський промислово-економічний коледж Луцького НТУ – 78 голосів за Ірину Вахович, 3 - за Петра Савчука.

Любешівський технічний фаховий коледж Луцького НТУ – 76 (67,27%) голосів за Ірину Вахович, 26 (23,01%) - за Петра Савчука.

На усіх дільницях загалом проголосувала 801 особа.

За підсумками голосування, 512 осіб обрали кандидатуру Ірини Вахович, що склало 58,65% від загальної кількості, 272 виборці підтримали Петра Савчука (31,16%).

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Вибори ректора луцького «політеху»: результати голосування першого туру.

Ірина Вахович, каже, що перемогу прогнозувала ще у першому турі, тож оголошення другого було певною несподіванкою для неї та її команди.

«Не легкий був тиждень, емоційний, чесно, тиждень переосмислення. Мабуть, так мало бути, аби люди визначилися остаточно», – говорила Ірина Михайлівна напередодні підрахунку голосів.

На виборчій дільниці у Луцьку знаходилася із самого ранку так само як і її опонент – доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Петро Савчук, який обіймав посаду ректора одного із найпрестижніших вишів Волині із 2015-го року.

Обидва кандидати вірили у свою перемогу, аби працювати на благо університету, однак зізнаються, що один із одним працювати надалі не зможуть.

До слова, у листопаді минулого року провели вибори ректора СНУ імені Лесі Українки. Перемогу здобув доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Анатолій Цьось.

Обрали нового ректора ЛНТУ
Обрали нового ректора ЛНТУ
Обрали нового ректора ЛНТУ
Обрали нового ректора ЛНТУ
Обрали нового ректора ЛНТУ
Обрали нового ректора ЛНТУ
Обрали нового ректора ЛНТУ
Обрали нового ректора ЛНТУ
Обрали нового ректора ЛНТУ
Обрали нового ректора ЛНТУ
Обрали нового ректора ЛНТУ
Обрали нового ректора ЛНТУ
Обрали нового ректора ЛНТУ
Обрали нового ректора ЛНТУ
Обрали нового ректора ЛНТУ



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Теги: Луцьк, Вибори, ЛНТУ, університет, ректор, вибір редактора
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Коментарі 1
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Полегшення на душі. Прибрали руйнівника, нищівника, після якого залишається пустеля. Якщо Савчук елементарно поважає себе (однак, слабо віриться), то він повинен взагалі піти з вузу. І з усього сорому залишити Луцьк. Виїхати світ за очі, щоб навіть ніхто не знав, куди він подівся.
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