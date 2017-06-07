Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Сьогодні, 18:42
Луцька міська територіальна виборча комісія провела підсумкове засідання, на якому оголосила результати голосування, зокрема і виборів депутатів Луцької міської ради.
Засідання Луцької міської ТВК відбулося 29 жовтня.
Загалом депутатів міськради обирали своїм голосуванням 58 080 людей. З цієї кількості 2831 бюлетень визнали недійсним.
За результатами виборів до Луцької міської ради проходять шість партій, які здолали 5-відсотковий бар’єр. Це - «Європейська Солідарність», «За майбутнє», «Слуга Народу», «Свобода», «Свідомі», «Батьківщина».
Результати голосування за партії до Луцької міської ради такі:
«За майбутнє» – 14 966 голосів (27,8%)
«Європейська Солідарність» – 10 284 (17,61%)
«Свідомі» – 5 405 (9,78%)
«Слуга Народу» – 5112 (9,25%)
«Свобода» – 5060 (9,15%)
«Батьківщина» – 3887 (7,3%)
«Народний Рух» – 2529 (4,57%)
«Сила і честь» – 2161 (3,91%)
«Опозиційна платформа – За життя» – 1858 (3,36%)
«Голос» – 1479 (2,67%)
«Аграрна партія України» – 1051 (1,90%)
«ЕКО ПАРТІЯ БЕРЕЗИ» – 844 – (1,53%)
«Наш Край» – 279 (0,50%)
«Перемога Пальчевського» – 337 (0,60%).
Відтак, у міську раду проходять такі партії:
"За майбутнє" – (13 депутатів: Палиця Ігор, Шкльода Катерина, Кравчук Роман, Дуда Микола, Тарасюк Олег, Ткачук Євгеній, Курілін Ігор, Поліщук Ігор, Лєщинська Оксана, Дацюк Юлія, Разумовський Андрій, Бондар Віталій, Безпятко Юрій).
"Європейська Солідарність" – (9 депутатів: Доманська Алла, Яручик Микола, Моклиця Юрій, Лазука Олександр, Малютіна Валентина, Ніколайчук Олександр, Гнетньов Ігор, Колковська Ірина, Каньовська Лілія).
Громадянський Рух "СВІДОМІ" – (6 депутатів: Шкітер Тарас, Покровський Андрій, Надточій Алла, Наход Михайло, Падалко Галина, Хаймик Валентин).
"Слуга народу" – (5 депутатів: Бондарук Роман, Сачковська Юлія, Костененко Андрій, Ткачук Олександр, Руднік Ірина)
ВО "Свобода" – (5 депутатів: Федік Микола, Пшибельський Володимир, Щур Михайло, Серба Любов, Жупанюк Алла)
ВО "Батьківщина" – (4 депутати: Чебелюк Ірина, Козлюк Олександр, Грачов Дмитро, Авраменко Андрій).
Загальна кількість депутатів - 42.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Засідання Луцької міської ТВК відбулося 29 жовтня.
Загалом депутатів міськради обирали своїм голосуванням 58 080 людей. З цієї кількості 2831 бюлетень визнали недійсним.
За результатами виборів до Луцької міської ради проходять шість партій, які здолали 5-відсотковий бар’єр. Це - «Європейська Солідарність», «За майбутнє», «Слуга Народу», «Свобода», «Свідомі», «Батьківщина».
Результати голосування за партії до Луцької міської ради такі:
«За майбутнє» – 14 966 голосів (27,8%)
«Європейська Солідарність» – 10 284 (17,61%)
«Свідомі» – 5 405 (9,78%)
«Слуга Народу» – 5112 (9,25%)
«Свобода» – 5060 (9,15%)
«Батьківщина» – 3887 (7,3%)
«Народний Рух» – 2529 (4,57%)
«Сила і честь» – 2161 (3,91%)
«Опозиційна платформа – За життя» – 1858 (3,36%)
«Голос» – 1479 (2,67%)
«Аграрна партія України» – 1051 (1,90%)
«ЕКО ПАРТІЯ БЕРЕЗИ» – 844 – (1,53%)
«Наш Край» – 279 (0,50%)
«Перемога Пальчевського» – 337 (0,60%).
Відтак, у міську раду проходять такі партії:
"За майбутнє" – (13 депутатів: Палиця Ігор, Шкльода Катерина, Кравчук Роман, Дуда Микола, Тарасюк Олег, Ткачук Євгеній, Курілін Ігор, Поліщук Ігор, Лєщинська Оксана, Дацюк Юлія, Разумовський Андрій, Бондар Віталій, Безпятко Юрій).
"Європейська Солідарність" – (9 депутатів: Доманська Алла, Яручик Микола, Моклиця Юрій, Лазука Олександр, Малютіна Валентина, Ніколайчук Олександр, Гнетньов Ігор, Колковська Ірина, Каньовська Лілія).
Громадянський Рух "СВІДОМІ" – (6 депутатів: Шкітер Тарас, Покровський Андрій, Надточій Алла, Наход Михайло, Падалко Галина, Хаймик Валентин).
"Слуга народу" – (5 депутатів: Бондарук Роман, Сачковська Юлія, Костененко Андрій, Ткачук Олександр, Руднік Ірина)
ВО "Свобода" – (5 депутатів: Федік Микола, Пшибельський Володимир, Щур Михайло, Серба Любов, Жупанюк Алла)
ВО "Батьківщина" – (4 депутати: Чебелюк Ірина, Козлюк Олександр, Грачов Дмитро, Авраменко Андрій).
Загальна кількість депутатів - 42.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 6
Нема більшості у Палиці-Коломойського.
тюрьма плаче , а воно в депутати
Цікаво, кого докуплять!
Як дізнатися хто пройшов по дільниці????
Думаю Свідомих і батьківщину. І буде якраз більшість.
Свобода та БЮТ будуть ходити під Палицею.
Останні новини
На Відродженні у Луцьку – подвійна аварія з потерпілим. ФОТО
Сьогодні, 19:25
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 30 жовтня
Сьогодні, 19:00
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Сьогодні, 18:42
Від смертельної хвороби помер 29-річний військовий, який служив у волинській бригаді
Сьогодні, 17:44
У центрі Луцька знайшли загублену 5-річну дитину
Сьогодні, 17:24