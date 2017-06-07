Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА





Засідання Луцької міської ТВК відбулося 29 жовтня.



Загалом депутатів міськради обирали своїм голосуванням 58 080 людей. З цієї кількості 2831 бюлетень визнали недійсним.



За результатами виборів до Луцької міської ради проходять шість партій, які здолали 5-відсотковий бар’єр. Це - «Європейська Солідарність», «За майбутнє», «Слуга Народу», «Свобода», «Свідомі», «Батьківщина».



Результати голосування за партії до Луцької міської ради такі:



«За майбутнє» – 14 966 голосів (27,8%)

«Європейська Солідарність» – 10 284 (17,61%)

«Свідомі» – 5 405 (9,78%)

«Слуга Народу» – 5112 (9,25%)

«Свобода» – 5060 (9,15%)

«Батьківщина» – 3887 (7,3%)

«Народний Рух» – 2529 (4,57%)

«Сила і честь» – 2161 (3,91%)

«Опозиційна платформа – За життя» – 1858 (3,36%)

«Голос» – 1479 (2,67%)

«Аграрна партія України» – 1051 (1,90%)

«ЕКО ПАРТІЯ БЕРЕЗИ» – 844 – (1,53%)

«Наш Край» – 279 (0,50%)

«Перемога Пальчевського» – 337 (0,60%).



Відтак, у міську раду проходять такі партії:

"За майбутнє" – (13 депутатів: Палиця Ігор, Шкльода Катерина, Кравчук Роман, Дуда Микола, Тарасюк Олег, Ткачук Євгеній, Курілін Ігор, Поліщук Ігор, Лєщинська Оксана, Дацюк Юлія, Разумовський Андрій, Бондар Віталій, Безпятко Юрій).

"Європейська Солідарність" – (9 депутатів: Доманська Алла, Яручик Микола, Моклиця Юрій, Лазука Олександр, Малютіна Валентина, Ніколайчук Олександр, Гнетньов Ігор, Колковська Ірина, Каньовська Лілія).

Громадянський Рух "СВІДОМІ" – (6 депутатів: Шкітер Тарас, Покровський Андрій, Надточій Алла, Наход Михайло, Падалко Галина, Хаймик Валентин).

"Слуга народу" – (5 депутатів: Бондарук Роман, Сачковська Юлія, Костененко Андрій, Ткачук Олександр, Руднік Ірина)

ВО "Свобода" – (5 депутатів: Федік Микола, Пшибельський Володимир, Щур Михайло, Серба Любов, Жупанюк Алла)

ВО "Батьківщина" – (4 депутати: Чебелюк Ірина, Козлюк Олександр, Грачов Дмитро, Авраменко Андрій).



Загальна кількість депутатів - 42.

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