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Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА

Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Луцька міська територіальна виборча комісія провела підсумкове засідання, на якому оголосила результати голосування, зокрема і виборів депутатів Луцької міської ради.

Засідання Луцької міської ТВК відбулося 29 жовтня.

Загалом депутатів міськради обирали своїм голосуванням 58 080 людей. З цієї кількості 2831 бюлетень визнали недійсним.

За результатами виборів до Луцької міської ради проходять шість партій, які здолали 5-відсотковий бар’єр. Це - «Європейська Солідарність», «За майбутнє», «Слуга Народу», «Свобода», «Свідомі», «Батьківщина».

Результати голосування за партії до Луцької міської ради такі:

«За майбутнє» – 14 966 голосів (27,8%)
«Європейська Солідарність» – 10 284 (17,61%)
«Свідомі» – 5 405 (9,78%)
«Слуга Народу» – 5112 (9,25%)
«Свобода» – 5060 (9,15%)
«Батьківщина» – 3887 (7,3%)
«Народний Рух» – 2529 (4,57%)
«Сила і честь» – 2161 (3,91%)
«Опозиційна платформа – За життя» – 1858 (3,36%)
«Голос» – 1479 (2,67%)
«Аграрна партія України» – 1051 (1,90%)
«ЕКО ПАРТІЯ БЕРЕЗИ» – 844 – (1,53%)
«Наш Край» – 279 (0,50%)
«Перемога Пальчевського» – 337 (0,60%).

Відтак, у міську раду проходять такі партії:
"За майбутнє" – (13 депутатів: Палиця Ігор, Шкльода Катерина, Кравчук Роман, Дуда Микола, Тарасюк Олег, Ткачук Євгеній, Курілін Ігор, Поліщук Ігор, Лєщинська Оксана, Дацюк Юлія, Разумовський Андрій, Бондар Віталій, Безпятко Юрій).
"Європейська Солідарність" – (9 депутатів: Доманська Алла, Яручик Микола, Моклиця Юрій, Лазука Олександр, Малютіна Валентина, Ніколайчук Олександр, Гнетньов Ігор, Колковська Ірина, Каньовська Лілія).
Громадянський Рух "СВІДОМІ" – (6 депутатів: Шкітер Тарас, Покровський Андрій, Надточій Алла, Наход Михайло, Падалко Галина, Хаймик Валентин).
"Слуга народу" – (5 депутатів: Бондарук Роман, Сачковська Юлія, Костененко Андрій, Ткачук Олександр, Руднік Ірина)
ВО "Свобода" – (5 депутатів: Федік Микола, Пшибельський Володимир, Щур Михайло, Серба Любов, Жупанюк Алла)
ВО "Батьківщина" – (4 депутати: Чебелюк Ірина, Козлюк Олександр, Грачов Дмитро, Авраменко Андрій).

Загальна кількість депутатів - 42.

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Теги: вибори, Луцька міська рада, вибір редактора
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Коментарі 6
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Нема більшості у Палиці-Коломойського.
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тюрьма плаче , а воно в депутати
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Цікаво, кого докуплять!
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Як дізнатися хто пройшов по дільниці????
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Думаю Свідомих і батьківщину. І буде якраз більшість.
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Свобода та БЮТ будуть ходити під Палицею.
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