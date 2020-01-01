На Відродженні у Луцьку – подвійна аварія з потерпілим. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.



Неподалік зупинки 18 школи зіткнулися три автомобілі: Renault Megan, Renault Fluence і Peugeot.



Як повідомили в пресслужбі патрульної поліція Волинської області в аварії попередньо постраждав один пасажир - хлопець 17 років. Його карета швидкої медичної допомоги доставила в лікарню.



Патрульні забезпечують охорону місця події, встановлюють свідків та регулюють дорожній рух. На місце викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування обставин ДТП.







ФОТО - Конкурент.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Надвечір 29 жовтня на проспекті Відродження у Луцьку сталася подвійна аварія з потерпілим.Про цеповідомили очевидці ДТП.Неподалік зупинки 18 школи зіткнулися три автомобілі: Renault Megan, Renault Fluence і Peugeot.Як повідомили в пресслужбі патрульної поліція Волинської області в аварії попередньо постраждав один пасажир - хлопець 17 років. Його карета швидкої медичної допомоги доставила в лікарню.Патрульні забезпечують охорону місця події, встановлюють свідків та регулюють дорожній рух. На місце викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування обставин ДТП.

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