На Відродженні у Луцьку – подвійна аварія з потерпілим. ФОТО
Сьогодні, 19:25
Надвечір 29 жовтня на проспекті Відродження у Луцьку сталася подвійна аварія з потерпілим.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.
Неподалік зупинки 18 школи зіткнулися три автомобілі: Renault Megan, Renault Fluence і Peugeot.
Як повідомили в пресслужбі патрульної поліція Волинської області в аварії попередньо постраждав один пасажир - хлопець 17 років. Його карета швидкої медичної допомоги доставила в лікарню.
Патрульні забезпечують охорону місця події, встановлюють свідків та регулюють дорожній рух. На місце викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування обставин ДТП.
ФОТО - Конкурент.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.
Неподалік зупинки 18 школи зіткнулися три автомобілі: Renault Megan, Renault Fluence і Peugeot.
Як повідомили в пресслужбі патрульної поліція Волинської області в аварії попередньо постраждав один пасажир - хлопець 17 років. Його карета швидкої медичної допомоги доставила в лікарню.
Патрульні забезпечують охорону місця події, встановлюють свідків та регулюють дорожній рух. На місце викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування обставин ДТП.
ФОТО - Конкурент.
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