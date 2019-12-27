У «ПортCity» на Halloween – знижки до 70%*
Сьогодні, 15:56
Цьогоріч найстрашніше свято року – Halloween у ТРЦ «ПортCity» святкуватимуть аж 3 дні з 30 жовтня по 1 листопада. Тож у майже всіх магазинах торгово-розважального центру будуть знижки від -30% до -70% на товари.
Про це повідомляє пресслужба закладу.
На гостей чекають:
•«AJOUR»: до -70%, діє по 01.11;
•«AnabelArto»: до -70%, діє до 02.11;
•«BROCARD»: -30% на все, по 01.11;
•«Brabrabra»: до -40% на певний товар, діє до 02.11;
•«Colins»: до -50% на певний товар, діє по 01.11;
•«LTB»: -50% на другу річ, діє до 02.11;
•«Mohito»: до -40%, діє до наявності товарного запасу акційного товару;
•«Must have»: -30% на обраний товар бренду;
•«O bag»: до -40% , діє до 01.11;
•«Jasmine»: -40% на вибрані колекції, діє до наявності товарного запасу;
•«NafNaf»: до -70% розпродаж, діє до наявності товарного запасу акційного товару;
•«OLKO»: -50% на кожен другий гольф в чеку та -50% , діє до наявності товарного запасу акційного товару;
•«Pandora»: -50% на 2 річ, по 01.11;
•«PakoLorente»: до -40% на вибраний товар, діє по 01.11;
•«Respect»: до -30% , діє до 02.10;
•«Giulia»: -30% на все чорне, та до -50% на вибраний товар, діє до 02.11;
•«TREND»: до -50% , діє по 01.11;
•«Дефіле»: до -50% , діє до 02.11.
поверх
•"WATSONS": до -70% на косметику з 29.10. по 01.11.2020
•"TOKAD": -30% з 29.10. по 01.11.2020
•"GUITAR": до -30% на верхній одяг , до -50% на текстиль з 29.10. по 01.11.2020
•"SPORTCENTER": до 50% на весь товар з 29.10. по 01.11.2020
•"MEGASPORT": -50% на 2-гу річ у чеку з 29.10. по 01.11.2020
•"OGGI": до -43% з 29.10. по 01.11.2020
поверх
•“Чудо Острів”: до -40% з 29.10. по 01.11.2020
•"Pollardi": до -60% з 29.10. по 30.11.2020
•"Betty Barclay": до -70% з 29.10. по 01.11.2020
•"Буква": -30% на визначені товари з 29.10. по 01.11.2020
•"Be Smart": -40% на іграшки з 29.10. по 01.11.2020
•"Галант": -50% на ремені з 29.10. по 01.11.2020
•"Жу-Жу": до -70% дитячий одяг з 29.10. по 01.11.2020
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Про це повідомляє пресслужба закладу.
На гостей чекають:
•«AJOUR»: до -70%, діє по 01.11;
•«AnabelArto»: до -70%, діє до 02.11;
•«BROCARD»: -30% на все, по 01.11;
•«Brabrabra»: до -40% на певний товар, діє до 02.11;
•«Colins»: до -50% на певний товар, діє по 01.11;
•«LTB»: -50% на другу річ, діє до 02.11;
•«Mohito»: до -40%, діє до наявності товарного запасу акційного товару;
•«Must have»: -30% на обраний товар бренду;
•«O bag»: до -40% , діє до 01.11;
•«Jasmine»: -40% на вибрані колекції, діє до наявності товарного запасу;
•«NafNaf»: до -70% розпродаж, діє до наявності товарного запасу акційного товару;
•«OLKO»: -50% на кожен другий гольф в чеку та -50% , діє до наявності товарного запасу акційного товару;
•«Pandora»: -50% на 2 річ, по 01.11;
•«PakoLorente»: до -40% на вибраний товар, діє по 01.11;
•«Respect»: до -30% , діє до 02.10;
•«Giulia»: -30% на все чорне, та до -50% на вибраний товар, діє до 02.11;
•«TREND»: до -50% , діє по 01.11;
•«Дефіле»: до -50% , діє до 02.11.
поверх
•"WATSONS": до -70% на косметику з 29.10. по 01.11.2020
•"TOKAD": -30% з 29.10. по 01.11.2020
•"GUITAR": до -30% на верхній одяг , до -50% на текстиль з 29.10. по 01.11.2020
•"SPORTCENTER": до 50% на весь товар з 29.10. по 01.11.2020
•"MEGASPORT": -50% на 2-гу річ у чеку з 29.10. по 01.11.2020
•"OGGI": до -43% з 29.10. по 01.11.2020
поверх
•“Чудо Острів”: до -40% з 29.10. по 01.11.2020
•"Pollardi": до -60% з 29.10. по 30.11.2020
•"Betty Barclay": до -70% з 29.10. по 01.11.2020
•"Буква": -30% на визначені товари з 29.10. по 01.11.2020
•"Be Smart": -40% на іграшки з 29.10. по 01.11.2020
•"Галант": -50% на ремені з 29.10. по 01.11.2020
•"Жу-Жу": до -70% дитячий одяг з 29.10. по 01.11.2020
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