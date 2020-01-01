Через дощі на Волині затягнулась посівна кампанія і досі збирають врожай. ВІДЕО
Сьогодні, 08:32
Жовтень вже завершується, а посівна кампанія на Волині ще кипить на повну.
Аграрії розповідають, що ця осінь не тішить погожими днями, відтак, польові роботи затягуються. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Зокрема, озимину цьогоріч досівають із запізненням на два тижні.
«В нас почались затяжні дощі, приблизно з 27 вересня по 5 жовтня, випало біля 90 мм опадів, через це два тижні не могли посіяти», - розповів головний агроном ТОВ «П’ятидні» Роман Цизь.
У господарстві запланували посіяти близько 6 тисяч гектарів пшениці. Проте не лише посівна турбує аграріїв. У ТОВ «П’ятидні» ще нині дозбирують пізні культури, наприклад, кукурудзу. Аграрії кажуть, що вологість врожаю цього року дуже висока, а відтак сушити зерно треба двічі.
За словами фахівців збір пізніх культур на Волині вже на фініші і врожайність доволі непогана.
Деталі – в сюжеті.
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Аграрії розповідають, що ця осінь не тішить погожими днями, відтак, польові роботи затягуються. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Зокрема, озимину цьогоріч досівають із запізненням на два тижні.
«В нас почались затяжні дощі, приблизно з 27 вересня по 5 жовтня, випало біля 90 мм опадів, через це два тижні не могли посіяти», - розповів головний агроном ТОВ «П’ятидні» Роман Цизь.
У господарстві запланували посіяти близько 6 тисяч гектарів пшениці. Проте не лише посівна турбує аграріїв. У ТОВ «П’ятидні» ще нині дозбирують пізні культури, наприклад, кукурудзу. Аграрії кажуть, що вологість врожаю цього року дуже висока, а відтак сушити зерно треба двічі.
За словами фахівців збір пізніх культур на Волині вже на фініші і врожайність доволі непогана.
Деталі – в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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