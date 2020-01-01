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Через дощі на Волині затягнулась посівна кампанія і досі збирають врожай. ВІДЕО

Через дощі на Волині затягнулась посівна кампанія і досі збирають врожай. ВІДЕО
Жовтень вже завершується, а посівна кампанія на Волині ще кипить на повну.

Аграрії розповідають, що ця осінь не тішить погожими днями, відтак, польові роботи затягуються. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Зокрема, озимину цьогоріч досівають із запізненням на два тижні.

«В нас почались затяжні дощі, приблизно з 27 вересня по 5 жовтня, випало біля 90 мм опадів, через це два тижні не могли посіяти», - розповів головний агроном ТОВ «П’ятидні» Роман Цизь.

У господарстві запланували посіяти близько 6 тисяч гектарів пшениці. Проте не лише посівна турбує аграріїв. У ТОВ «П’ятидні» ще нині дозбирують пізні культури, наприклад, кукурудзу. Аграрії кажуть, що вологість врожаю цього року дуже висока, а відтак сушити зерно треба двічі.

За словами фахівців збір пізніх культур на Волині вже на фініші і врожайність доволі непогана.

Деталі – в сюжеті.


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Теги: посівна, озима, зерно, врожай
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