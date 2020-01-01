Луцький світломузичний фонтан зсередини. ВІДЕО





Про це розповів Віктор Гуменюк.



Будівельні роботи на театральному майдані розпочали ще 3 червня. Водограй планували відкрити до Дня міста, але не встигли. Запрацював фонтан 20 жовтня.



ЯК ПРАЦЮЄ ЛУЦЬКИЙ ВОДОГРАЙ



Працює музичний фонтан щодня і в обідню пору. Зараз технологічна частина фонтану зроблена, на черзі - облаштування амфітеатру, який, згідно з проєктом, мають обкласти гранітом.



Загальний кошторис фонтану - 12 мільйонів 418 тисяч гривень. Нині освоїли 7 мільйонів гривень.



"Є певні бачення, щоб скоригувати і передбачити інше облицювання", каже Віктор Гуменюк. Як виглядатиме кінцевий варіант амфітеатру, ще невідомо.



Фонтан, який називають сухим, бо він не має чаші ззовні, може працювати при температурі не нижчій 5 градусів тепла.



ЩО ПІД ФОНТАНОМ



Чаша для води знаходиться під водограєм. Там же - машинна зала з обладнанням для управління. В приміщенні 5 помп, система фільтрації, очищення, знезараження води та програмне обладнання.



Щоб забезпечити роботу фонтану, майстри проклали 3,5 кілометри дротів, - каже директор "Луцькводоканалу".



Після налаштування фонтан вмикається та вимикається автоматично. Поки працює під чотири мелодії.



"Фонтан у тестовому режимі, а наступного року будуть якісно прописані певні мелодії, щоб рух води відповідав мелодійності. На один трек на це затрачається 6-7 годин", - каже директор "Луцькводоканалу".



ІСТОРІЯ ЛУЦЬКОГО ФОНТАНУ



Театральний майдан Луцька, де облаштували новий фонтан, у 18 столітті був приміською зоною, говорить краєзнавець Олександр Котис. Згодом тут був ринок. У 1904 році територію облагородили й зробили міський публічний сквер.



"Цей сквер ще пам’ятають старожили, адже його ліквідували на початку 70-х років, коли будували драмтеатр. І тоді ж влаштували тут фонтан, він був перший у 70-ті роки, він був світломузичний", - розповів краєзнавець.



В другій половині 90-х минулого століття у фонтан із дельфінами перестали подавати воду. Потім Чашу залили бетоном.



Новий водограй працюватиме двічі на день: з 13:00 до 14:00 з 17:30 до 22:00 - розповів керівник водоканалу Віктор Гуменюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Світломузичний водограй у центрі Луцька працюватиме за новим графіком, нині функціонує у тестовому режимі.Про це розповів Суспільному директор комунального підприємства "Луцькводоканал"Будівельні роботи на театральному майдані розпочали ще 3 червня. Водограй планували відкрити до Дня міста, але не встигли. Запрацював фонтан 20 жовтня.ЯК ПРАЦЮЄ ЛУЦЬКИЙ ВОДОГРАЙПрацює музичний фонтан щодня і в обідню пору. Зараз технологічна частина фонтану зроблена, на черзі - облаштування амфітеатру, який, згідно з проєктом, мають обкласти гранітом.Загальний кошторис фонтану - 12 мільйонів 418 тисяч гривень. Нині освоїли 7 мільйонів гривень."Є певні бачення, щоб скоригувати і передбачити інше облицювання", каже Віктор Гуменюк. Як виглядатиме кінцевий варіант амфітеатру, ще невідомо.Фонтан, який називають сухим, бо він не має чаші ззовні, може працювати при температурі не нижчій 5 градусів тепла.Чаша для води знаходиться під водограєм. Там же - машинна зала з обладнанням для управління. В приміщенні 5 помп, система фільтрації, очищення, знезараження води та програмне обладнання.Щоб забезпечити роботу фонтану, майстри проклали 3,5 кілометри дротів, - каже директор "Луцькводоканалу".Після налаштування фонтан вмикається та вимикається автоматично. Поки працює під чотири мелодії."Фонтан у тестовому режимі, а наступного року будуть якісно прописані певні мелодії, щоб рух води відповідав мелодійності. На один трек на це затрачається 6-7 годин", - каже директор "Луцькводоканалу".ІСТОРІЯ ЛУЦЬКОГО ФОНТАНУТеатральний майдан Луцька, де облаштували новий фонтан, у 18 столітті був приміською зоною, говорить краєзнавець. Згодом тут був ринок. У 1904 році територію облагородили й зробили міський публічний сквер."Цей сквер ще пам’ятають старожили, адже його ліквідували на початку 70-х років, коли будували драмтеатр. І тоді ж влаштували тут фонтан, він був перший у 70-ті роки, він був світломузичний", - розповів краєзнавець.В другій половині 90-х минулого століття у фонтан із дельфінами перестали подавати воду. Потім Чашу залили бетоном.Новий водограй працюватиме двічі на день: з 13:00 до 14:00 з 17:30 до 22:00 - розповів керівник водоканалу Віктор Гуменюк.

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