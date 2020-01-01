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Луцький світломузичний фонтан зсередини. ВІДЕО

Луцький світломузичний фонтан зсередини. ВІДЕО
Світломузичний водограй у центрі Луцька працюватиме за новим графіком, нині функціонує у тестовому режимі.

Про це розповів Суспільному директор комунального підприємства "Луцькводоканал" Віктор Гуменюк.

Будівельні роботи на театральному майдані розпочали ще 3 червня. Водограй планували відкрити до Дня міста, але не встигли. Запрацював фонтан 20 жовтня.

ЯК ПРАЦЮЄ ЛУЦЬКИЙ ВОДОГРАЙ

Працює музичний фонтан щодня і в обідню пору. Зараз технологічна частина фонтану зроблена, на черзі - облаштування амфітеатру, який, згідно з проєктом, мають обкласти гранітом.

Загальний кошторис фонтану - 12 мільйонів 418 тисяч гривень. Нині освоїли 7 мільйонів гривень.

"Є певні бачення, щоб скоригувати і передбачити інше облицювання", каже Віктор Гуменюк. Як виглядатиме кінцевий варіант амфітеатру, ще невідомо.

Фонтан, який називають сухим, бо він не має чаші ззовні, може працювати при температурі не нижчій 5 градусів тепла.

ЩО ПІД ФОНТАНОМ

Чаша для води знаходиться під водограєм. Там же - машинна зала з обладнанням для управління. В приміщенні 5 помп, система фільтрації, очищення, знезараження води та програмне обладнання.

Щоб забезпечити роботу фонтану, майстри проклали 3,5 кілометри дротів, - каже директор "Луцькводоканалу".
Луцький світломузичний фонтан зсередини. ВІДЕО

Після налаштування фонтан вмикається та вимикається автоматично. Поки працює під чотири мелодії.

"Фонтан у тестовому режимі, а наступного року будуть якісно прописані певні мелодії, щоб рух води відповідав мелодійності. На один трек на це затрачається 6-7 годин", - каже директор "Луцькводоканалу".
Луцький світломузичний фонтан зсередини. ВІДЕО

ІСТОРІЯ ЛУЦЬКОГО ФОНТАНУ

Театральний майдан Луцька, де облаштували новий фонтан, у 18 столітті був приміською зоною, говорить краєзнавець Олександр Котис. Згодом тут був ринок. У 1904 році територію облагородили й зробили міський публічний сквер.

"Цей сквер ще пам’ятають старожили, адже його ліквідували на початку 70-х років, коли будували драмтеатр. І тоді ж влаштували тут фонтан, він був перший у 70-ті роки, він був світломузичний", - розповів краєзнавець.
Луцький світломузичний фонтан зсередини. ВІДЕО

В другій половині 90-х минулого століття у фонтан із дельфінами перестали подавати воду. Потім Чашу залили бетоном.

Новий водограй працюватиме двічі на день: з 13:00 до 14:00 з 17:30 до 22:00 - розповів керівник водоканалу Віктор Гуменюк.


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Теги: Луцьк, світломузичний фонтан, зсередини
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