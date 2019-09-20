У розкладі руху поїзда «Ковель – Ізов – Червоноград» – зміни





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Поряд із тим, відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, зважаючи на епідемічну ситуацію в окремих містах та районах Закарпаття, зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів, що курсують територією області.



Починаючи з 2 листопада цього року, поїзди № 6577 Королево – Батьово та № 6578 Батьово – Солотвино здійснюватимуть технічну зупинку на ст. Берегово лише для висадки пасажирів. Крім того, з указаної дати тимчасово не курсуватимуть поїзди № 6517/6518, № 6549/6550, № 6519/6520, № 6565/6566, № 6527/6528, № 6541/6542 сполученням Мукачево – Ужгород – Сянки.



Львівська залізниця просить пасажирів із розумінням поставитися до вимушених тимчасових змін, зумовлених нестабільною епідемічною ситуацією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Починаючи з 2 листопада, поїзди № 6053 Сокаль – Львів, № 6056 Львів – Сокаль, № 6307 Ковель – Ізов – Червоноград, № 6302 Червоноград – Ізов – Ковель відновлюють посадку та висадку пасажирів на станції Сокаль.Про це йдеться на сайті Львівської залізниці.Поряд із тим, відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, зважаючи на епідемічну ситуацію в окремих містах та районах Закарпаття, зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів, що курсують територією області.Починаючи з 2 листопада цього року, поїзди № 6577 Королево – Батьово та № 6578 Батьово – Солотвино здійснюватимуть технічну зупинку на ст. Берегово лише для висадки пасажирів. Крім того, з указаної дати тимчасово не курсуватимуть поїзди № 6517/6518, № 6549/6550, № 6519/6520, № 6565/6566, № 6527/6528, № 6541/6542 сполученням Мукачево – Ужгород – Сянки.Львівська залізниця просить пасажирів із розумінням поставитися до вимушених тимчасових змін, зумовлених нестабільною епідемічною ситуацією.

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