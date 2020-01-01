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Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 2 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 2 листопада
У Волинській області завтра, 2 листопада, синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 6-11º тепла.

У Луцьку 2 листопада також очікують хмарну з проясненнями погоду. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 8-10 м/с. Температура вночі 0-4º тепла, вдень 6-13º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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