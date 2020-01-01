Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 2 листопада





Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.



Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 6-11º тепла.



У Луцьку 2 листопада також очікують хмарну з проясненнями погоду. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 8-10 м/с. Температура вночі 0-4º тепла, вдень 6-13º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 2 листопада, синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 6-11º тепла.У Луцьку 2 листопада також очікують хмарну з проясненнями погоду. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 8-10 м/с. Температура вночі 0-4º тепла, вдень 6-13º тепла.

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