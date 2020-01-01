У Луцьку та Ковелі можна буде безкоштовно перевірити слух





Про це інформують на сайті



Відбудуться такі перевірки і на Волині, зокрема, у Луцьку та Ковелі.



«Кабінет на колесах» в місті Луцьк буде працювати 14.11 з 10:00-18:00 на Театральному майдані.



«Кабінет на колесах» в місті Ковель можна буде відвідати 15.11 з 10:00-18:00 за адресою вул. Сагайдачного 6.



Довідково:



Проект «Кабінет на колесах», створений аби потурбуватися про здорове майбутнє укранців та надати безкоштовні послуги всім, хто цього потребує.



За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, на глухоту і різні порушення слуху хворіють більше 300 мільйонів людей, і до 2050 року це число може зрости до 900 мільйонів. При цьому лікарі запевняють, що в 60% випадків втраті слуху можна запобігти, якщо вчасно поставити діагноз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У рамках проєкту "Кабінет на колесах" громадської організації "Відчуй" досвідчений фахівець у спеціально обладнаному автомобілі з усім необхідним аудіометричним обладнанням за 3 місяці відвідає 31 місто України та зупинятиметься в популярних точках міста аби безкоштовно перевірити слух усім охочим.Про це інформують на сайті громадської організації Відбудуться такі перевірки і на Волині, зокрема, у Луцьку та Ковелі.«Кабінет на колесах» в місті Луцьк буде працювати 14.11 з 10:00-18:00 на Театральному майдані.«Кабінет на колесах» в місті Ковель можна буде відвідати 15.11 з 10:00-18:00 за адресою вул. Сагайдачного 6.Довідково:Проект «Кабінет на колесах», створений аби потурбуватися про здорове майбутнє укранців та надати безкоштовні послуги всім, хто цього потребує.За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, на глухоту і різні порушення слуху хворіють більше 300 мільйонів людей, і до 2050 року це число може зрости до 900 мільйонів. При цьому лікарі запевняють, що в 60% випадків втраті слуху можна запобігти, якщо вчасно поставити діагноз.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію