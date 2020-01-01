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У Луцьку та Ковелі можна буде безкоштовно перевірити слух

У Луцьку та Ковелі можна буде безкоштовно перевірити слух
У рамках проєкту "Кабінет на колесах" громадської організації "Відчуй" досвідчений фахівець у спеціально обладнаному автомобілі з усім необхідним аудіометричним обладнанням за 3 місяці відвідає 31 місто України та зупинятиметься в популярних точках міста аби безкоштовно перевірити слух усім охочим.

Про це інформують на сайті громадської організації.

Відбудуться такі перевірки і на Волині, зокрема, у Луцьку та Ковелі.

«Кабінет на колесах» в місті Луцьк буде працювати 14.11 з 10:00-18:00 на Театральному майдані.

«Кабінет на колесах» в місті Ковель можна буде відвідати 15.11 з 10:00-18:00 за адресою вул. Сагайдачного 6.

Довідково:

Проект «Кабінет на колесах», створений аби потурбуватися про здорове майбутнє укранців та надати безкоштовні послуги всім, хто цього потребує.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, на глухоту і різні порушення слуху хворіють більше 300 мільйонів людей, і до 2050 року це число може зрости до 900 мільйонів. При цьому лікарі запевняють, що в 60% випадків втраті слуху можна запобігти, якщо вчасно поставити діагноз.

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Теги: Луцьк, Ковель, перевірка слуху
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