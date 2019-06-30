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У центрі Луцька – пожежа. ФОТО

У центрі Луцька – пожежа. ФОТО
У центральній частині Луцька зайнявся житловий будинок. Загорання сталося приблизно в обідню пору 2 листопада на вулиці Лесі Українки, 17.

Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost з місця події.

Станом на 14:20 рятувальники ліквідовують пожежу у квартирі на другому поверсі триповерхового будинку.

На місці працюють також поліцейські та медики. Про потерпілих наразі невідомо.

Наявність спецтехніки на місці події спричинила ускладнення руху автомобілів вулицею.

У центрі Луцька – пожежа. ФОТО
У центрі Луцька – пожежа. ФОТО
У центрі Луцька – пожежа. ФОТО
У центрі Луцька – пожежа. ФОТО
У центрі Луцька – пожежа. ФОТО
У центрі Луцька – пожежа. ФОТО
У центрі Луцька – пожежа. ФОТО

У центрі Луцька – пожежа. ФОТО
У центрі Луцька – пожежа. ФОТО

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Теги: пожежа, Луцьк, рятувальники, вогонь
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