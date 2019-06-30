У центрі Луцька – пожежа. ФОТО





Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost з місця події.



Станом на 14:20 рятувальники ліквідовують пожежу у квартирі на другому поверсі триповерхового будинку.



На місці працюють також поліцейські та медики. Про потерпілих наразі невідомо.



Наявність спецтехніки на місці події спричинила ускладнення руху автомобілів вулицею.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центральній частині Луцька зайнявся житловий будинок. Загорання сталося приблизно в обідню пору 2 листопада на вулиці Лесі Українки, 17.Про це повідомляє кореспондентз місця події.Станом на 14:20 рятувальники ліквідовують пожежу у квартирі на другому поверсі триповерхового будинку.На місці працюють також поліцейські та медики. Про потерпілих наразі невідомо.Наявність спецтехніки на місці події спричинила ускладнення руху автомобілів вулицею.

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