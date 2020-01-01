Пожежу на Лесі Українки загасили

Пожежу на другому поверсі житлового будинку на вулиці Лесі Українки, 17 ліквідували.Про це на місці події повідомив керівник пресслужби волинських рятувальниківЗа його словами, повідомлення про пожежу надійшло о 13:48, на місце події відправили пожежні варти з трьох пожежно-рятувальних підрозділів. О 14:10 пожежу локалізували, о а 14:17 – локалізували. Осередок пожежі був на балконі квартири.За словами Нестерова, люди, які були у квартирі, змогли самотужки евакуюватися. Їм допомогли вказівки поліцейських.На момент пожежі у квартирі були двоє людей літнього віку. Це – власники квартири.«Люди отримали психологічні травми, майно пошкоджене. Але завдяки оперативним діям збитки – у найменших розмірах. Вогонь частково пошкодив дерев’яне перекриття. Але якби були якісь помилки у роботі рятувальників, то вогонь перекинувся б на дах та на інші балкони», - розповів Володимир Нестеров.Попередня версія загорання – необережне поводження з вогнем. Чи спричинила пожежу халатність власників, чи сторонніх осіб – наразі з’ясовують.