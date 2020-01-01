Відомо, коли світломузичний фонтан у Луцьку призупинить роботу

Світломузичний фонтан, що на Театральному майдані, незабаром призупинять на зимовий період, адже він здатен працювати без перебоїв при температурі до +5 градусів.Про це повідомляє КП "Луцькводоканал".Відновить свою роботу фонтан вже навесні.До слова, за 14 днів роботи в тестовому режимі фонтан відвідали близько 50 тисяч людей.Також, враховуючи численні пропозиції лучан щодо оформлення зони амфітеатру, у проєкт внесуть додаткові коригування, над якими працюють архітектори. Для того, щоб вигляд і стан амфітеатру був привабливим і вдало доповнював загальну картину. Амфітеатр не залишиться в нинішньому вигляді, конструкція буде «обшиватися» і декоруватися якісними та стійкими матеріалами.