Відомо, коли світломузичний фонтан у Луцьку призупинить роботу
Сьогодні, 12:12
Світломузичний фонтан, що на Театральному майдані, незабаром призупинять на зимовий період, адже він здатен працювати без перебоїв при температурі до +5 градусів.
Про це повідомляє КП "Луцькводоканал".
Відновить свою роботу фонтан вже навесні.
До слова, за 14 днів роботи в тестовому режимі фонтан відвідали близько 50 тисяч людей.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луцький світломузичний фонтан зсередини. ВІДЕО
Також, враховуючи численні пропозиції лучан щодо оформлення зони амфітеатру, у проєкт внесуть додаткові коригування, над якими працюють архітектори. Для того, щоб вигляд і стан амфітеатру був привабливим і вдало доповнював загальну картину. Амфітеатр не залишиться в нинішньому вигляді, конструкція буде «обшиватися» і декоруватися якісними та стійкими матеріалами.
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Про це повідомляє КП "Луцькводоканал".
Відновить свою роботу фонтан вже навесні.
До слова, за 14 днів роботи в тестовому режимі фонтан відвідали близько 50 тисяч людей.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луцький світломузичний фонтан зсередини. ВІДЕО
Також, враховуючи численні пропозиції лучан щодо оформлення зони амфітеатру, у проєкт внесуть додаткові коригування, над якими працюють архітектори. Для того, щоб вигляд і стан амфітеатру був привабливим і вдало доповнював загальну картину. Амфітеатр не залишиться в нинішньому вигляді, конструкція буде «обшиватися» і декоруватися якісними та стійкими матеріалами.
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Коментарі 2
Не тре фонтан виключати, хай приносить людям радість.
Зупініть його назавжди, так буде краще
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