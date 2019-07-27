У Луцьку на пішохідному переході збили жінку, її госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 21:52
У Луцьку поблизу РЦ "Промінь" водій Daewoo Lanos збив 64-річну жінку.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів син постраждалої.
За його словами, автомобіль збив жінку на пішохідному переході. Внаслідок аварії вона отримала травми, попередньо - перелом ключиці. Відтак її госпіталізували.
На місці автопригоди працює патрульна поліція, яка встановлює всі обставини події.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів син постраждалої.
За його словами, автомобіль збив жінку на пішохідному переході. Внаслідок аварії вона отримала травми, попередньо - перелом ключиці. Відтак її госпіталізували.
На місці автопригоди працює патрульна поліція, яка встановлює всі обставини події.
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