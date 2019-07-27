вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на пішохідному переході збили жінку, її госпіталізували. ФОТО

У Луцьку на пішохідному переході збили жінку, її госпіталізували. ФОТО
У Луцьку поблизу РЦ "Промінь" водій Daewoo Lanos збив 64-річну жінку.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів син постраждалої.

За його словами, автомобіль збив жінку на пішохідному переході. Внаслідок аварії вона отримала травми, попередньо - перелом ключиці. Відтак її госпіталізували.

На місці автопригоди працює патрульна поліція, яка встановлює всі обставини події.

У Луцьку на пішохідному переході збили жінку, її госпіталізували. ФОТО
У Луцьку на пішохідному переході збили жінку, її госпіталізували. ФОТО
У Луцьку на пішохідному переході збили жінку, її госпіталізували. ФОТО
У Луцьку на пішохідному переході збили жінку, її госпіталізували. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, жінка, перехід, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Обрали нового ректора ЛНТУ
Оголосили офіційні результати виборів мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на пішохідному переході збили жінку, її госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 21:52
Які заклади профосвіти і спеціальності популярні на Волині. ДОСЛІДЖЕННЯ
Сьогодні, 21:38
В Італії апеляційний суд зняв всі обвинувачення та відпустив нацгвардійця Марківа
Сьогодні, 21:16
На Волині відремонтували міст через річку Західний Буг
Сьогодні, 20:57
У Луцьку трапилась аварія за участю патрульних. ФОТО
Сьогодні, 20:17
Схожі новини
Патрульні на пішохідному переході збили жінку з дитиною Патрульні на пішохідному переході збили жінку з дитиною
27 липень, 2019, 21:24
Розповіли про стан жінки, яка потрапила у жахливу аварію разом з Юрієм Яцюком Розповіли про стан жінки, яка потрапила у жахливу аварію разом з Юрієм Яцюком
11 березень, 2019, 11:28
У Луцьку літню жінку збила машина. ФОТО У Луцьку літню жінку збила машина. ФОТО
22 квітень, 2016, 14:20
У Луцьку трапилась аварія за участю патрульних. ФОТО У Луцьку трапилась аварія за участю патрульних. ФОТО
Сьогодні, 20:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на пішохідному переході збили жінку, її госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 21:52
 0
Які заклади профосвіти і спеціальності популярні на Волині. ДОСЛІДЖЕННЯ
Сьогодні, 21:38
 0
В Італії апеляційний суд зняв всі обвинувачення та відпустив нацгвардійця Марківа
Сьогодні, 21:16
 0
На Волині відремонтували міст через річку Західний Буг
Сьогодні, 20:57
 0
У Луцьку трапилась аварія за участю патрульних. ФОТО
Сьогодні, 20:17
 0
Медіа
відео
1/8