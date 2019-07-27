У Луцьку на пішохідному переході збили жінку, її госпіталізували. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів син постраждалої.



За його словами, автомобіль збив жінку на пішохідному переході. Внаслідок аварії вона отримала травми, попередньо - перелом ключиці. Відтак її госпіталізували.



На місці автопригоди працює патрульна поліція, яка встановлює всі обставини події.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поблизу РЦ "Промінь" водій Daewoo Lanos збив 64-річну жінку.Про церозповів син постраждалої.За його словами, автомобіль збив жінку на пішохідному переході. Внаслідок аварії вона отримала травми, попередньо - перелом ключиці. Відтак її госпіталізували.На місці автопригоди працює патрульна поліція, яка встановлює всі обставини події.

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