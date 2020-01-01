Як планують облаштувати територію Старого ринку у Луцьку. ПРОЄКТ

У Луцьку завершився архітектурний конкурс концепцій з облаштування території Центрального (Старого) ринку. Переможець отримає 75 тисяч гривень.Заступниця управління архітектури та містобудування Софія Гула розповіла "Першому", що журі визначило переможців ще 23 вересня. Так, перше місце посіла роботаВона передбачає створення зон сільськогосподарського ярмарку, проведення фестивалів, свят, готельно-ресторанного комплексу, містечка майстрів (відновленого кварталу історичної забудови з майстернями художників, сувенірними магазинами та закладами громадського харчування).На дахах будівель пропонується облаштувати зелені зони з газоном та деревами.Однак до концепції ще можуть вносити зміни, коли розроблятимуть детальний проєкт.«Концепція стане основою для робіт», - пояснила чиновниця.Втілювати ідею в життя точно не будуть цього року через брак часу і грошей. Почати проєктування можуть наступного року, але це залежатиме від ситуації в країні. Ймовірно, буде поетапна реконструкція.Друге місце зайняла концепціята. Вони отримають 50 тисяч гривень нагороди. Ідея передбачала продовження парку, створення нових ландшафтних форм. «Всі приміщення (культурні центри, ресторани, готелі) вписані в об’єми, що мають форму пагорбів. Таким чином автори проєкту навмисно відмовляються від фасадів у класичному розумінні», - йшлося в описі концепції.Третє місце посілаВона отримає 25 тисяч гривень за ідею реконструкції існуючих павільйонів Старого ринку та будівництва нового критого павільйону, майданчика з сезонним базаром. Комплекс будівель пропонували продовжити до зупинки «Старий ринок», а також передбачити будівництво бетонно-скляного культурного центру.Окрім цього, усі 6 учасників другого туру архітектурного конкурсу отримають по 8 330 гривень заохочувальної премії.