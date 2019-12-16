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Встановили особу велосипедиста, якого збила автівка у Турійському районі

Встановили особу велосипедиста, якого збила автівка у Турійському районі
Встановили особу чоловіка, який загинув під час ДТП на Волині.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, у ніч на 2 листопада на автодорозі у селі Городилець Турійського району (в напрямку Ковеля) невстановлений автомобіль збив велосипедиста. Поліція зверталась до громадян з проханням встановити учасників ДТП.

Зазначають, що померлий – житель Ковельського району 1968 року народження.



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Теги: Турійський район, смертельна аварія
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