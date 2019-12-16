Встановили особу велосипедиста, якого збила автівка у Турійському районі





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.



Нагадаємо, у ніч на 2 листопада на автодорозі у селі Городилець Турійського району (в напрямку Ковеля)



Зазначають, що померлий – житель Ковельського району 1968 року народження.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Встановили особу чоловіка, який загинув під час ДТП на Волині.Про цеповідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.Нагадаємо, у ніч на 2 листопада на автодорозі у селі Городилець Турійського району (в напрямку Ковеля) невстановлений автомобіль збив велосипедиста. Поліція зверталась до громадян з проханням встановити учасників ДТП.Зазначають, що померлий – житель Ковельського району 1968 року народження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію