Встановили особу велосипедиста, якого збила автівка у Турійському районі
Сьогодні, 11:09
Встановили особу чоловіка, який загинув під час ДТП на Волині.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, у ніч на 2 листопада на автодорозі у селі Городилець Турійського району (в напрямку Ковеля) невстановлений автомобіль збив велосипедиста. Поліція зверталась до громадян з проханням встановити учасників ДТП.
Зазначають, що померлий – житель Ковельського району 1968 року народження.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, у ніч на 2 листопада на автодорозі у селі Городилець Турійського району (в напрямку Ковеля) невстановлений автомобіль збив велосипедиста. Поліція зверталась до громадян з проханням встановити учасників ДТП.
Зазначають, що померлий – житель Ковельського району 1968 року народження.
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